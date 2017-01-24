

Уроки на воде





– С первых лет существования гимназии мы начали заниматься плаванием и проводить уроки в бассейне, – сказал директор гимназии №121 Владимир Слабов. – Мы использовали бассейн не только на уроках, но и во время внеклассной работы.



С тех пор как в 1991 году была построена гимназия, здесь через год заработал бассейн. С течением времени его состояние было признано непригодным для занятий с детьми. Зал был закрыт для посещения в течение нескольких лет.

Вопрос о выделении средств на реконструкцию подняли депутаты. Проблемой лично занимались депутат Госсобрания – Курултая РБ Евгений Семивеличенко и депутаты городского Совета Алексей Копысов и Сергей Бубличенко. В итоге из городского бюджета на реконструкцию бассейна было выделено более четырех миллионов рублей.

– Во время ремонта были заменены кровля, оконные и дверные блоки, выполнен косметический ремонт всего помещения. Установлена новая система отопления, сантехника, вентиляция, но самое главное – водоем получил новую систему фильтрации воды, – прокомментировал завершение ремонтных работ Сергей Бубличенко.

Сегодня в светлом и уютном помещении снова слышны детские голоса. В актовом зале гимназии состоялось торжественное собрание по случаю открытия бассейна. Гости выступили перед ребятами с напутственными словами, педагогический коллектив выразил слова благодарности, а ученики подготовили концертные номера. Школа получила подарочные сертификаты для приобретения в бассейн необходимого спортивного инвентаря от депутатов, Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей России и Федерации плавания РБ.

На торжество пригласили детей-инвалидов из реабилитационного центра, пришли ребята со всех школ микрорайона Инорс.

- Для нас главное – не спортивные рекорды, а умение детей держаться на воде, их здоровье и отличное настроение, - подчеркнули учителя.

Депутаты в свою очередь, выступая перед учащимися гимназии и учителями, отметили, что реконструкция бассейна – один из немногих за последние годы в Инорсе проектов, который парламентариям удалось реализовать без привлечение внебюджетных средств. За последнее время депутаты многое сделали в этом микрорайоне, но, как правило, в основном за счет привлечения спонсоров.

Красную ленточку на входе в бассейн перерезали Евгений Семивеличенко, Владимир Слабов и глава администрации Калининского района Сергей Кожевников. Открывшийся в гимназии бассейн имеет размеры 12 на 6,5 метра при глубине 1 – 1,2 метра. Уроки плавания будут проходить в нем для детей в возрасте от 7 до 10 лет. При этом заниматься смогут не только ученики гимназии №121, но и ближайших школ.

Сразу после торжественного открытия состоялись первые заплывы. Свое умение перед гостями продемонстрировали учащиеся 4 – 8 классов. Все юные пловцы получили медали за призовые места. Награждение провел исполняющий обязанности председателя Федерации РБ по плаванию Владимир Ключников.

- Проплыла до победного финиша и получила награду, - улыбается Елена Лукманова. – В будущем планирую стать профессиональной спортсменкой. В гимназии № 121, расположенной в Инорсе, после капитальной реконструкции открылся бассейн. Торжественная церемония состоялась с участием депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ и городского Совета Уфы, представителей администрации города, учащихся и учителей.– С первых лет существования гимназии мы начали заниматься плаванием и проводить уроки в бассейне, – сказал директор гимназии №121 Владимир Слабов. – Мы использовали бассейн не только на уроках, но и во время внеклассной работы.С тех пор как в 1991 году была построена гимназия, здесь через год заработал бассейн. С течением времени его состояние было признано непригодным для занятий с детьми. Зал был закрыт для посещения в течение нескольких лет.Вопрос о выделении средств на реконструкцию подняли депутаты. Проблемой лично занимались депутат Госсобрания – Курултая РБ Евгений Семивеличенко и депутаты городского Совета Алексей Копысов и Сергей Бубличенко. В итоге из городского бюджета на реконструкцию бассейна было выделено более четырех миллионов рублей.– Во время ремонта были заменены кровля, оконные и дверные блоки, выполнен косметический ремонт всего помещения. Установлена новая система отопления, сантехника, вентиляция, но самое главное – водоем получил новую систему фильтрации воды, – прокомментировал завершение ремонтных работ Сергей Бубличенко.Сегодня в светлом и уютном помещении снова слышны детские голоса. В актовом зале гимназии состоялось торжественное собрание по случаю открытия бассейна. Гости выступили перед ребятами с напутственными словами, педагогический коллектив выразил слова благодарности, а ученики подготовили концертные номера. Школа получила подарочные сертификаты для приобретения в бассейн необходимого спортивного инвентаря от депутатов, Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей России и Федерации плавания РБ.На торжество пригласили детей-инвалидов из реабилитационного центра, пришли ребята со всех школ микрорайона Инорс.- Для нас главное – не спортивные рекорды, а умение детей держаться на воде, их здоровье и отличное настроение, - подчеркнули учителя.Депутаты в свою очередь, выступая перед учащимися гимназии и учителями, отметили, что реконструкция бассейна – один из немногих за последние годы в Инорсе проектов, который парламентариям удалось реализовать без привлечение внебюджетных средств. За последнее время депутаты многое сделали в этом микрорайоне, но, как правило, в основном за счет привлечения спонсоров.Красную ленточку на входе в бассейн перерезали Евгений Семивеличенко, Владимир Слабов и глава администрации Калининского района Сергей Кожевников. Открывшийся в гимназии бассейн имеет размеры 12 на 6,5 метра при глубине 1 – 1,2 метра. Уроки плавания будут проходить в нем для детей в возрасте от 7 до 10 лет. При этом заниматься смогут не только ученики гимназии №121, но и ближайших школ.Сразу после торжественного открытия состоялись первые заплывы. Свое умение перед гостями продемонстрировали учащиеся 4 – 8 классов. Все юные пловцы получили медали за призовые места. Награждение провел исполняющий обязанности председателя Федерации РБ по плаванию Владимир Ключников.- Проплыла до победного финиша и получила награду, - улыбается Елена Лукманова. – В будущем планирую стать профессиональной спортсменкой.

Автор: Борис ЗИНОВ

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

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