

Без материнской любви…



Правонарушениям среди подростков за 2016 год и о мерах по их предотвращению было посвящено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района. В нем приняли участие руководители школ, детских садов, центров дополнительного образования, соцпедагоги, психологи.

Из 65 преступлений, совершенных на территории района в 2016-м, львиную долю составляют кражи – 36. Причем с каждым годом их число неуклонно растет.

- Подростки воруют телефоны, вещи, продукты и даже игрушки, - говорит заместитель председателя комиссии Рафаэль Фатеев. – Местами преступлений становятся ТРЦ «Простор», «Планета», гипермаркет «О,кей». Причина: родители не хотят или не могут контролировать своих детей, а они не знают, чем заняться во внеурочное время. Поэтому неудивительно, что среди воришек встречаются ребята из семей, где с достатком все в порядке.

Пока родители потенциальных правонарушителей зарабатывают деньги на своих чад, сотрудники КДН, инспекторы отдела полиции и Управления общественной безопасности отправляются в вечерние рейды: посещают квартиры и места, где могут находиться их подопечные. Так, за прошлый год был проведен 41 рейд, проверено 265 семей и 112 несовершеннолетних.

- Родители не знают, с кем общаются их дети, - уверена начальник подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 6 Управления МВД России по Уфе Рима Абдуллинова. – Меня поражает спокойствие взрослых, когда их ребенок не ночует дома, а они не знают, где он. Об этом сообщаем им мы. Но охватить профилактической работой всех мы не в состоянии – после оптимизации органов МВД на все учреждения, относящиеся к нашему отделу, остался единственный инспектор по делам несовершеннолетних.

Но заместитель главы администрации района Гузэль Файзуллина посчитала этот довод неубедительным:

- Раз в неделю инспекторы должны проводить в школах и других образовательных учреждениях профилактическую работу.

На преступлениях в отношении детей остановилась инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Уфе Айгуль Гирфанова, напомнив о вопиющем случае, когда в отношении своих внучек родной дедушка совершил насильственные действия. Против этого монстра возбуждено уголовное дело по статье за совращение малолетних, а с малышками работают психологи, чтобы их душевная рана затянулась скорее.

Не меньшая драма разыгрывается и в другой семье. Мама 10-летней девочки мало того, что употребляет спиртные напитки, но и бьет свою дочку. У ребенка нет условий для выполнения домашних заданий, уроки девочка делает на диване. Принято решение обратиться в суд, чтобы лишить мамашу родительских прав.

Бывает и так, что от безысходности подростки рады как можно дольше оставаться в центрах временного содержания. Так две несовершеннолетние девочки из Иглинского района, приехавшие в Уфу, были задержаны во время детского комендантского часа с незнакомцем. Тот, прикупив спиртное, уже собирался провести с ними время у себя в квартире. Выяснилось, что обе школьницы из неполных семей, воспитываются отцами, злоупотребляющими алкоголем. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не сотрудники полиции.

Но опасности подстерегают детей не только на улице, Интернет- тоже зона повышенного риска.

- В этом году после обращения в прокуратуру были закрыты 32 группы, пропагандирующие суидиды, - сообщила Айгуль Радиковна, - но продолжают открываться новые, поэтому надо больше просвещать родителей, чтобы они знали, чем живут их дети, с кем дружат в соцсетях.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 8 Управления МВД России по Уфе Александр Разводов рассказал, что этом году зафиксированы три попытки самоубийств, причинами которых стала неразделенная любовь и проблемы с родителями.

Заместитель начальника следственного отдела по Октябрьскому району Константин Слабов сообщил, что в 2016 году было возбуждено 23 уголовных дела по фактам преступлений в отношении несовершеннолетних. На первом месте – грабежи, разбойные нападения.

- Все случаи самоубийства тщательно расследуются, - прокомментировал Константин Владимирович. – Опрашиваются не только родные, но и соседи, друзья, учителя. На этом основании делается заключение: было или нет доведение до суицида.

В районе проживает 300 детей из приемных семей, 73 процента из них - сироты при живых родителях.

- Благодаря нашим уполномоченным службам в школах, детских садах, роддомах мы получаем сведения о неблагополучии в семьях, - говорит начальник отдела опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями администрации Октябрьского района Ринат Баширов. – В этом году в суд был подан 21 иск о лишении родительских прав. Это - исключительная мера, когда исчерпаны все ресурсы, и порой единственная возможность обезопасить ребенка от жестокого обращения.

В Октябрьском районе достаточно учреждений, где любой подросток может найти себе занятие по душе. Немало трудных подростков, состоящих на учете в КДН, занимается в Объединении клубов для детей, подростков и молодежи «Дети плюс».

Здесь ведется подготовка будущих защитников Родины к армии в военно-патриотическом клубе «Смена», широко развито волонтерское движение. В прошлом году было осуществлено семь проектов. Например, «Письмо к водителю», когда ребята раздавали свои послания сипайловским водителям, призывая их соблюдать ППД и осторожность на дорогах. Или организовали квест-игру «Экологический десант», где учились сортировать мусор. Для пожилых людей воспитанники объединения провели мастер-класс «Век живи – век учись» и зарядку перед Дворцом спорта. В наступившем 2017 году планов по организации досуга детей не меньше. Но чтобы она прошли не для галочки, а действительно увлекли подростков полезным делом, требуется, прежде всего, неравнодушие взрослых.



Корзинка

В Октябрьском районе в КДН и ЗП состояло на профилактическом учете 114 несовершеннолетних, в том числе 68 школьников, 6 несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы условно, а также 135 родителей. В 2016 году на территории района несовершеннолетними и при их участии совершено 65 преступлений.

История первая

Наташа перестала посещать школу в 6 классе. Собственно, контролировать девочку было некому. Мама бросала ее одну и уезжала в другой район города к бывшему мужу, откуда часто возвращалась пьяной. Нигде не работала. Мне бы свою жизнь устроить, - рассуждала она. Тревогу забили педагоги. Девочку с мамой пригласили на заседание КДН. В беседе выяснилось, что Наташа очень нуждается в материнском внимании. Нерадивая родительница обещала исправиться, но в жизни семьи ничего не поменялось. По желанию подростка комиссия поместила ее в Республиканский центр социальной помощи семье и детям, где есть все условия для жизни, учебы и полезного времяпрепровождения. Нет только одного – домашнего тепла и материнской любви. Наташа снова рвалась домой, а там все то же: неубранная квартира и пустой холодильник. Сегодня она учится в 8 классе, ведет вольный образ жизни и знает о нехорошей стороне жизни столько, что и не всем взрослым известно…

История вторая

Владику только исполнится 14, а до выхода из спецучреждения закрытого типа (что в народе зовется попросту детской колонией) еще три года…

Мальчик рос в обычной семье: мама, дед и бабушка. Но управу на него не могли найти ни родные, ни школа. К 13 годам за ним тянулся длинный послужной список: многочисленные кражи и побеги из дома, попрошайничество. Подростка неоднократно помещали в Центр временного содержания несовершеннолетних, но ни предупреждения, ни штрафы его не пугали. В конце концов, КДН пошла на крайние меры, отправив его в спецучреждение. Только там Владик, сравнив жизнь на воле и за решеткой, стал задумываться, сколько горя он доставил своим близким. За примерное поведение его наградили поездкой домой на зимние каникулы. Конечно, говорить об его окончательном исправлении еще рано, но свет в конце тоннеля забрезжил… Чем занимаются наши дети, пока мы на работе? Учат уроки, гуляют на улице, занимаются в кружках и секциях… А некоторые ищут экстремальные ощущения, присваивая то, что им не принадлежит. В полицейских сводках о кражах все чаще фигурирует один из популярных торгово-развлекательных центров. Только в этом году в нем задержаны около двух десятков школьников и студентов ссузов.Правонарушениям среди подростков за 2016 год и о мерах по их предотвращению было посвящено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района. В нем приняли участие руководители школ, детских садов, центров дополнительного образования, соцпедагоги, психологи.Из 65 преступлений, совершенных на территории района в 2016-м, львиную долю составляют кражи – 36. Причем с каждым годом их число неуклонно растет.- Подростки воруют телефоны, вещи, продукты и даже игрушки, - говорит заместитель председателя комиссии Рафаэль Фатеев. – Местами преступлений становятся ТРЦ «Простор», «Планета», гипермаркет «О,кей». Причина: родители не хотят или не могут контролировать своих детей, а они не знают, чем заняться во внеурочное время. Поэтому неудивительно, что среди воришек встречаются ребята из семей, где с достатком все в порядке.Пока родители потенциальных правонарушителей зарабатывают деньги на своих чад, сотрудники КДН, инспекторы отдела полиции и Управления общественной безопасности отправляются в вечерние рейды: посещают квартиры и места, где могут находиться их подопечные. Так, за прошлый год был проведен 41 рейд, проверено 265 семей и 112 несовершеннолетних.- Родители не знают, с кем общаются их дети, - уверена начальник подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 6 Управления МВД России по Уфе Рима Абдуллинова. – Меня поражает спокойствие взрослых, когда их ребенок не ночует дома, а они не знают, где он. Об этом сообщаем им мы. Но охватить профилактической работой всех мы не в состоянии – после оптимизации органов МВД на все учреждения, относящиеся к нашему отделу, остался единственный инспектор по делам несовершеннолетних.Но заместитель главы администрации района Гузэль Файзуллина посчитала этот довод неубедительным:- Раз в неделю инспекторы должны проводить в школах и других образовательных учреждениях профилактическую работу.На преступлениях в отношении детей остановилась инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Уфе Айгуль Гирфанова, напомнив о вопиющем случае, когда в отношении своих внучек родной дедушка совершил насильственные действия. Против этого монстра возбуждено уголовное дело по статье за совращение малолетних, а с малышками работают психологи, чтобы их душевная рана затянулась скорее.Не меньшая драма разыгрывается и в другой семье. Мама 10-летней девочки мало того, что употребляет спиртные напитки, но и бьет свою дочку. У ребенка нет условий для выполнения домашних заданий, уроки девочка делает на диване. Принято решение обратиться в суд, чтобы лишить мамашу родительских прав.Бывает и так, что от безысходности подростки рады как можно дольше оставаться в центрах временного содержания. Так две несовершеннолетние девочки из Иглинского района, приехавшие в Уфу, были задержаны во время детского комендантского часа с незнакомцем. Тот, прикупив спиртное, уже собирался провести с ними время у себя в квартире. Выяснилось, что обе школьницы из неполных семей, воспитываются отцами, злоупотребляющими алкоголем. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не сотрудники полиции.Но опасности подстерегают детей не только на улице, Интернет- тоже зона повышенного риска.- В этом году после обращения в прокуратуру были закрыты 32 группы, пропагандирующие суидиды, - сообщила Айгуль Радиковна, - но продолжают открываться новые, поэтому надо больше просвещать родителей, чтобы они знали, чем живут их дети, с кем дружат в соцсетях.Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 8 Управления МВД России по Уфе Александр Разводов рассказал, что этом году зафиксированы три попытки самоубийств, причинами которых стала неразделенная любовь и проблемы с родителями.Заместитель начальника следственного отдела по Октябрьскому району Константин Слабов сообщил, что в 2016 году было возбуждено 23 уголовных дела по фактам преступлений в отношении несовершеннолетних. На первом месте – грабежи, разбойные нападения.- Все случаи самоубийства тщательно расследуются, - прокомментировал Константин Владимирович. – Опрашиваются не только родные, но и соседи, друзья, учителя. На этом основании делается заключение: было или нет доведение до суицида.В районе проживает 300 детей из приемных семей, 73 процента из них - сироты при живых родителях.- Благодаря нашим уполномоченным службам в школах, детских садах, роддомах мы получаем сведения о неблагополучии в семьях, - говорит начальник отдела опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями администрации Октябрьского района Ринат Баширов. – В этом году в суд был подан 21 иск о лишении родительских прав. Это - исключительная мера, когда исчерпаны все ресурсы, и порой единственная возможность обезопасить ребенка от жестокого обращения.В Октябрьском районе достаточно учреждений, где любой подросток может найти себе занятие по душе. Немало трудных подростков, состоящих на учете в КДН, занимается в Объединении клубов для детей, подростков и молодежи «Дети плюс».Здесь ведется подготовка будущих защитников Родины к армии в военно-патриотическом клубе «Смена», широко развито волонтерское движение. В прошлом году было осуществлено семь проектов. Например, «Письмо к водителю», когда ребята раздавали свои послания сипайловским водителям, призывая их соблюдать ППД и осторожность на дорогах. Или организовали квест-игру «Экологический десант», где учились сортировать мусор. Для пожилых людей воспитанники объединения провели мастер-класс «Век живи – век учись» и зарядку перед Дворцом спорта. В наступившем 2017 году планов по организации досуга детей не меньше. Но чтобы она прошли не для галочки, а действительно увлекли подростков полезным делом, требуется, прежде всего, неравнодушие взрослых.КорзинкаВ Октябрьском районе в КДН и ЗП состояло на профилактическом учете 114 несовершеннолетних, в том числе 68 школьников, 6 несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы условно, а также 135 родителей. В 2016 году на территории района несовершеннолетними и при их участии совершено 65 преступлений.История перваяНаташа перестала посещать школу в 6 классе. Собственно, контролировать девочку было некому. Мама бросала ее одну и уезжала в другой район города к бывшему мужу, откуда часто возвращалась пьяной. Нигде не работала. Мне бы свою жизнь устроить, - рассуждала она. Тревогу забили педагоги. Девочку с мамой пригласили на заседание КДН. В беседе выяснилось, что Наташа очень нуждается в материнском внимании. Нерадивая родительница обещала исправиться, но в жизни семьи ничего не поменялось. По желанию подростка комиссия поместила ее в Республиканский центр социальной помощи семье и детям, где есть все условия для жизни, учебы и полезного времяпрепровождения. Нет только одного – домашнего тепла и материнской любви. Наташа снова рвалась домой, а там все то же: неубранная квартира и пустой холодильник. Сегодня она учится в 8 классе, ведет вольный образ жизни и знает о нехорошей стороне жизни столько, что и не всем взрослым известно…История втораяВладику только исполнится 14, а до выхода из спецучреждения закрытого типа (что в народе зовется попросту детской колонией) еще три года…Мальчик рос в обычной семье: мама, дед и бабушка. Но управу на него не могли найти ни родные, ни школа. К 13 годам за ним тянулся длинный послужной список: многочисленные кражи и побеги из дома, попрошайничество. Подростка неоднократно помещали в Центр временного содержания несовершеннолетних, но ни предупреждения, ни штрафы его не пугали. В конце концов, КДН пошла на крайние меры, отправив его в спецучреждение. Только там Владик, сравнив жизнь на воле и за решеткой, стал задумываться, сколько горя он доставил своим близким. За примерное поведение его наградили поездкой домой на зимние каникулы. Конечно, говорить об его окончательном исправлении еще рано, но свет в конце тоннеля забрезжил…

Автор: Светлана ЯНОВА

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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