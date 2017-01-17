

Дьявольский евроремонт

- Есть страны, где пластиковые окна в жилые помещения ставить запрещено, - без предисловий отвечает Валерий Николаевич. - Они сделаны из поливинилхлорида (он же винил) с добавлением фталатов - до 40 процентов.Эти соединения фталевой кислоты - распространенные пластификаторы, без них окна просто лопнут на морозе. Фталаты- вещества слаботоксичные, но они способны накапливаться в организме, приводя к раку, бесплодию. Чувствовали, какой запах летом в комнате стоит? Нужно обязательно проветривать.

На самом деле вопрос ведь не в материале рамы, а в том, как все подогнано. Дерево даже лучше держит тепло, просто стоит дороже.

ИЗ ПВХ также делают натяжные потолки, в их состав, кроме фталатов и стирола, входят фенол и формальдегид, из винилхлорида - стеновые панели.

- Ой, у меня в ванной такой потолок!

- Ну, в ванной очень жарко не бывает. А вот в комнате, если стоит жара, а также под воздействием ультрафиолета вредные вещества начинают выделяться.

В пакетах из ПВХ не рекомендуется хранить масляные продукты, соки, - в европейских странах это запрещено, а у нас в них разливают кефир и молоко, и жир тихонечко впитывает из них вредные вещества, в том числе диоксины. В свое время мы сравнивали содержание диоксинов в молоке из-под коровы (а они есть и там: где есть производство, там и соответствующий фон) и в ПВХ-пакете - наблюдалось увеличение раз в пять.

- А вы в какой таре молоко покупаете?

- Как правило, в картонных упаковках. Хотя тут тоже есть нюансы: целлюлозу для них отбеливают с применением хлора. В Швеции (на родине тетрапака) это запрещено, там отбеливают пироксидами.

Допустимы полиэфирные бутылки. А вот пиво в них во многих странах не продают: этиловый спирт вступает в реакцию с ПЭТФ. Лучший вариант - как было раньше: мыть стеклянную тару и использовать повторно. Но производители предпочитают ПЭТФ-баллоны: они дешевле.

- Выбрасывая очередную пластиковую упаковку, я не могу отделаться от мысли, что скоро вся планета будет покрыта ею в несколько слоев.

- Правда, к молекуле полиэтилена микробу подобраться трудно - такова ее структура, поэтому они разлагаются очень медленно: от 50 до 100 лет и больше. Пластик сегодня перерабатывают - к примеру, в тумбы ограждения. Работы по созданию биоразлагаемых пластмасс ведутся во всем мире. Выпускается комбинированный пластик с вкраплениями натуральных материалов - хитозана, из которого состоят панцири тараканов и крабов, или целлюлозы.

А еще во многих странах в магазин с полиэтиленовыми авоськами не ходят. Если нужно - вам все упакуют в бумажный пакет.

Но вернемся к евроотделке. Ламинат и особенно линолеум - более дешевые, но не безобидные заменители деревянных покрытий пола: они тоже «обогащают» воздух целым спектром химических веществ - фталатами, бензолом, толуолом.Ламинат делается на основе бумажной крошки, которую связывают различными смолами, а линолеум - это чистый винилхлорид плюс также 40 процентов таких добавок, в том числе для мягкости. Вообще чистых полимеров не бывает - в них всегда есть добавки. Так что на кухне лучше сделать пол из керамической плитки. Из нее ничего не выделяется. И выбрать бумажные, а не виниловые обои (тоже со слоем ПВХ) - уж их-то точно все могут себе позволить.

Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить про мебель из ДСП и ДВП, которой в основном и обставлены наши квартиры и офисы. О том, что в состав связующего для стружек входят фенол и формальдегид, все уже знают. Раньше их содержание было очень высоким. Сегодня - поменьше, как и в МДФ-плитах, которые выпускает тот же «Кроношпан». Но все равно они присутствуют.

- Однако гарнитуры из цельного дерева - удовольствие не для всех. Что же делать?

- Постоянно проветривать помещение, чтобы все это не скапливалось. Кондиционер, конечно, лучше поместить за окном: могут быть утечки фреона.

- Я знакома с молодым химиком, который разрабатывает новое моющее средство: оно должно полностью смываться с посуды.

- Вряд ли это возможно.Суть ПАВ (поверхностно-активных веществ) - в хорошем сцеплении с поверхностью, благодаря этому они отцепляют жир. Уменьшите адгезионную способность - они будут хуже смывать. Я делаю это содой, у нее другое действие: она расщепляет жир.

Еще одна проблема - ртутные термометры. Если вы его разобьете, полностью избавиться от мельчайших шариков ртути можно только сняв покрытие пола: иначе вы будете еще очень долго дышать ядовитыми парами. Сегодня в мире пользуются градусниками на термоэлементе, которые вставляют под язык.

Хочется напомнить еще о некоторых вещах. Припокупке стройматериалов нужно обязательно обращать внимание на их предназначение - для наружных работ или помещений, читать инструкцию. Из Китая и Вьетнама в страну продолжает поступать огромное количество некачественных игрушек, которые могут быть покрыты токсичными красками на основе кадмия или ртути, так что покупайте их у продавца, имеющего все необходимые сертификаты качества.

- Экологические опасности этим далеко не исчерпываются. А как чувствуют себя сами химики, зная, сколько всего вредного нас окружает?

- Окружающая среда определяет продолжительность жизни горожан примерно на 30 процентов, сельчан - на 15-20. Остальное - ваш образ жизни.

Автор: Екатерина КЛИМОВИЧ

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

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