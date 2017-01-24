

«Юл-Ай»: выход есть





Покупатели квартир в домах на улице Сун-Ят-Сена, 7 (литер 1) и Айская, 39 (литер 6) должны были заселиться в свои квартиры. Однако когда один дом уже был построен, а второй – только начат, выяснилось, что у девелопера не было законных оснований для заключения договора. Арбитражный суд признал второй объект самовольной постройкой, администрация отозвала разрешение на строительство. Дольщики просят выдать этот документ. Администрация – не правомочна.

- Для решения проблемы необходимо признание права собственности на самовольную постройку, - пояснил заместитель правового отдела администрации Уфы Сергей Чебаков. – После регистрации данного права собственник может получить разрешение на строительство. Эта мера единственно возможная и максимально оптимальная.

Казалось – чего бы проще, подать документы в суд, тем более что все экспертизы в наличии. Дольщики свои обязательства перед застройщиком выполнили. Однако люди опасаются: вдруг решение вынесут не в их пользу.

- Кто выступит гарантом, что решение будет положительным? – спрашивали дольщики.

- Суд, конечно, - ответил чиновник. – Наша позиция, как ответчиков, в суде будет максимально взвешенной. Районные суды лояльно относятся к гражданам, оказавшимся в такой ситуации. Если решение будет положительным, обжаловать его не будем.

Однако решать вопрос в правовой плоскости люди не хотят и из-за экономических соображений.

- Объект дорогостоящий! Представляете, сколько придется заплатить госпошлину в суд, а эти средства могут пойти на строительство. Это же так просто – выдать разрешение. Экспертиза о том, что объект не несет угрозы жизни и здоровью, есть. Председатель Госкомстроя РБ Халит Махмудов прокомментировал ситуацию:

- Есть у нас проблемные объекты и, наверное, еще будут. И к каждому у нас - свой подход. Были случаи, когда люди деньги собрали, а строительство так и не началось, либо только заложили фундамент. И тогда тоже выходили из положения. У вас позиция лучше. Объект экономически состоялся. Мы сегодня хотели довести до вас, каким путем можно решить проблему. Почему предложенный вариант не подходит - так и не услышал серьезных аргументов. Вы потеряете 3-4 месяца на судебный процесс, а летом, получив разрешение, завершите строительство. Мы также заинтересованы в решении проблемы. Вопрос не стоит, чтобы кого-то «передавить», - отметил Махмудов.

Дольщики в свою очередь разделились во мнениях: кто-то говорил о надуманных опасениях, «хитрых» схемах, а большинство после разговора приняло доводы специалистов и готово к конструктивным действиям.

Решено в короткие сроки сформировать инициативную группу из дольщиков и встретиться с администрацией снова 31 января. В администрации Кировского района прошла встреча представителей городской администрации с дольщиками ЖК «Юл-Ай». 16-этажные высотки – из кирпича, с чистовой отделкой и прекрасным видом на реку Белую. Уфимцев привлекло не только расположение, но и сравнительно низкие цены. Еще в 2011 году застройщик - ООО «Завод Промсталь» - выиграл тендер на развитие этой территории.Покупатели квартир в домах на улице Сун-Ят-Сена, 7 (литер 1) и Айская, 39 (литер 6) должны были заселиться в свои квартиры. Однако когда один дом уже был построен, а второй – только начат, выяснилось, что у девелопера не было законных оснований для заключения договора. Арбитражный суд признал второй объект самовольной постройкой, администрация отозвала разрешение на строительство. Дольщики просят выдать этот документ. Администрация – не правомочна.- Для решения проблемы необходимо признание права собственности на самовольную постройку, - пояснил заместитель правового отдела администрации Уфы Сергей Чебаков. – После регистрации данного права собственник может получить разрешение на строительство. Эта мера единственно возможная и максимально оптимальная.Казалось – чего бы проще, подать документы в суд, тем более что все экспертизы в наличии. Дольщики свои обязательства перед застройщиком выполнили. Однако люди опасаются: вдруг решение вынесут не в их пользу.- Кто выступит гарантом, что решение будет положительным? – спрашивали дольщики.- Суд, конечно, - ответил чиновник. – Наша позиция, как ответчиков, в суде будет максимально взвешенной. Районные суды лояльно относятся к гражданам, оказавшимся в такой ситуации. Если решение будет положительным, обжаловать его не будем.Однако решать вопрос в правовой плоскости люди не хотят и из-за экономических соображений.- Объект дорогостоящий! Представляете, сколько придется заплатить госпошлину в суд, а эти средства могут пойти на строительство. Это же так просто – выдать разрешение. Экспертиза о том, что объект не несет угрозы жизни и здоровью, есть. Председатель Госкомстроя РБ Халит Махмудов прокомментировал ситуацию:- Есть у нас проблемные объекты и, наверное, еще будут. И к каждому у нас - свой подход. Были случаи, когда люди деньги собрали, а строительство так и не началось, либо только заложили фундамент. И тогда тоже выходили из положения. У вас позиция лучше. Объект экономически состоялся. Мы сегодня хотели довести до вас, каким путем можно решить проблему. Почему предложенный вариант не подходит - так и не услышал серьезных аргументов. Вы потеряете 3-4 месяца на судебный процесс, а летом, получив разрешение, завершите строительство. Мы также заинтересованы в решении проблемы. Вопрос не стоит, чтобы кого-то «передавить», - отметил Махмудов.Дольщики в свою очередь разделились во мнениях: кто-то говорил о надуманных опасениях, «хитрых» схемах, а большинство после разговора приняло доводы специалистов и готово к конструктивным действиям.Решено в короткие сроки сформировать инициативную группу из дольщиков и встретиться с администрацией снова 31 января.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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