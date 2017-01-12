

«В школу не пойду, там смеются»

Две сестренки – Ульяна и Анюта не знали родительской ласки, может потому и держались друг за друга, несмотря на разницу в возрасте. 15-летняя Аня всегда была готова защищать 11-летнюю сестренку. Да и самой ей приходилось несладко. В то время как другие матери сдували пылинки со своих чад, они были предоставлены сами себе.

В доме – неубрано, на плите нет горячего обеда. В таких случаях в официальных бумагах обычно значится: «От воспитания детей самоустранилась». Мать Надежда после развода, вызванного ее тягой к спиртному, еще больше запила и, что еще хуже – стала увлекаться наркотиками. Постоянной работы не имела.

Обе девочки пропускали занятия, плохо учились, хотя и были старше своих одноклассников.

«Ульяна читает медленно, по слогам. Стихи не учит. Словарный запас незначительный. По математике успевает слабо. За четверть получила «неуд» по нескольким предметам. Ей нужен постоянный контроль за внешним видом: чистотой одежды, рук. Надежда не заинтересована в обучении ребенка, родительские собрания не посещает». Такую характеристику дает руководитель 2-го класса.

Как-то старшая Аня не появлялась в школе неделю. Первоначально мать заявила, что ребенок болеет, но потом перестала отвечать на звонки. Отправились к ним домой - никто не открыл. От младшей сестренки узнали, что она не хочет больше ходить в школу: обиделась. После беседы с классом выяснилось, что кто-то назвал ее «вшивой».

Конечно, слышать такое подростку неприятно. Она решила больше не показываться в школе. Так и ответила заместителю директора, инспекторам ЦОБ и классному руководителю. Семья проживает в частном секторе, воду приходится носить из колонки. В доме – антисанитария, стойкий запах перегара. Мать встала на защиту дочери:

- Больше ее не увидите, я переведу ее в другую школу!

На следующий же день о своем обещании она забыла, а вскоре сестренки сменили место жительства на Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Матери предъявили обвинение в употреблении и сбыте наркосодержащих средств и поместили в СИЗО.

Нельзя сказать, что с семьей никто не работал. Их периодически посещали, с Надеждой беседовали, убеждали, помогаличем могли. Наконец, ограничили в родительских правах. Но и это не помогло.

Однако для Ульяны и Ани – отзывчивых, общительных девчушек, несмотря на все сложности только что начавшейся жизни, все закончилось благополучно.

- Сейчас они учатся в другой школе, по месту жительства, - рассказывает директор школы №22 Р.К.Шарафутдинова. – Отец, несмотря на то, что создал свою семью, заявил, что займется их воспитанием. Навещал дочек, подготовил к школе, прописал у себя. Теперь опеку над ними взяла бабушка.

- Все-таки, какие бы условия ни были созданы в государственном учреждении, в семье детям, безусловно, лучше, - комментирует старший помощник прокурора Кировского района Уфы Анна Кардапольцева. – Были случаи, когда находили бабушек и дедушек, даже дядей и тетей. Они брали детей к себе, и те были счастливы.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









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