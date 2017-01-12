

Подстанции дают импульс





Как поясняют эксперты, большая часть потребляемой в Уфе электроэнергии вырабатывается не на местных ТЭЦ, а более эффективных с экономической точки зрения крупных ГЭС, ГРЭС и АЭС, как правило, расположенных в сотнях километров от потребителя. Для передачи электроэнергии на большие расстояния по линиям высоковольтных ЛЭП в исходных точках маршрута повышается ее напряжение, при пропорциональном снижении силы тока, что позволяет минимизировать сопротивление провода, а значит, и потери при передаче в сетях.

Основное значение подстанций связано с необходимостью понижения силы тока, передаваемого по магистральным электросетям до значений, необходимых для конечных потребителей. То есть ввод новых позволяет получать больше энергии из магистральных сетей, обеспечить подключение новых жилых и производственных объектов, а также повышать общую надежность электроснабжения.

Пуск в работу сразу двух электроподстанций в активно развивающихся районах нашего города позволит снять существовавшую здесь проблему энергодефицита на длительный срок. Введение в эксплуатацию ПС «Зубово» обеспечит надежное снабжение потребителей Кировского и прилегающей к ним части Уфимского района. В их число вошли населенные пункты Зубово, Чесноковка, Нижегородка, Цветы Башкирии, Таптыково, Лекаревка, Березовка и Лебяжий, торговые центры вдоль трассы на аэропорт, несколько крупных автосалонов, а также многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса. Также планируется запитать технопарк в Нижегородке и ряд новых предприятий в промзоне станции «Уршак». Инвестиции АО «БЭСК» в строительство ПС «Зубово» составили 328 миллионов рублей.

«Гвардейская», построенная рядом с микрорайоном Шакша, обеспечит, прежде всего, растущие потребности индустриального парка «Уфимский». Здесь уже размещено несколько новых производств, а в ближайшем будущем парк станет одной из главных площадок развития производственной индустрии. Стоимость энергообъекта составила 737,5 миллиона рублей.

В 2017 году энергетики планируют сдать в работу подстанцию «Кустаревскую» на 110 киловольт. Она строится в непосредственной близости от нового жилого микрорайона, расположенного на въезде в Дему. Здесь планируется возвести в общей сложности несколько сотен тысяч квадратных метров нового жилья, что потребует соответствующих энергомощностей. Активное жилое строительство идет и в самой Деме, так что спрос на ресурсы новой подстанции будет гарантирован. В целом модернизация электросетевой инфраструктуры Уфы дает мощный импульс для экономики, ведь, как показывает практика, отсутствие или дефицит энергомощностей часто делает невозможным реализацию даже самых востребованных проектов строительства жилья и производственных комплексов. Уфимская энергосистема получила сразу две новых подстанции. Первая – «Зубово» на 110 киловольт рассчитана на растущие запросы потребителей активно развивающейся зоны малоэтажной застройки в Кировском и Уфимском районах. Вторая подстанция – «Гвардейская» (220 киловольт), расположенная рядом с Шакшой, обеспечит потребности созданного здесь индустриального парка «Уфимский». Еще одну крупную подстанцию на 110 киловольт – «Кустаревкую», расположенную на въезде в микрорайон Дема, планируется ввести в 2017 году. Таких темпов развития электросетевой инфраструктуры Уфа не знала уже несколько десятилетий.Как поясняют эксперты, большая часть потребляемой в Уфе электроэнергии вырабатывается не на местных ТЭЦ, а более эффективных с экономической точки зрения крупных ГЭС, ГРЭС и АЭС, как правило, расположенных в сотнях километров от потребителя. Для передачи электроэнергии на большие расстояния по линиям высоковольтных ЛЭП в исходных точках маршрута повышается ее напряжение, при пропорциональном снижении силы тока, что позволяет минимизировать сопротивление провода, а значит, и потери при передаче в сетях.Основное значение подстанций связано с необходимостью понижения силы тока, передаваемого по магистральным электросетям до значений, необходимых для конечных потребителей. То есть ввод новых позволяет получать больше энергии из магистральных сетей, обеспечить подключение новых жилых и производственных объектов, а также повышать общую надежность электроснабжения.Пуск в работу сразу двух электроподстанций в активно развивающихся районах нашего города позволит снять существовавшую здесь проблему энергодефицита на длительный срок. Введение в эксплуатацию ПС «Зубово» обеспечит надежное снабжение потребителей Кировского и прилегающей к ним части Уфимского района. В их число вошли населенные пункты Зубово, Чесноковка, Нижегородка, Цветы Башкирии, Таптыково, Лекаревка, Березовка и Лебяжий, торговые центры вдоль трассы на аэропорт, несколько крупных автосалонов, а также многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса. Также планируется запитать технопарк в Нижегородке и ряд новых предприятий в промзоне станции «Уршак». Инвестиции АО «БЭСК» в строительство ПС «Зубово» составили 328 миллионов рублей.«Гвардейская», построенная рядом с микрорайоном Шакша, обеспечит, прежде всего, растущие потребности индустриального парка «Уфимский». Здесь уже размещено несколько новых производств, а в ближайшем будущем парк станет одной из главных площадок развития производственной индустрии. Стоимость энергообъекта составила 737,5 миллиона рублей.В 2017 году энергетики планируют сдать в работу подстанцию «Кустаревскую» на 110 киловольт. Она строится в непосредственной близости от нового жилого микрорайона, расположенного на въезде в Дему. Здесь планируется возвести в общей сложности несколько сотен тысяч квадратных метров нового жилья, что потребует соответствующих энергомощностей. Активное жилое строительство идет и в самой Деме, так что спрос на ресурсы новой подстанции будет гарантирован. В целом модернизация электросетевой инфраструктуры Уфы дает мощный импульс для экономики, ведь, как показывает практика, отсутствие или дефицит энергомощностей часто делает невозможным реализацию даже самых востребованных проектов строительства жилья и производственных комплексов.

Автор: Алексей ФАТЫХОВ

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









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