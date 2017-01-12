

Чем грозит гонконгский грипп



Тем лучше: не нужно сидеть в длинной очереди, что уменьшает шансы заболеть.

Во взрослой поликлинике №46, напротив, людей довольно много: каждый третий - в марлевой маске (первая мера предосторожности от инфекции). На прием к терапевту образовалась очередь из кашляющих и чихающих. Хотя и здесь неотложка работает в полную силу: ежесуточно врачи объезжают 45-50 вызовов.

- Поняла, что не могу пойти на работу: температура и кашель. Хотела вызвать неотложку, но мне ответили, что нужно было обратиться утром, а после 12.00 врачи уже на выезде. Пришлось идти в поликлинику, - говорит Ольга Николаева.

- А я хотела предварительно записаться, но прием назначили на 20 января. Ждать не стала, - добавляет стоящая в очереди Анна Волкова.

Тем не менее врач принял всех, не отправлять же людей в таком состоянии обратно домой. Как нам пояснили в Минздраве РБ, время ожидания приема врачей-специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи не должно превышать 10 рабочих дней.

Но ждать столько времени никто из пациентов не готов. К тому же лабораторные исследования дали не самые оптимистичные результаты: по улицам города гуляет сразу несколько штаммов, самые распространенные из них: H3N2 (гонконгский грипп), а также вирусы негриппозной этиологии: РС, парагрипп и аденовирусы.

Роспотребнадзор по РБ сообщил: республика уже перешагнула эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Тревожные сигналы распространения инфекции появились еще в середине декабря. Пик заболеваемости среди взрослого населения пришелся на канун Нового года, но во время каникул вирусы активно взялись и за детей. По итогам прошлой недели по Уфе из семи тысяч зарегистрированных больных 75% - несовершеннолетние.

В то же время в Минздраве РБ отметили, что среди вакцинированных официально не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом. Однако не исключено, что заболевание коснулось и их, но протекало в легкой форме, поэтому вмешательства врачей не потребовалось. Напомним, что в 2016 году в республике были привиты 1 616 206 человек (39,7% населения).

Врачи предостерегают, что гонконгский грипп особенно опасен детям до двух лет и пожилым людям. Именно у них чаще всего наблюдаются осложнения, которые без должного лечения могут привести даже к летальному исходу. Однако это еще не повод для паники, главное - не усугублять течение болезни: отложить все дела и соблюдать постельный режим.

– Сейчас завершается третья неделя эпидемиологического подъема, надеюсь, нам этот пик удастся проскочить, и заболеваемость пойдет на спад. В худшем случае, она может растянуться на 6-8 недель и продлиться до середины февраля. Пока мы ведем ежедневный мониторинг, -говоритзаместитель начальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по РБ ЗухраШагиева. На дверях детской поликлиники №3 висит табличка «Карантин».Заходим, действительно, коридоры пустуют. Оказывается, с 30 декабря был временно прекращен прием здоровых малышей для профилактических процедур и прививок. А к температурящим врачи ездят домой.Тем лучше: не нужно сидеть в длинной очереди, что уменьшает шансы заболеть.Во взрослой поликлинике №46, напротив, людей довольно много: каждый третий - в марлевой маске (первая мера предосторожности от инфекции). На прием к терапевту образовалась очередь из кашляющих и чихающих. Хотя и здесь неотложка работает в полную силу: ежесуточно врачи объезжают 45-50 вызовов.- Поняла, что не могу пойти на работу: температура и кашель. Хотела вызвать неотложку, но мне ответили, что нужно было обратиться утром, а после 12.00 врачи уже на выезде. Пришлось идти в поликлинику, - говорит Ольга Николаева.- А я хотела предварительно записаться, но прием назначили на 20 января. Ждать не стала, - добавляет стоящая в очереди Анна Волкова.Тем не менее врач принял всех, не отправлять же людей в таком состоянии обратно домой. Как нам пояснили в Минздраве РБ, время ожидания приема врачей-специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи не должно превышать 10 рабочих дней.Но ждать столько времени никто из пациентов не готов. К тому же лабораторные исследования дали не самые оптимистичные результаты: по улицам города гуляет сразу несколько штаммов, самые распространенные из них: H3N2 (гонконгский грипп), а также вирусы негриппозной этиологии: РС, парагрипп и аденовирусы.Роспотребнадзор по РБ сообщил: республика уже перешагнула эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Тревожные сигналы распространения инфекции появились еще в середине декабря. Пик заболеваемости среди взрослого населения пришелся на канун Нового года, но во время каникул вирусы активно взялись и за детей. По итогам прошлой недели по Уфе из семи тысяч зарегистрированных больных 75% - несовершеннолетние.В то же время в Минздраве РБ отметили, что среди вакцинированных официально не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом. Однако не исключено, что заболевание коснулось и их, но протекало в легкой форме, поэтому вмешательства врачей не потребовалось. Напомним, что в 2016 году в республике были привиты 1 616 206 человек (39,7% населения).Врачи предостерегают, что гонконгский грипп особенно опасен детям до двух лет и пожилым людям. Именно у них чаще всего наблюдаются осложнения, которые без должного лечения могут привести даже к летальному исходу. Однако это еще не повод для паники, главное - не усугублять течение болезни: отложить все дела и соблюдать постельный режим.– Сейчас завершается третья неделя эпидемиологического подъема, надеюсь, нам этот пик удастся проскочить, и заболеваемость пойдет на спад. В худшем случае, она может растянуться на 6-8 недель и продлиться до середины февраля. Пока мы ведем ежедневный мониторинг, -говоритзаместитель начальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по РБ ЗухраШагиева.

Автор: Александра ОДИНЦОВА

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

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