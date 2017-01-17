

Особый сектор





Частный сектор в Ленинском районе занимает почти половину всей площади. Накануне, тремя бригадами были очищены и расширены улицы Выгонная, Карьерная, Кирзаводская, Нехаева, Саляма и Селикатная.



Дорога около 25-й школы – одна из главных в Нижегородке. С окончанием карантина, сюда будут прибывать автобусы с учениками. При этом транспорт не должен создавать проблем основному потоку движения.



- Очистке улиц частного сектора уделяется такое же внимание, как и дорогам первой категории. В нашем районе здесь задействовано 30 единиц техники, из них восемь – привлеченная. Ежедневно только с нашей территории вывозится более 3000 кубометров снега, - объяснил начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района Евгений Белов.



Основную сложность в уборке снега с частной территории создают все те же припаркованные автомобили, складированный возле домов строительный материал и очистка кровли крыш домов с выносом снега на проезжую часть. Все это затрудняет работу коммунальных служб.



Так называемые дороги III категории, расположенные между домами и рассчитанные на менее интенсивное движение, расчищаются без вывоза снега. Здесь важно, организовать разъезд двух машин и обеспечить эту доступность на весь зимний период.



Горожане, живущие в частном секторе, в этот процесс вовлечены ежедневно. Самостоятельно очищают не только свои участки, но и прилегающие к дому территории.



- Делаем тропинки до бани, до сарая. Со стороны улицы расчищаем подход к воротам, - рассказала Лина Сахибгареева.



Очистку около частных домовладений, как правило, осуществляют муниципальные службы. Поэтому проблем с подъездом к дому у жителей не возникает. А вот решать проблему уборки и вывоза снега с придомовых площадок вынужден сам владелец.



На небольшой территории можно справиться со снегом при помощи лопаты. А если она внушительная, тогда придется перекидать не один куб, да потом еще его и вывезти.



Услуги по вывозу оказывают специализированные компании, которые при желании клиентов могут также произвести очистку.



Правда цены на такую услугу кусаются и зависят от многих факторов. Основные из них - площадь территории, расстояние от места уборки снега до места его утилизации. Если заключить долгосрочный договор, будет предоставлена скидка. Мы позвонили в одну из таких компаний, где нам составили следующую смету: 1400 рублей за час придется заплатить только погрузчику. Еще 3000 за вывоз 20 кубометров снега. Если у вас нет такого объема – выгоднее сложиться с соседями. - Из-за горы снега, перед домом, не видно, что происходит на улице. Хотя, выходя каждый день на дорогу, наблюдаю работу коммунальных служб, - говорит житель улицы Шерстомойной частного сектора Рафаэль Ахметов.Частный сектор в Ленинском районе занимает почти половину всей площади. Накануне, тремя бригадами были очищены и расширены улицы Выгонная, Карьерная, Кирзаводская, Нехаева, Саляма и Селикатная.Дорога около 25-й школы – одна из главных в Нижегородке. С окончанием карантина, сюда будут прибывать автобусы с учениками. При этом транспорт не должен создавать проблем основному потоку движения.- Очистке улиц частного сектора уделяется такое же внимание, как и дорогам первой категории. В нашем районе здесь задействовано 30 единиц техники, из них восемь – привлеченная. Ежедневно только с нашей территории вывозится более 3000 кубометров снега, - объяснил начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района Евгений Белов.Основную сложность в уборке снега с частной территории создают все те же припаркованные автомобили, складированный возле домов строительный материал и очистка кровли крыш домов с выносом снега на проезжую часть. Все это затрудняет работу коммунальных служб.Так называемые дороги III категории, расположенные между домами и рассчитанные на менее интенсивное движение, расчищаются без вывоза снега. Здесь важно, организовать разъезд двух машин и обеспечить эту доступность на весь зимний период.Горожане, живущие в частном секторе, в этот процесс вовлечены ежедневно. Самостоятельно очищают не только свои участки, но и прилегающие к дому территории.- Делаем тропинки до бани, до сарая. Со стороны улицы расчищаем подход к воротам, - рассказала Лина Сахибгареева.Очистку около частных домовладений, как правило, осуществляют муниципальные службы. Поэтому проблем с подъездом к дому у жителей не возникает. А вот решать проблему уборки и вывоза снега с придомовых площадок вынужден сам владелец.На небольшой территории можно справиться со снегом при помощи лопаты. А если она внушительная, тогда придется перекидать не один куб, да потом еще его и вывезти.Услуги по вывозу оказывают специализированные компании, которые при желании клиентов могут также произвести очистку.Правда цены на такую услугу кусаются и зависят от многих факторов. Основные из них - площадь территории, расстояние от места уборки снега до места его утилизации. Если заключить долгосрочный договор, будет предоставлена скидка. Мы позвонили в одну из таких компаний, где нам составили следующую смету: 1400 рублей за час придется заплатить только погрузчику. Еще 3000 за вывоз 20 кубометров снега. Если у вас нет такого объема – выгоднее сложиться с соседями.

Автор: Мария АПКАРИМОВА

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

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