

Отцовский взгляд на развод

Не только одинокие матери, но и отцы - теперь уже довольно частое явление. По статистике, основанной на социальных опросах, это - каждая восьмая семья.

Термина «одинокий отец» не существует: до сих пор законодательство не позаботилось о том, чтобы юридически обосновать его и предоставить второму родителю соответствующие гарантии и льготы. Возможно, в этом вина не только властных структур, но и самих мужчин, которые зачастую не желают обращаться в органы социальной защиты и отстаивать свои права. Причины, по которым дети остаются без матери, примерно те же. К их числу можно отнести разводы, в результате которых по решению суда ребенок остается с отцом, либо лишение женщины законных прав. Последнее - следствие злоупотребления спиртным или же пребывание в местах не столь отдаленных.

УфимецАнасРакипов один воспитывает двоих детей от второго брака – 15-летнего Дамира и 13-летнюю Радмилу. Маму лишили родительских прав.Причем, он до последнего пытался сохранить семью. В доме у них - чистота и порядок. Дамир – гордость семьи. Дочка любит литературу и мечтает стать, как и папа - художником.

Несмотря на то, что АнасАглямович главной своей жизненной целью поставил воспитание детей, обиды на супругу не держит и только приветствует общение детей с матерью.

- Отец ни при каких обстоятельствах не может заменить мать, ведь воспитывать дочь-подростка без материнского внимания и ласки довольно сложно – они больше парней нуждаются в них, - считает он.

А вот совсем другая история. Человек в Уфе более чем известен, он – владелец крупной строительной компании, и хотя сейчас проживает в Москве, родину не забывает. С благодарностью его вспоминают в школах-санаториях, домах ребенка и больницах – немалые средства он направляет на благотворительность. Стоит ли говорить, что у его 16-летней дочки, проживающей в особняке на Рублевском шоссе, есть все. Кроме матери.

В прокуратуру Кировского района поступил иск от Карташовой Инны, бывшей супруги бизнесмена:

«С Игнатом я прожила пять лет, после чего мы развелись. Наша дочь Катя после этого проживала еще три года со мной. Ходила в детский садик и готовилась к школе. Однако Игнат без моего ведома выкрал девочку прямо из учреждения и увез в Москву. С тех пор прошло девять лет. Все это время экс-супруг чинил мне препятствия в общении. Я пыталась передать ей подарки через учителей и воспитателей, но слышала отказ. Очень сильно скучаю по дочери и лишена возможности участвовать в ее воспитании. Как-то договориться с ним и видеться с ребенком не представляется возможным».

Женщина просила немного: общаться с дочерью по телефону, и даже обозначила время: по выходным и праздникам, в каникулы и дни рождения. Также включила именины свои и бабушки, ведь для них поговорить с дочкой и внучкой – большая радость. И еще – обязать отца отпускать раз в год на две недели девочку к матери.

Иск был встречным – как ответ на требование бывшего супруга Игната лишить мать родительских прав.

Может она была никчемной родительницей? Муж пошел в гору, а она – не развивалась и вместо воспитания ребенка «прожигала жизнь»? Да нет. Все характеристики – более чем положительные. Приведем одну – по месту работы, из очень авторитетной организации:

«Проявила себя как ответственный и инициативный сотрудник. Отличает особый подход к решению проблем, умеет найти неординарные решения. Приветлива, доброжелательна. Всегда готова оказать помощь коллегам по рабочим, бытовым и семейным вопросам».

А это – уже бытовая:«Инна и Ильяс (нынешний супруг - воспитанные, доброжелательные, не создающие конфликтных ситуаций люди. Не злоупотребляют алкоголем и не курят, ведут здоровый образ жизни, внимательны к детям и пожилым людям, много времени проводят со своим маленьким сыном.

Такое бывает: люди разводятся, в народе говорят: «Не сошлись характерами». После чего устраивают личную жизнь заново. У обоих - другие семьи. У Инны замечательный сынишка, но разве может мать забыть еще одно свое дитя? Психологи отмечают, в какой бы благополучной атмосфере ни вырос ребенок, отсутствие рядом матери обязательно скажется.

- Иск поступил совсем недавно, и без заслушивания в суде рано делать какие-то выводы, - говорит помощник прокурора Кировского района Уфы Алина Хабибуллина. – Для меня пока остается загадкой – зачем лишать мать родительских прав, ведь всего два года не хватает девочке до совершеннолетия. Возможно, это делается для того, чтобы в старости Инна не смогла претендовать на какую-то материальную помощь от дочери. Очень неоднозначная история. Пока складывается впечатление, что ребенок стал своего рода разменной монетой.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









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