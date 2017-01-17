

По соседству с «усатыми бродяжками»

Известно, что горожане обеспокоены наличием грызунов в подвалах.

Кто-то из великих сказал про мышь: «Милый зверек, путь которого усыпан упавшими в обморок женщинами». Если бы все этим и ограничилось… Однако грызуны – переносчики серьезных заболеваний, в народе знают лишь геморрагическую (то бишь мышиную лихорадку). Есть еще лептоспироз - смертельно опасное заболевание, сальмоннелез, туляремия.

Они очень живучи и легко приспосабливаются к городской среде, особенно – крысы. Наносят также и экономический вред, перегрызая провода, нарушая изоляцию теплотрасс. Очень хитры и живучи, и, безусловно, сделали бы нашу жизнь невыносимой, если бы с ними не боролись. Минздрав РБ выделяет значительные средства на их истребление, чем занимается Республиканский центр дезинфекции.

- Последние два-три года наблюдается снижение заболеваемости геморрагической лихорадкой горожан, - говорит начальник отдела Роспотребнадзора Олег Мавлютов. - Но за пределами Уфы, куда жители выезжают на отдых – в Нуримановском районе, ближе к Павловке и Благовещенску, фактов заражения прибавилось. Поскольку часто не соблюдаютсяправила личной гигиены: раскладывают еду на пеньке или – прямо на земле. Забывают помыть руки.

Рыжая полевка в подвалах и на чердаках не живет, но от нее могут заразиться домашние мыши. Поэтому в городе перед жилым сектором, расположенном вблизи парков и лесных массивов, обрабатывается разделяющая линия.

Мы нашли один такой дом – пятиэтажку из шести подъездов по бульвару Молодежи, 5/1. Председатель домового комитета Маргарита Михеева – женщина деятельная – заказывает дезинфекцию ежемесячно, согласно СанПину. Стоит она жильцам – около пяти тысяч на весь дом. Однако экология многоквартирного дома складывается не только из борьбы с мышами. Подвал оккупировали десятки кошек – их прикармливает сердобольная соседка. С одной стороны – жаль «усатых бродяжек», а с другой – подвал наводнился блохами. Теперь дезинфицируют и еще от этих насекомых.

А недавно бдительная старшая по подъезду обнаружила одинокого таракана, выбегавшего из квартиры, где налегают на алкоголь. Подъезд был оповещен, все для профилактики закупили отраву в шприцах и обработали вход в квартиры.

Но все-таки, как бы ни были терпимы к бездомным кошкам жильцы, они пока остаются главной проблемой.

- В подвал не зайдешь – стоит стойкий запах, - говорит Маргарита Сергеевна. – Стали забегать и в подъезд. А в прошлом году одна из кошек покусала девочку. Все переполошились, помним тот случай в 1988 году, когда в Уфе от своего же домашнего питомца заразилась бешенством хозяйка. Как потом выяснилось, кошку покусала больная лиса.

С жителями к одному мнению прийти не удалось. Одни настаивали на том, чтобы вызвать службу по отлову бродячих животных, другие возражали. Однако животные плодятся. Оптимальным решением было бы стерилизовать кошек. Но их нужно как-то выловить, и потом – это недешево. Так пока и живем.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

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