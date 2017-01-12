

Сказочное шоу человека-легенды



Новогодняя добрая сказка на манеже. Такого жители столицы республики не видели давно. Завершаются гастроли Московского цирка с программой «Империя львиц».



- Дети часто пишут мне письма, в которых рассказывают о том, что мечтают стать дрессировщиками. Так и родилась идея этой программы. Столицу республики сложно удивить, но когда работает Виталий Смолянец, люди поднимаются со своих мест. И не потому, что они его жалеют, а потому что ему достаточно одного взгляда на львицу, чтобы она присмирела, - рассказывает директор Московского цирка Вадим Гуревич.



Сценарий был написан Вадимом Львовичем за одну ночь. Постановкой занимался режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Костровский. Программа готовилась три месяца и специально для уфимцев. Больше ее не покажут ни в одном городе страны.



В эти выходные пройдут заключительные представления. Уникальный аттракцион под руководством обладателя Золотого приза циркового фестиваля, лауреата международной премии «Мастер», дрессировщика удивительной судьбы, настоящего героя и человека-легенды Виталия Смолянца.



В 2015 году, проезжая по трассе, он увидел горящую машину. Разбил стекло и спас жизни шести человек. Уложил их на обочину, вызвал «скорую» и полицию. Начал тушить пожар, и в этот момент на него наскочила большая машина, и он остался без двух ног. Спустя два года после страшной беды он вновь выходит на манеж, удивляя и восхищая зрителей своим искусством.



Два отделения включают номера с участием лауреатов международных фестивалей, опасные и захватывающие трюки, веселые репризы, и все это происходит в атмосфере сказки. После антракта появляются шесть львиц и два тигра, которые под руководством Виталия Смолянца послушно встают на задние лапы, прыгают в огненные кольца.



- С львицами у нас в стране никто не работает. С ними сложнее, чем со львами. Если пойдет одна - пойдут все. Рядом с нами, со снарядом они спокойные и никак не реагируют. Если человек подойдет ближе – она накинется. Поэтому запрещено фотографироваться с этими животными, - объяснил помощник дрессировщика Владимир Смолянец.



Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей. При наличии свидетельства о рождении детям до 3-х лет бесплатно. В цирк пришел девятилетний мальчик. Он хочет стать дрессировщиком. Постепенно постигает профессию. Прототип заслуженного артиста России Виталия Смолянец вырастает в известного укротителя львов и тигров.Новогодняя добрая сказка на манеже. Такого жители столицы республики не видели давно. Завершаются гастроли Московского цирка с программой «Империя львиц».- Дети часто пишут мне письма, в которых рассказывают о том, что мечтают стать дрессировщиками. Так и родилась идея этой программы. Столицу республики сложно удивить, но когда работает Виталий Смолянец, люди поднимаются со своих мест. И не потому, что они его жалеют, а потому что ему достаточно одного взгляда на львицу, чтобы она присмирела, - рассказывает директор Московского цирка Вадим Гуревич.Сценарий был написан Вадимом Львовичем за одну ночь. Постановкой занимался режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Костровский. Программа готовилась три месяца и специально для уфимцев. Больше ее не покажут ни в одном городе страны.В эти выходные пройдут заключительные представления. Уникальный аттракцион под руководством обладателя Золотого приза циркового фестиваля, лауреата международной премии «Мастер», дрессировщика удивительной судьбы, настоящего героя и человека-легенды Виталия Смолянца.В 2015 году, проезжая по трассе, он увидел горящую машину. Разбил стекло и спас жизни шести человек. Уложил их на обочину, вызвал «скорую» и полицию. Начал тушить пожар, и в этот момент на него наскочила большая машина, и он остался без двух ног. Спустя два года после страшной беды он вновь выходит на манеж, удивляя и восхищая зрителей своим искусством.Два отделения включают номера с участием лауреатов международных фестивалей, опасные и захватывающие трюки, веселые репризы, и все это происходит в атмосфере сказки. После антракта появляются шесть львиц и два тигра, которые под руководством Виталия Смолянца послушно встают на задние лапы, прыгают в огненные кольца.- С львицами у нас в стране никто не работает. С ними сложнее, чем со львами. Если пойдет одна - пойдут все. Рядом с нами, со снарядом они спокойные и никак не реагируют. Если человек подойдет ближе – она накинется. Поэтому запрещено фотографироваться с этими животными, - объяснил помощник дрессировщика Владимир Смолянец.Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей. При наличии свидетельства о рождении детям до 3-х лет бесплатно.

Автор: Мария АПКАРИМОВА

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









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