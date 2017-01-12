

Снег как линия раздела



Благо, погода решила вновь показать свой норов и успокоившаяся было небесная канцелярия выдала на-гора очередные миллиметры осадков.

В первом же дворе по улице 50 лет СССР мы столкнулись с основной проблемой, преследующей коммунальщиков уже не первый год, – наличие так называемых подснежников, транспортных средств, вставших на вечный прикол. И это несмотря на то, что перед тем как приступить к данной работе, управляющие организации через старших по дому, на своих сайтах информируют жильцов и просят на данное время освободить дворы от личного автотранспорта. Но горожане их просто не слышат.

- На самом деле эта проблема будет нарастать с каждым годом до тех пор, пока не поймем, что обладание автотранспортным средством вместе с удобствами накладывает на нас и определенные обязанности, - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов. – Жители мегаполиса должны усвоить, что двор не может быть местом для стоянки автомобиля. Приехал, разгрузился, забрал детей из школы. А после этого машина должна быть на парковке.

Пока мы наблюдали, как тракторы, маневрируя по тесному пространству между представителями дворовой коллекции мирового автопрома, пытались очистить двор от снега.

- За сутки коммунальщикам удается подвергнуть такой комплексной уборке около сотни дворов, - говорит директор МБУ «Управление жилищного хозяйства города Уфы» Раиль Мирхайдаров.

А всего их в Уфе 4000. Вот и решите задачку для ученика второго класса, сколько потребуется дней, чтобы вычистить все уфимские дворы.

Кстати, еще несколько цифр, иллюстрирующие реальную ситуацию в коммунальной сфере. На заре 90-х в Уфе было около 4000 дворников, сегодня их осталось всего 950. Каждый из них, чтобы получать более-менее достойные деньги, берет сразу несколько ставок. В обычные дни еще удается управляться с возросшим объемом работы, но в случае таких стихийных неурядиц они просто физически не способны победить снежные завалы.

В настоящее время комплексную очистку дворов ведут все восемь управляющих компаний, находящихся в ведении учреждения. Она подразумевает расчистку кровли, самовольно установленных козырьков над балконами, подъездных козырьков, пешеходных дорожек, парковочных карманов, проездов. Работают все 154 единицы техники, находящиеся в наличии. Кроме того, в новогодние каникулы по договорам привлекалось от 35 до 40 единиц техники сторонних организаций. На помощь дворникам ежедневно выходило до 450 человек: рабочие текущего ремонта и мусоропровода, уборщики лестничных клеток, а также административно-управленческий персонал.

...До полночи осталось часа полтора. Мы стоим у парка Победы под все нарастающим снегопадом. Ожидаем, когда в сторону проспекта Октября пойдет колонна техники. Для уборки одной стороны требуется шесть «КАМАЗов».

Они идут сплошной чередой, но, как рассказали нам водители, даже здесь в узкие интервалы между ними то и дело умудряются втиснуться нетерпеливые уфимские автолюбители. А в результате работа сразу шести машин насмарку, снежная каша остается на проезжей части...

- Мы задумали этот рейд для того, чтобы наглядно показать, что только в постоянном взаимодействии и взаимопонимании коммунальных служб и жителей города можно справляться с такими снегопадами, - объяснил журналистам Салават Хусаинов. – Определенные выводы мы тоже сделали. Стало понятно, что существующего количества снегоуборочной техники все же недостаточно. Нужна корректировка в сторону увеличения ее на 200 единиц. К тому же надо приобретать преимущественно малогабаритную и роторную технику. А по поводу скопившегося негатива, готовы каждому, кто считает, что мы работаем неправильно, предоставить технику. Пусть садится за рычаги и попытается убрать хотя бы свой двор. Но боюсь, что вряд ли это у кого-нибудь получится. Представители столичной администрации совместно с журналистами проехались по уфимским дворам и улицам, чтобы оценить, как ведется комплексная очистка территории от снега. В вечерний рейд отправились и наши корреспонденты.Благо, погода решила вновь показать свой норов и успокоившаяся было небесная канцелярия выдала на-гора очередные миллиметры осадков.В первом же дворе по улице 50 лет СССР мы столкнулись с основной проблемой, преследующей коммунальщиков уже не первый год, – наличие так называемых подснежников, транспортных средств, вставших на вечный прикол. И это несмотря на то, что перед тем как приступить к данной работе, управляющие организации через старших по дому, на своих сайтах информируют жильцов и просят на данное время освободить дворы от личного автотранспорта. Но горожане их просто не слышат.- На самом деле эта проблема будет нарастать с каждым годом до тех пор, пока не поймем, что обладание автотранспортным средством вместе с удобствами накладывает на нас и определенные обязанности, - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов. – Жители мегаполиса должны усвоить, что двор не может быть местом для стоянки автомобиля. Приехал, разгрузился, забрал детей из школы. А после этого машина должна быть на парковке.Пока мы наблюдали, как тракторы, маневрируя по тесному пространству между представителями дворовой коллекции мирового автопрома, пытались очистить двор от снега.- За сутки коммунальщикам удается подвергнуть такой комплексной уборке около сотни дворов, - говорит директор МБУ «Управление жилищного хозяйства города Уфы» Раиль Мирхайдаров.А всего их в Уфе 4000. Вот и решите задачку для ученика второго класса, сколько потребуется дней, чтобы вычистить все уфимские дворы.Кстати, еще несколько цифр, иллюстрирующие реальную ситуацию в коммунальной сфере. На заре 90-х в Уфе было около 4000 дворников, сегодня их осталось всего 950. Каждый из них, чтобы получать более-менее достойные деньги, берет сразу несколько ставок. В обычные дни еще удается управляться с возросшим объемом работы, но в случае таких стихийных неурядиц они просто физически не способны победить снежные завалы.В настоящее время комплексную очистку дворов ведут все восемь управляющих компаний, находящихся в ведении учреждения. Она подразумевает расчистку кровли, самовольно установленных козырьков над балконами, подъездных козырьков, пешеходных дорожек, парковочных карманов, проездов. Работают все 154 единицы техники, находящиеся в наличии. Кроме того, в новогодние каникулы по договорам привлекалось от 35 до 40 единиц техники сторонних организаций. На помощь дворникам ежедневно выходило до 450 человек: рабочие текущего ремонта и мусоропровода, уборщики лестничных клеток, а также административно-управленческий персонал....До полночи осталось часа полтора. Мы стоим у парка Победы под все нарастающим снегопадом. Ожидаем, когда в сторону проспекта Октября пойдет колонна техники. Для уборки одной стороны требуется шесть «КАМАЗов».Они идут сплошной чередой, но, как рассказали нам водители, даже здесь в узкие интервалы между ними то и дело умудряются втиснуться нетерпеливые уфимские автолюбители. А в результате работа сразу шести машин насмарку, снежная каша остается на проезжей части...- Мы задумали этот рейд для того, чтобы наглядно показать, что только в постоянном взаимодействии и взаимопонимании коммунальных служб и жителей города можно справляться с такими снегопадами, - объяснил журналистам Салават Хусаинов. – Определенные выводы мы тоже сделали. Стало понятно, что существующего количества снегоуборочной техники все же недостаточно. Нужна корректировка в сторону увеличения ее на 200 единиц. К тому же надо приобретать преимущественно малогабаритную и роторную технику. А по поводу скопившегося негатива, готовы каждому, кто считает, что мы работаем неправильно, предоставить технику. Пусть садится за рычаги и попытается убрать хотя бы свой двор. Но боюсь, что вряд ли это у кого-нибудь получится.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



