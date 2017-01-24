

Победитель следует дальше





В состязаниях приняли участие около 800 ребят из 40 команд. Все они победители районных стадий - воспитанники спортшкол, образовательных учреждений и подростковых клубов.



На протяжении трех дней дети получили возможность совершенствовать свое мастерство. Мастер-классы для них дали Андрей Сидякин и Руслан Нуртдинов. Программа для короткого срока была насыщенной. Поработали над катанием, владением шайбой и взаимодействием на площадке.



- Конечно, нам понравилось. Получить урок от известных хоккеистов мы и не мечтали. У них есть чему поучиться. Всегда хочется узнавать что-то новое, - поделился игрок «Орлана» Илья Чибизов.



В этом году награждение для мальчишек стало особенным. Заветные кубки и медали они получили из рук главы республики Рустэма Хамитова, президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля и мэра Уфы Ирека Ялалова.



- Готовились усиленно, и наш труд оправдан. На неделе у ребят - по шесть тренировок на льду и еще четыре на «земле». Надо было видеть радость детей, когда им вручали награды. Они не знали, что на церемонию придут высокопоставленные гости. Будем готовиться дальше, - рассказал тренер Александр Шинкарь.



На одном из матчей побывал и выразил напутствие юным спортсменам прославленный трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



- У нас есть молодежь, есть развитие. В этом году соревнования особенные. Они приурочены к 70-летию отечественного хоккея. Если честно, позавидовал мальчишкам. Мы в свое время не имели такой формы, льда. Я сам и наши великие хоккеисты Александр Мальцев, Валерий Харламов - все прошли через «Золотую шайбу». Именно через эти соревнования мы попали в большой хоккей, - отметил Владислав Третьяк.



Две лучшие команды Уфы в феврале 2017 года примут участие в республиканском турнире, победители которого в дальнейшем выступят в соревнованиях на уровне ПФО и России.



Корзинка



Юные хоккеисты Уфы регулярно входят в десятку сильнейших дворовых хоккейных команд страны. В этом сезоне они уже успешно выступили на Международном турнире открытия сезона клуба «Золотая шайба», завоевав серебряные медали и опередив соперников из Израиля, Якутии, Калининграда и Москвы. Завершился городской этап соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба». В захватывающем матче за первое место в возрастной категории ребят 2004-2005 годов рождения встретились команды средней школы № 3 и ДЮСШ № 3 имени М.М. Азаматова. Победу со счетом 6:2 одержали учащиеся средней школы № 3.В состязаниях приняли участие около 800 ребят из 40 команд. Все они победители районных стадий - воспитанники спортшкол, образовательных учреждений и подростковых клубов.На протяжении трех дней дети получили возможность совершенствовать свое мастерство. Мастер-классы для них дали Андрей Сидякин и Руслан Нуртдинов. Программа для короткого срока была насыщенной. Поработали над катанием, владением шайбой и взаимодействием на площадке.- Конечно, нам понравилось. Получить урок от известных хоккеистов мы и не мечтали. У них есть чему поучиться. Всегда хочется узнавать что-то новое, - поделился игрок «Орлана» Илья Чибизов.В этом году награждение для мальчишек стало особенным. Заветные кубки и медали они получили из рук главы республики Рустэма Хамитова, президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля и мэра Уфы Ирека Ялалова.- Готовились усиленно, и наш труд оправдан. На неделе у ребят - по шесть тренировок на льду и еще четыре на «земле». Надо было видеть радость детей, когда им вручали награды. Они не знали, что на церемонию придут высокопоставленные гости. Будем готовиться дальше, - рассказал тренер Александр Шинкарь.На одном из матчей побывал и выразил напутствие юным спортсменам прославленный трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.- У нас есть молодежь, есть развитие. В этом году соревнования особенные. Они приурочены к 70-летию отечественного хоккея. Если честно, позавидовал мальчишкам. Мы в свое время не имели такой формы, льда. Я сам и наши великие хоккеисты Александр Мальцев, Валерий Харламов - все прошли через «Золотую шайбу». Именно через эти соревнования мы попали в большой хоккей, - отметил Владислав Третьяк.Две лучшие команды Уфы в феврале 2017 года примут участие в республиканском турнире, победители которого в дальнейшем выступят в соревнованиях на уровне ПФО и России.КорзинкаЮные хоккеисты Уфы регулярно входят в десятку сильнейших дворовых хоккейных команд страны. В этом сезоне они уже успешно выступили на Международном турнире открытия сезона клуба «Золотая шайба», завоевав серебряные медали и опередив соперников из Израиля, Якутии, Калининграда и Москвы.

Автор: Мария АПКАРИМОВА

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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