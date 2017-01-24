

Модернизация будет



Теперь же, как подчеркнуло железнодорожное начальство, несколько подзатянувшийся ремонт вокзала планируется завершить в 2019 году.

В свою очередь глава региона также указал на необходимость реконструкции пассажирских платформ:

– Мы неоднократно в течение четырех-пяти последних лет говорили о том, что никуда не годится, когда люди карабкаются по этим высоким ступеням и что платформы должны быть вровень с полом электропоездов, – подчеркнул он. – Московская, Ленинградская и ряд других областей в таком формате живут и работают десятки лет. А у нас до сих пор сохраняется ситуация конца XIX века.

- Коллеги заверили меня, что все оставшиеся работы, связанные с платформами и переходами, в 2019 году будут решены, – ответил Рашид Сайбаталов.

Кроме непосредственной вокзальной инфраструктуры во время встречи были затронуты и вопросы строительства пешеходных мостов через железнодорожные пути, создания Южного обхода Уфы, обновления пригородного состава и открытия станции Шакша для грузовых операций.

Также в ходе беседы стороны обсудили перспективы развития железнодорожных перевозок в регионе и создания необходимой инфраструктуры.

– С «Российскими железными дорогами» мы трудимся позитивно и в полном согласии. У нас никогда не было каких-то крупных, сложных, неразрешимых проблем, – сказал Рустэм Хамитов. – По грузоперевозкам у нас ситуация более или менее стабильная. Мы занимаем значимое место в вашей системе. Поэтому будем работать в этом плане.

В этот же день в правительстве республики состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги», рассчитанное до 2019 года. Подписи под документом поставили премьер-министр Рустэм Марданов и Рашид Сайбаталов.

- Роль Куйбышевской железной дороги с точки зрения развития экономики, социальной сферы сложно переоценить. Основной грузопоток продукции промышленных предприятий осуществляется именно по железной дороге. Пассажирские перевозки, особенно пригородных сообщений, также социально важны, - отметил Рустэм Марданов.

По его словам, подписанное сегодня соглашение должно закрепить основные направления в совместной работе и определить ближайшие перспективы развития «РЖД» в республике.

В числе нововведений, нашедших отражение в документе, — растущий объем грузопотоков, связанный с вводом в действие новых предприятий.

- Необходимо рассматривать дальнейшие перспективы для развития, с учетом увеличения объемов производства «Кроношпана», а также других резидентов индустриального парка в Уфимском районе, - сказал премьер-министр.

Не менее актуально для республики строительство второго сплошного пути на участке Дема - Иглино Южного обхода станции «Уфа» на случай увеличения грузоперевозок и спрогнозировать их заранее.

- Есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности на железной дороге. Уверен, что сегодняшнее соглашение создает основу для успешного решения насущных вопросов, - подчеркнул Рустэм Марданов. - Началась эта работа в 2004 году. Значит, идет уже 12 лет. Что было неправильным вначале, сейчас уже трудно сказать. Видимо, были какие-то деформации, но на сегодняшний день задача не решена, - посетовал глава Башкортостана Рустэм Хамитов во время встречи с новым начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Рашидом Сайбаталовым.Теперь же, как подчеркнуло железнодорожное начальство, несколько подзатянувшийся ремонт вокзала планируется завершить в 2019 году.В свою очередь глава региона также указал на необходимость реконструкции пассажирских платформ:– Мы неоднократно в течение четырех-пяти последних лет говорили о том, что никуда не годится, когда люди карабкаются по этим высоким ступеням и что платформы должны быть вровень с полом электропоездов, – подчеркнул он. – Московская, Ленинградская и ряд других областей в таком формате живут и работают десятки лет. А у нас до сих пор сохраняется ситуация конца XIX века.- Коллеги заверили меня, что все оставшиеся работы, связанные с платформами и переходами, в 2019 году будут решены, – ответил Рашид Сайбаталов.Кроме непосредственной вокзальной инфраструктуры во время встречи были затронуты и вопросы строительства пешеходных мостов через железнодорожные пути, создания Южного обхода Уфы, обновления пригородного состава и открытия станции Шакша для грузовых операций.Также в ходе беседы стороны обсудили перспективы развития железнодорожных перевозок в регионе и создания необходимой инфраструктуры.– С «Российскими железными дорогами» мы трудимся позитивно и в полном согласии. У нас никогда не было каких-то крупных, сложных, неразрешимых проблем, – сказал Рустэм Хамитов. – По грузоперевозкам у нас ситуация более или менее стабильная. Мы занимаем значимое место в вашей системе. Поэтому будем работать в этом плане.В этот же день в правительстве республики состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги», рассчитанное до 2019 года. Подписи под документом поставили премьер-министр Рустэм Марданов и Рашид Сайбаталов.- Роль Куйбышевской железной дороги с точки зрения развития экономики, социальной сферы сложно переоценить. Основной грузопоток продукции промышленных предприятий осуществляется именно по железной дороге. Пассажирские перевозки, особенно пригородных сообщений, также социально важны, - отметил Рустэм Марданов.По его словам, подписанное сегодня соглашение должно закрепить основные направления в совместной работе и определить ближайшие перспективы развития «РЖД» в республике.В числе нововведений, нашедших отражение в документе, — растущий объем грузопотоков, связанный с вводом в действие новых предприятий.- Необходимо рассматривать дальнейшие перспективы для развития, с учетом увеличения объемов производства «Кроношпана», а также других резидентов индустриального парка в Уфимском районе, - сказал премьер-министр.Не менее актуально для республики строительство второго сплошного пути на участке Дема - Иглино Южного обхода станции «Уфа» на случай увеличения грузоперевозок и спрогнозировать их заранее.- Есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности на железной дороге. Уверен, что сегодняшнее соглашение создает основу для успешного решения насущных вопросов, - подчеркнул Рустэм Марданов.

Автор: Иван ЗАРОКОВ

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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