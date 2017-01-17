

У кого чешутся руки?



Накануне Нового года на центральной аллее парка им. Якутова была установлена новая иллюминация в виде 30 светящихся шаров и 12 конструкций с изображением герба вокруг Вечного огня. Сотрудники «Уфагорсвета» торопились, чтобы завершить работу в срок – ведь новые объекты создавали особую атмосферу. Однако спустя чуть более двух недель вандалы вырвали один из шаров, испортив тем самым весь вид.

Соответствующее заявление уже поступило в правоохранительные органы. За осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных - на срок до года, возможен и арест до трех месяцев. Скажите, разве не приятно любоваться городом, залитым вечерними огнями? Иллюминация на елках, в виде украшений на улицах, декоративных элементов радует глаз. Множество огоньков создают праздничное настроение, делают Уфу еще красивее. А ведь на это еще и тратятся дополнительные средства. Но всегда находится кто-то, кто хочет испортить, сломать, уничтожить то ли из-за жадности, то ли из-за невоспитанности или эгоизма.Накануне Нового года на центральной аллее парка им. Якутова была установлена новая иллюминация в виде 30 светящихся шаров и 12 конструкций с изображением герба вокруг Вечного огня. Сотрудники «Уфагорсвета» торопились, чтобы завершить работу в срок – ведь новые объекты создавали особую атмосферу. Однако спустя чуть более двух недель вандалы вырвали один из шаров, испортив тем самым весь вид.Соответствующее заявление уже поступило в правоохранительные органы. За осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных - на срок до года, возможен и арест до трех месяцев.

Автор: Иван ЗАРОКОВ

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №2 (3726) от 17.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №3 (3727) от 19.01.2017









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