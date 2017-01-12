

Нам бы валенки и мяч!



Правила хоккея в валенках довольно просты. Команды-участницы делятся на две группы. Каждая из них состоит из 5 полевых игроков и вратаря. Продолжительность игры - 2 периода по 10 минут. В случае одинакового счета по истечении этого времени пробиваются по 3 буллита для выявления победителя. В противном случае - по очереди до первого преимущества одной из команд. Шайбу заменяет теннисный мяч, клюшки обычные. Неотъемлемый элемент экипировки, конечно, валенки. В остальном у дворовых хоккеистов полная свобода. На спортплощадке плечом к плечу и друг против друга играют люди разного возраста и пола, а главная объединяющая их сила - любовь к полезному и веселому времяпрепровождению.

В декабре стартовал районный этап городского турнира по хоккею в валенках. Ледовые баталии продолжаются и сегодня. Один из матчей прошел на днях на хоккейной коробке школы №130. Для некоторых команд выход на лед в исконно русской обуви стал дебютным. Однако это не помешало им показать настоящий спортивный характер и захватывающую борьбу. По итогам турнира не было равных сборной Уфимской епархии, второе место досталось самой юной команде - «Салям - школа №130», бронзовыми призерами стали работники «БашРТС».

На хоккейной коробке «Победа» (ул. Свободы, 23/1) игры проходят уже четвертый год, и с каждым годом число желающих «погонять мяч» на льду только увеличивается. В этот раз в результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место получила команда «Кристалл», вторыми стали ребята из команды «Северный», третье место у команды «Салют».

- Для взрослых это возможность вернуться в детство, а для юных игроков хоккей в валенках может стать первым шагом в спорт, возможностью «заразиться» спортивным духом, - говорит председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Леонид Ильин. - Многие хоккейные коробки как раз из-за того и пустуют, что не у всех есть возможность приобрести необходимые амуницию и инвентарь. Благодаря доступности и массовости подзабытая традиция играть в хоккей «двор на двор» или «школа на школу» может возродиться.

Районный этап соревнований завершается. 18 и 19 февраля состоятся финальные матчи. С недавних пор хоккей в валенках стал набирать популярность и обретать новых поклонников. Несмотря на простоту, этот вид спорта по эмоциям и накалу страстей не уступает матчам с участием профессионалов.Правила хоккея в валенках довольно просты. Команды-участницы делятся на две группы. Каждая из них состоит из 5 полевых игроков и вратаря. Продолжительность игры - 2 периода по 10 минут. В случае одинакового счета по истечении этого времени пробиваются по 3 буллита для выявления победителя. В противном случае - по очереди до первого преимущества одной из команд. Шайбу заменяет теннисный мяч, клюшки обычные. Неотъемлемый элемент экипировки, конечно, валенки. В остальном у дворовых хоккеистов полная свобода. На спортплощадке плечом к плечу и друг против друга играют люди разного возраста и пола, а главная объединяющая их сила - любовь к полезному и веселому времяпрепровождению.В декабре стартовал районный этап городского турнира по хоккею в валенках. Ледовые баталии продолжаются и сегодня. Один из матчей прошел на днях на хоккейной коробке школы №130. Для некоторых команд выход на лед в исконно русской обуви стал дебютным. Однако это не помешало им показать настоящий спортивный характер и захватывающую борьбу. По итогам турнира не было равных сборной Уфимской епархии, второе место досталось самой юной команде - «Салям - школа №130», бронзовыми призерами стали работники «БашРТС».На хоккейной коробке «Победа» (ул. Свободы, 23/1) игры проходят уже четвертый год, и с каждым годом число желающих «погонять мяч» на льду только увеличивается. В этот раз в результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место получила команда «Кристалл», вторыми стали ребята из команды «Северный», третье место у команды «Салют».- Для взрослых это возможность вернуться в детство, а для юных игроков хоккей в валенках может стать первым шагом в спорт, возможностью «заразиться» спортивным духом, - говорит председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Леонид Ильин. - Многие хоккейные коробки как раз из-за того и пустуют, что не у всех есть возможность приобрести необходимые амуницию и инвентарь. Благодаря доступности и массовости подзабытая традиция играть в хоккей «двор на двор» или «школа на школу» может возродиться.Районный этап соревнований завершается. 18 и 19 февраля состоятся финальные матчи.

Автор: Дина УЛИНА

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









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