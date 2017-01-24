

За тепло не волнуйтесь



Пуско-наладочные работы в Нагаево проходили в течение трех дней - за это время специалисты отрегулировали оборудование. Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы установлены два котла, один из которых - резервный. Осмотрев котельную, мэр отметил, что благодаря ей появилась возможность начать в уже построенных корпусах отделочные работы, и уже скоро долгожданная школа на 825 мест распахнет двери для юных жителей поселка. МУП «УИС» также проложило рядом с ней 170 метров газопровода и 600 метров теплосетей и сетей горячего водоснабжения.

Следующим пунктом назначения стала котельная №1 в Демском районе по улице Центральной, 80. Она работает с 1982 года и является одной из самых крупных в городе, вместе с котельной на Таллинской обеспечивает теплом и горячей водой всю Дему. Масштабный ремонт здесь начался примерно пять лет назад, а в ближайшие два года руки дойдут и до комплекса для хранения и подачи жидкого топлива, где заменят оборудование и увеличат объем резервуаров до 1000 куб. м. И тогда котельная сможет работать даже при перебоях в газоснабжении.

В Ленинском районе котельная №39 была запущена почти 40 лет назад. МУП «УИС» уже удалось снизить здесь удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, а в этом году для увеличения мощности в паровом зале установят два новых водогрейных котла, а действующий отремонтируют.

За теплом в наших квартирах, школах и больницах стоит бесперебойная работа множества предприятий и людей. Сегодня «Уфимские инженерные сети» отвечают за 61 котельную, 68 центральных тепловых пункта, 818 индивидуальных тепловых пункт, а также253 погонных километра тепловых сетей. За плечами предприятия четыре успешных отопительных и пять подготовительных сезонов. В школе поселка Нагаево запущена котельная нового типа: она будет работать без участия персонала, параметры будут задаваться в автоматическом режиме. Пуск котельной осуществлен МУП «Уфимские инженерные сети». Во вторник глава администрации Уфы Ирек Ялалов проинспектировал работу нескольких объектов жизнеобеспечения под управлением этой организации.Пуско-наладочные работы в Нагаево проходили в течение трех дней - за это время специалисты отрегулировали оборудование. Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы установлены два котла, один из которых - резервный. Осмотрев котельную, мэр отметил, что благодаря ей появилась возможность начать в уже построенных корпусах отделочные работы, и уже скоро долгожданная школа на 825 мест распахнет двери для юных жителей поселка. МУП «УИС» также проложило рядом с ней 170 метров газопровода и 600 метров теплосетей и сетей горячего водоснабжения.Следующим пунктом назначения стала котельная №1 в Демском районе по улице Центральной, 80. Она работает с 1982 года и является одной из самых крупных в городе, вместе с котельной на Таллинской обеспечивает теплом и горячей водой всю Дему. Масштабный ремонт здесь начался примерно пять лет назад, а в ближайшие два года руки дойдут и до комплекса для хранения и подачи жидкого топлива, где заменят оборудование и увеличат объем резервуаров до 1000 куб. м. И тогда котельная сможет работать даже при перебоях в газоснабжении.В Ленинском районе котельная №39 была запущена почти 40 лет назад. МУП «УИС» уже удалось снизить здесь удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, а в этом году для увеличения мощности в паровом зале установят два новых водогрейных котла, а действующий отремонтируют.За теплом в наших квартирах, школах и больницах стоит бесперебойная работа множества предприятий и людей. Сегодня «Уфимские инженерные сети» отвечают за 61 котельную, 68 центральных тепловых пункта, 818 индивидуальных тепловых пункт, а также253 погонных километра тепловых сетей. За плечами предприятия четыре успешных отопительных и пять подготовительных сезонов.

Автор: Иван ЗАРОКОВ

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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