

Гражданин всеЯДный

Находясь у витрины с продовольственными товарамипостоянно колеблешься в выборе. Вкусно, но вредно. Полезно, но не вызывает аппетита. Недорого, но качество под вопросом…

В одном из гипермаркетов напротив полок с лапшой быстрого приготовления остановилась пара студентов. Как говорится в студенческой братии: «Роллтон» – пища богов». Гурманы в дополнение берут еще и сосиски. И сами того не ведая, попадают в психологическое рабство к глутамату натрия (E621).

- Эта пищевая добавка вызывает зависимость. Многие привыкают к лапше быстрого приготовления, может, вы замечали за собой, что не можете оторваться от поедания чипсов или сухариков. Чрезмерное употребление провоцирует начало заболевания печени, костного мозга. Но главная опасность все-таки не в пищевой добавке, а в способе приготовления продуктов. При высокотемпературной обработке в растительных маслах образуется очень много перекисей, которые могут привести к канцерогенному эффекту (способностью провоцировать рак), нарушают структуру ДНК. На вас это может не отразиться, а на следующем поколении - вполне. Единственно, если уж вы едите подобные продукты, старайтесь употреблять их с витамином С, который немного нейтрализует действие активных радикалов, - говорит доцент факультета пищевых технологий Ирек Багаутдинов.

Кстати, раньше на упаковках с чипсами можно было заметитьнадпись: «Содержит мутагенные вещества», но, похоже, маркетологи решили завернуть предупреждение в менее пугающую научную формулировку.

Но подобной категорией продуктов - газировкой, вымывающей кальций из организма, и картофелем фри, как правило, интересуется здоровая молодежь, испытывая свои желудки до определенного момента.

Однако пищевые добавки в виде консервантов можно встретить даже в безобидном хлебе. На красивой упаковке нарезки для изготовления сэндвичей читаю надпись «пропионат кальция», как оказалось – консервант Е282.

Согласно исследованиям австралийских ученых, он может приводить к сильным колебаниям настроения, нарушениям сна и концентрации внимания у детей.

Если внимательно изучить характеристики некоторых консервантов (за исключением натуральных), можно найти массу побочных действий: нарушение работы кишечника, аллергические реакции, увеличение содержания холестерина в крови, головные боли, снижение внимания, повышенная возбудимость, канцерогенный эффект.

Многие привыкли считать, что всевозможные пищевые добавки –вред. Чем их меньше, тем лучше. Но с другой стороны: как хранить продукты, чтобы в них не завелись опасные бактерии? Из двух зол выбирают меньшее под тщательным контролем Роспотребнадзора.

- Сейчас производители поумнели и стараются чаще использовать природные консерванты, которых много содержится в северных ягодах: голубике, ежевике, клюкве, рябине. Это – сорбиновая, бензойная и пропионовая кислоты, - отметил Ирек Багаутдинов.

- Бич нынешнего времени – ожирение, сахарный диабет и атеросклероз. Самые распространенные болезни, вызванные нездоровым питанием. Все из-за любви к ресторанам быстрого питания. Гамбургеры, картофель фри, шоколадные батончики –источники быстрых углеводов, которые начинают усваиваться уже во рту. Но в этот момент люди не двигаются, сидят на месте, а полученная энергия откладывается в качестве жира. Другая крайность, также часто встречаемая среди молодежи, – безумные диеты, которые могут запустить необратимые процессы: если человек на протяжении долгого времени отказывает себе в том или ином продукте, организм попросту перестает его усваивать, – говорит диетолог Республиканской больницы им. Куватова Фирюза Сафиуллина.

Автор: Анастасия ЛИСТКОВА

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №2 (3726) от 17.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №3 (3727) от 19.01.2017









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