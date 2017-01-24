

Ломоносовым – все условия



Достижения минувшего года действительно впечатляют. На Московском международном салоне Управление образования представило 19 инновационных проектов, в том числе по профориентации и воспитательной работе, национальному образованию, дистанционному обучению, государственно-частному партнерству. В результате столица Башкортостана вошла в число пяти регионов, отмеченных медалями форума. Также в 2016-м она получила статус обучающегося города: ЮНЕСКО включило наш город в свою глобальную сеть, а несколько школ вошли в топы лучших в республике и стране.

Как известно, ходить на «работу» по знакомству с окружающим миром и социумом человек начинает с двух-трех лет. Сегодня функционируют 228 муниципальных детсадов и 16 частных, а всего 252 учреждения дошкольного образования и девять образовательных центров, где создано 46 групп. За последние три года дополнительно введено 4 344 места, так что на сегодня услугами дошкольного образования обеспечены все дети от 3 до 7 лет. Постановка в очередь для получения места осуществляется в электронном виде, и за последние 5 лет этим воспользовались более 70 тысяч родителей.

Среди 127 школ, которыми располагает столица, имеются 21 гимназия, 21 лицей, две школы-интерната и девять центров образования. В них учатся более 108 тысяч детей.

- Ключевая педагогическая задача сегодня - зарождение у школьников способности к конструкторскому и модельному мышлению. Это основа будущей инженерной деятельности, - отметила начальник Управления образования Елена Хаффазова.

Увеличилось количество профильных классов: в них занимаются более 7 тысяч школьников, из них 39 процентов - по физико-математическому профилю, 16 - по социально-экономическому, 11,7 - химико-биологическому, 9 - социально-гуманитарному. В текущем учебном году для распространения передового опыта в каждом районе определены ведущая инженерная, математическая, лингвистическая и химико-биологическая школы. 70 процентов уфимских школ сотрудничают с вузами республики и России, в результате число выпускников, поступивших на технические специальности в этом году, увеличилось до 47 процентов. Уфа присоединилась к всероссийскому движению JuniorSkills - чемпионату школьников по различным профессиям, уже сформирована команда из 36 учеников для регионального этапа. А в рамках сетевого детского технопарка «Город будущего» создано 20 лабораторий по различным техническим направлениям, налажено сотрудничество с предприятиями - ПАО «УМПО», ООО «Уфамеханика», ОАО «Фармстандарт-Уфавита», ООО «Башагропром» и другими.

Немало делается и для того, чтобы обеспечить право учиться детям с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционную работу ведут 130 муниципальных детсадов, квалифицированную помощь в них получают около 4000 ребят. В трех детсадах созданы пять групп кратковременного пребывания для ребятишек с нарушениями здоровья, дополнительные образовательные услуги получают 30 детей от трех до восьми лет. По госпрограмме «Доступная среда» условия для обучения «особых» детей созданы в 70 школах, в 2016 году в программу также включились 19 детсадов. В демской школе №103 впервые в городе установлен лифт, на основе этого опыта возможно оснащение лифтами для маломобильных детей и других школ.

Также в столице функционируют 14 детских садов, 10 национальных гимназий и лицеев, девять воскресных школ; в средних школах почти более трети уфимских детей либо обучаются на родном языке, либо изучают его, более 85 процентов изучают башкирский.

- Система образования в Уфе развивается, виден творческий подход ее руководителей и педагогов. Спасибо всем! - заключил встречу Ирек Ялалов. - Однако мы должны подумать о новых мерах поддержки для частных детсадов: их в городе около 100, и нужно, чтобы они получали лицензии на образовательные услуги, пока что многие из-за различных препятствий этого не делают и остаются учреждениями по присмотру и уходу. Также я прошу всех руководителей учреждений образования подумать об экономии коммунальных ресурсов. Хотелось бы видеть на стенах школ не плакаты с Биг-Беном и Эйфелевой башней, а виды Уфы: мы должны пытаться привить горожанам нормальный здоровый патриотизм - иначе сложно от них требовать каких-то прорывных вещей. В этом году произошло 2000 актов вандализма, причинивших огромный ущерб экономике города! Мы провели огромную работу по благоустройству, восстановили более 50 объектов исторического наследия. Хочется, чтобы дети видели это, могли узнать об этом в школе. - Впервые в современной истории города строятся одновременно четыре школы. Впервые в постсоветское время столь серьезный объект, как школа, возводится в пригороде Уфы - в Нагаево, и она будет очень востребована, поскольку мы ожидаем, что население Нагаево, Зинино и Жилино как минимум удвоится. А в Инорсе строительство образовательного центра вместо школы №51 потребовало совсем другого уровня финансирования - спасибо республике, которая пошла нам навстречу. Пока что около 900 учеников 51-й обучаются в здании бывшего ДК Калинина, принадлежащем Башгоспедуниверситету, за что мы благодарны его ректору Раилю Асадуллину, - подчеркнул глава городской администрации Ирек Ялалов, выступая на совещании по итогам деятельности системы столичного образования.Достижения минувшего года действительно впечатляют. На Московском международном салоне Управление образования представило 19 инновационных проектов, в том числе по профориентации и воспитательной работе, национальному образованию, дистанционному обучению, государственно-частному партнерству. В результате столица Башкортостана вошла в число пяти регионов, отмеченных медалями форума. Также в 2016-м она получила статус обучающегося города: ЮНЕСКО включило наш город в свою глобальную сеть, а несколько школ вошли в топы лучших в республике и стране.Как известно, ходить на «работу» по знакомству с окружающим миром и социумом человек начинает с двух-трех лет. Сегодня функционируют 228 муниципальных детсадов и 16 частных, а всего 252 учреждения дошкольного образования и девять образовательных центров, где создано 46 групп. За последние три года дополнительно введено 4 344 места, так что на сегодня услугами дошкольного образования обеспечены все дети от 3 до 7 лет. Постановка в очередь для получения места осуществляется в электронном виде, и за последние 5 лет этим воспользовались более 70 тысяч родителей.Среди 127 школ, которыми располагает столица, имеются 21 гимназия, 21 лицей, две школы-интерната и девять центров образования. В них учатся более 108 тысяч детей.- Ключевая педагогическая задача сегодня - зарождение у школьников способности к конструкторскому и модельному мышлению. Это основа будущей инженерной деятельности, - отметила начальник Управления образования Елена Хаффазова.Увеличилось количество профильных классов: в них занимаются более 7 тысяч школьников, из них 39 процентов - по физико-математическому профилю, 16 - по социально-экономическому, 11,7 - химико-биологическому, 9 - социально-гуманитарному. В текущем учебном году для распространения передового опыта в каждом районе определены ведущая инженерная, математическая, лингвистическая и химико-биологическая школы. 70 процентов уфимских школ сотрудничают с вузами республики и России, в результате число выпускников, поступивших на технические специальности в этом году, увеличилось до 47 процентов. Уфа присоединилась к всероссийскому движению JuniorSkills - чемпионату школьников по различным профессиям, уже сформирована команда из 36 учеников для регионального этапа. А в рамках сетевого детского технопарка «Город будущего» создано 20 лабораторий по различным техническим направлениям, налажено сотрудничество с предприятиями - ПАО «УМПО», ООО «Уфамеханика», ОАО «Фармстандарт-Уфавита», ООО «Башагропром» и другими.Немало делается и для того, чтобы обеспечить право учиться детям с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционную работу ведут 130 муниципальных детсадов, квалифицированную помощь в них получают около 4000 ребят. В трех детсадах созданы пять групп кратковременного пребывания для ребятишек с нарушениями здоровья, дополнительные образовательные услуги получают 30 детей от трех до восьми лет. По госпрограмме «Доступная среда» условия для обучения «особых» детей созданы в 70 школах, в 2016 году в программу также включились 19 детсадов. В демской школе №103 впервые в городе установлен лифт, на основе этого опыта возможно оснащение лифтами для маломобильных детей и других школ.Также в столице функционируют 14 детских садов, 10 национальных гимназий и лицеев, девять воскресных школ; в средних школах почти более трети уфимских детей либо обучаются на родном языке, либо изучают его, более 85 процентов изучают башкирский.- Система образования в Уфе развивается, виден творческий подход ее руководителей и педагогов. Спасибо всем! - заключил встречу Ирек Ялалов. - Однако мы должны подумать о новых мерах поддержки для частных детсадов: их в городе около 100, и нужно, чтобы они получали лицензии на образовательные услуги, пока что многие из-за различных препятствий этого не делают и остаются учреждениями по присмотру и уходу. Также я прошу всех руководителей учреждений образования подумать об экономии коммунальных ресурсов. Хотелось бы видеть на стенах школ не плакаты с Биг-Беном и Эйфелевой башней, а виды Уфы: мы должны пытаться привить горожанам нормальный здоровый патриотизм - иначе сложно от них требовать каких-то прорывных вещей. В этом году произошло 2000 актов вандализма, причинивших огромный ущерб экономике города! Мы провели огромную работу по благоустройству, восстановили более 50 объектов исторического наследия. Хочется, чтобы дети видели это, могли узнать об этом в школе.

Автор: Екатерина КЛИМОВИЧ

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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