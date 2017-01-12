

«Уфа-Арена»: громче и ярче





Ледовый комплекс вместимостью 8070 зрительских мест был открыт в августе 2007 года и с тех пор не подвергался каким-либо серьезным техническим обновлениям. Необходимость таких работ возникла только сейчас, в преддверии подготовки к Неделе звезд хоккея. Наиболее заметным техническим усовершенствием стала замена морально устаревшего медиакуба, прослужившего девять лет.

- Теперь площадь видеоэкранов выросла почти вдвое, а их разрешение увеличилось в четыре раза, - рассказал директор «Уфа-Арены» Сергей Александров. - Изображение, благодаря использованию современных светодиодов и высокому разрешению, стало гораздо более четким и ярким. Отдельного внимания заслуживает система управления медиакубом, аналогов которой в России пока нет. Она позволяет выводить любую информацию и спецэффекты, начиная от многослойного наложения изображений и заканчивая объединением всех видеомодулей в один экран. Система управления также обеспечивает синхронизацию работы всех технологических систем ледовой арены (звукового оборудования, эффектного освещения, всех медиаповерхностей и телевидения).

Следующим пунктом работ стал звук, к качеству которого у болельщиков были определенные претензии. Для арены создали специальный акустический проект, на основе которого разработали и смонтировали звуковую систему с использованием оборудования немецкой компании EV.

- Теперь звук на арене отвечает самым высоким требованиям к качеству звучания, разборчивости речи, равномерности покрытия площади трибун, - отметил Александров.

Реконструкции также подверглась система освещения, играющая важную роль при проведении предматчевых шоу и позволяющая значительно улучшить зрелищность происходящего на площадке. Как сообщил директор Арены, система построена на базе линейки световых приборов итальянской компании Clay Paky - лидера в данной индустрии – и даст возможность реализовать самые смелые задумки световых инженеров.

Все названные технические новшества уже внедрены, прошли этап отладки и настойки, а оценить качество их работы уфимские болельщики впервые смогли 29 декабря на матче «Салавата Юлаева» с магнитогорским «Металлургом».

Но основные события впереди. С 15 по 22 января здесь пройдут Матчи звезд Молодежной, Женской и Континентальной хоккейной лиги, которые наверняка надолго запомнятся болельщикам. С 15 по 22 января в нашем городе пройдет Неделя звезд хоккея. В рамках подготовки в этому значимому спортивному событию на «Уфа-Арене» прошла первая с момента ввода ее в строй масштабная реконструкция, в ходе которой было обновлено свето- и звуковое оборудование, а также установлен суперсовременный медиакуб.Ледовый комплекс вместимостью 8070 зрительских мест был открыт в августе 2007 года и с тех пор не подвергался каким-либо серьезным техническим обновлениям. Необходимость таких работ возникла только сейчас, в преддверии подготовки к Неделе звезд хоккея. Наиболее заметным техническим усовершенствием стала замена морально устаревшего медиакуба, прослужившего девять лет.- Теперь площадь видеоэкранов выросла почти вдвое, а их разрешение увеличилось в четыре раза, - рассказал директор «Уфа-Арены» Сергей Александров. - Изображение, благодаря использованию современных светодиодов и высокому разрешению, стало гораздо более четким и ярким. Отдельного внимания заслуживает система управления медиакубом, аналогов которой в России пока нет. Она позволяет выводить любую информацию и спецэффекты, начиная от многослойного наложения изображений и заканчивая объединением всех видеомодулей в один экран. Система управления также обеспечивает синхронизацию работы всех технологических систем ледовой арены (звукового оборудования, эффектного освещения, всех медиаповерхностей и телевидения).Следующим пунктом работ стал звук, к качеству которого у болельщиков были определенные претензии. Для арены создали специальный акустический проект, на основе которого разработали и смонтировали звуковую систему с использованием оборудования немецкой компании EV.- Теперь звук на арене отвечает самым высоким требованиям к качеству звучания, разборчивости речи, равномерности покрытия площади трибун, - отметил Александров.Реконструкции также подверглась система освещения, играющая важную роль при проведении предматчевых шоу и позволяющая значительно улучшить зрелищность происходящего на площадке. Как сообщил директор Арены, система построена на базе линейки световых приборов итальянской компании Clay Paky - лидера в данной индустрии – и даст возможность реализовать самые смелые задумки световых инженеров.Все названные технические новшества уже внедрены, прошли этап отладки и настойки, а оценить качество их работы уфимские болельщики впервые смогли 29 декабря на матче «Салавата Юлаева» с магнитогорским «Металлургом».Но основные события впереди. С 15 по 22 января здесь пройдут Матчи звезд Молодежной, Женской и Континентальной хоккейной лиги, которые наверняка надолго запомнятся болельщикам.

Автор: Алексей ФАТЫХОВ

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









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