

Все по-взрослому, или Клюшки на лед!



В этом году «Золотая шайба» проходит в преддверии Недели звезд хоккея. Болельщики - в предвкушении. А ребята уже сейчас могут почувствовать вкус профессионального спорта. В этом году рядом с «Уфа-Ареной» установлена новая «коробка» с пластиковыми бортами и залит отличный лед.

- Все как по-настоящему, будто мы в «Салавате Юлаеве» играем, - подмечают мальчишки.

Выступают ребята 2000-2005 годов рождения. В турнире участвуют победители районных этапов. Регламент позволяет на одном льду встретиться дворовым командам и воспитанникам спортивных школ. Как раз такой была игра в первый день, открывшая серию соревнований. В поединке сошлись команды лицея №96 и спортшколы №3 им. М. Азаматова. Уступила первая.

- Проиграть с небольшим счетом такому сопернику – все равно что победить! – подбодрил подопечных их наставник Александр Лисицын. Его воспитанники не подают вида, что расстроены. Но детские сердца нуждаются в поддержке и утешении. Справедливости ради нужно сказать, что противник у ребят был силен. Ведь воспитанники школы им. Азаматова тренируются круглогодично на катке с искусственным льдом в Шакше. В декабре заняли заслуженное второе место на Международном турнире открытия сезона, прошедшем в Москве. А лицеисты - только в зимние месяцы на открытом льду.

Среди зрителей, наблюдавших за игрой, мы узнали известного хоккеиста, выступавшего за сборную страны и НХЛ, а ныне депутата Госсобрания – Курултая РБ Александра Семака.

- Детский спорт нужно развивать, а этот турнир как нельзя тому способствует. Было время, когда о нем забыли, но вот уже несколько лет как он возрожден, а заодно возобновляется и традиция дворового хоккея, - отметил он. - У современных детей есть возможности, но нет желания. Оно больше у родителей, те заставляют, мотивируют, привозят-увозят… Развитие любительского спорта – важный задел для профессионального. Сейчас в нем высокая квота на иностранных игроков. И в этом отчасти «виноваты» 90-е годы, когда было не до него. Дефицит квалифицированных кадров заставляет искать их на стороне. Если детский спорт продолжит развиваться такими темпами и дальше, становиться все более массовым, то уже лет через десять в наших клубах будет хватать своих талантов.

На «Золотой шайбе» периоды длятся по 15 минут, между которыми двухминутный перерыв. И мальчишки садятся на скамью, чтобы передохнуть. Среди них нельзя не обратить внимания на единственную девочку - Ксюшу Алпатову. Летом она гоняет в футбол – ее даже пригласили в молодежную сборную, а зимой берется за клюшку.

- В скорости, выносливости и стратегическом мышлении не уступает мальчишкам, играет наравне с ними и даже лучше некоторых, - гордится пришедший поболеть за внучку дедушка.

Но даже если не говорить о высоких достижениях, можно быть уверенными: мальчишки и девчонки, которые сегодня играют в футбол и хоккей, встают на лыжи, ходят в кружки и секции пусть даже для развлечения, уже этим вносят большой вклад в будущее нашего общества. Только то поколение, что умеет направлять свою энергию в полезное русло, даст «золотой» результат. - Уррааа!!! Победааа!!! – мальчишки подняли вверх клюшки. В это время их обескураженные соперники покидали лед. Сегодня второй день стартовавшего вчера городского этапа хоккейного турнира «Золотая шайба». До финала осталось немного – уже 16 января пройдут матчи за 1-3-е места.В этом году «Золотая шайба» проходит в преддверии Недели звезд хоккея. Болельщики - в предвкушении. А ребята уже сейчас могут почувствовать вкус профессионального спорта. В этом году рядом с «Уфа-Ареной» установлена новая «коробка» с пластиковыми бортами и залит отличный лед.- Все как по-настоящему, будто мы в «Салавате Юлаеве» играем, - подмечают мальчишки.Выступают ребята 2000-2005 годов рождения. В турнире участвуют победители районных этапов. Регламент позволяет на одном льду встретиться дворовым командам и воспитанникам спортивных школ. Как раз такой была игра в первый день, открывшая серию соревнований. В поединке сошлись команды лицея №96 и спортшколы №3 им. М. Азаматова. Уступила первая.- Проиграть с небольшим счетом такому сопернику – все равно что победить! – подбодрил подопечных их наставник Александр Лисицын. Его воспитанники не подают вида, что расстроены. Но детские сердца нуждаются в поддержке и утешении. Справедливости ради нужно сказать, что противник у ребят был силен. Ведь воспитанники школы им. Азаматова тренируются круглогодично на катке с искусственным льдом в Шакше. В декабре заняли заслуженное второе место на Международном турнире открытия сезона, прошедшем в Москве. А лицеисты - только в зимние месяцы на открытом льду.Среди зрителей, наблюдавших за игрой, мы узнали известного хоккеиста, выступавшего за сборную страны и НХЛ, а ныне депутата Госсобрания – Курултая РБ Александра Семака.- Детский спорт нужно развивать, а этот турнир как нельзя тому способствует. Было время, когда о нем забыли, но вот уже несколько лет как он возрожден, а заодно возобновляется и традиция дворового хоккея, - отметил он. - У современных детей есть возможности, но нет желания. Оно больше у родителей, те заставляют, мотивируют, привозят-увозят… Развитие любительского спорта – важный задел для профессионального. Сейчас в нем высокая квота на иностранных игроков. И в этом отчасти «виноваты» 90-е годы, когда было не до него. Дефицит квалифицированных кадров заставляет искать их на стороне. Если детский спорт продолжит развиваться такими темпами и дальше, становиться все более массовым, то уже лет через десять в наших клубах будет хватать своих талантов.На «Золотой шайбе» периоды длятся по 15 минут, между которыми двухминутный перерыв. И мальчишки садятся на скамью, чтобы передохнуть. Среди них нельзя не обратить внимания на единственную девочку - Ксюшу Алпатову. Летом она гоняет в футбол – ее даже пригласили в молодежную сборную, а зимой берется за клюшку.- В скорости, выносливости и стратегическом мышлении не уступает мальчишкам, играет наравне с ними и даже лучше некоторых, - гордится пришедший поболеть за внучку дедушка.Но даже если не говорить о высоких достижениях, можно быть уверенными: мальчишки и девчонки, которые сегодня играют в футбол и хоккей, встают на лыжи, ходят в кружки и секции пусть даже для развлечения, уже этим вносят большой вклад в будущее нашего общества. Только то поколение, что умеет направлять свою энергию в полезное русло, даст «золотой» результат.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

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