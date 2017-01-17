

С приставкой «следж»





В Уфу приехали команды из Италии, Чехии и Китая. Россию на турнире представит самый титулованный клуб страны – «Феникс». Это пятикратный победитель чемпионатов страны, за команду выступают 12 игроков сборной России. Семеро из них, включая капитана команды - 39-летнего Вадима Селюкина, - становились в составе сборной России серебряными призерами Паралимпийских зимних игр-2014 в Сочи и выигрывали бронзовые медали чемпионатов мира 2013-го и 2015 годов.

Китайская команда ISH TeamofChina – самая молодая. Средний возраст игроков составляет 23 года: самому молодому 15 лет, а самому старшему - 33 года. Гости из Поднебесной участвуют в подобном турнире впервые. За Италию выступает команда SHCSouthTyrolEagles, а за Чехию - «Спарта».

Друг с другом команды сыграли во вторник и среду, а сегодня, 19 января, проведут матчи за 1-2 и 3-4 места.

- Отличительная характеристика недели - фраза «впервые в истории». Кубок континента, евразийского следж-хоккея проводится у нас в первый раз. Спасибо болельщикам за то, что поддержали и пришли сегодня на игры, - сказал вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

- Горжусь тем, что сегодня праздник хоккея проходит в моем родном городе. Ребята, для вас спорт – это барьер, который нужно преодолевать каждый день, вы совершаете подвиг. И сегодня у вас есть возможность показать себя в красивом, достойном матче, - отметила вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Рима Баталова.



Как выступает наша команда?

В первый день турнира российская команда играла и одержала волевую победу над «Орлами» из Италии: матч закончился со счетом 2:1, решающую шайбу россияне забили за шесть минут до сирены.

- Цели всегда ставим высокие, другого не дано. В команде есть хороший дух, настрой, поэтому мы обязаны быть первыми. Несомненно, турнир - важный этап подготовки к чемпионату России в Сочи. Здесь присутствует главный тренер российской сборной, - рассказал после игры главный тренер «Феникса» Николай Шаршуков.

Вчера «Феникс» сыграл с чешской «Спартой», которая накануне разгромила китайскую команду - 14:1.



Что еще будет интересного на Неделе хоккея?

Сегодня в рамках большой хоккейной недели стартует первый в истории Матч звезд женской хоккейной лиги. А завершится семидневка Мастер-шоу и Матчем звезд КХЛ, в котором примут участие лучшие игроки лиги. Накануне стали известны имена капитанов четырех команд. Команду дивизиона Боброва возглавил Павел Дацюк, Тарасова - Максим Афиногенов, Харламова - Сергей Мозякин, Чернышева - Евгений Медведев. Во вторник в столице республики в рамках Недели звезд хоккея стартовал Кубок континента по следж-хоккею. Что это за игра и как проходит чемпионат?В Уфу приехали команды из Италии, Чехии и Китая. Россию на турнире представит самый титулованный клуб страны – «Феникс». Это пятикратный победитель чемпионатов страны, за команду выступают 12 игроков сборной России. Семеро из них, включая капитана команды - 39-летнего Вадима Селюкина, - становились в составе сборной России серебряными призерами Паралимпийских зимних игр-2014 в Сочи и выигрывали бронзовые медали чемпионатов мира 2013-го и 2015 годов.Китайская команда ISH TeamofChina – самая молодая. Средний возраст игроков составляет 23 года: самому молодому 15 лет, а самому старшему - 33 года. Гости из Поднебесной участвуют в подобном турнире впервые. За Италию выступает команда SHCSouthTyrolEagles, а за Чехию - «Спарта».Друг с другом команды сыграли во вторник и среду, а сегодня, 19 января, проведут матчи за 1-2 и 3-4 места.- Отличительная характеристика недели - фраза «впервые в истории». Кубок континента, евразийского следж-хоккея проводится у нас в первый раз. Спасибо болельщикам за то, что поддержали и пришли сегодня на игры, - сказал вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.- Горжусь тем, что сегодня праздник хоккея проходит в моем родном городе. Ребята, для вас спорт – это барьер, который нужно преодолевать каждый день, вы совершаете подвиг. И сегодня у вас есть возможность показать себя в красивом, достойном матче, - отметила вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Рима Баталова.Как выступает наша команда?В первый день турнира российская команда играла и одержала волевую победу над «Орлами» из Италии: матч закончился со счетом 2:1, решающую шайбу россияне забили за шесть минут до сирены.- Цели всегда ставим высокие, другого не дано. В команде есть хороший дух, настрой, поэтому мы обязаны быть первыми. Несомненно, турнир - важный этап подготовки к чемпионату России в Сочи. Здесь присутствует главный тренер российской сборной, - рассказал после игры главный тренер «Феникса» Николай Шаршуков.Вчера «Феникс» сыграл с чешской «Спартой», которая накануне разгромила китайскую команду - 14:1.Что еще будет интересного на Неделе хоккея?Сегодня в рамках большой хоккейной недели стартует первый в истории Матч звезд женской хоккейной лиги. А завершится семидневка Мастер-шоу и Матчем звезд КХЛ, в котором примут участие лучшие игроки лиги. Накануне стали известны имена капитанов четырех команд. Команду дивизиона Боброва возглавил Павел Дацюк, Тарасова - Максим Афиногенов, Харламова - Сергей Мозякин, Чернышева - Евгений Медведев.

Автор: Валерий ШАХОВ

Фото: Валерий ШАХОВ

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

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