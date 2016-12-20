На льду – отцы и дети

- На коньках с семи лет. Все друзья, помню, пошли записываться на футбол. А меня к мячу не тянуло, другое дело – шайба, - говорит ученик гимназии № 102 Арсений Викулов.
День выдался снежный, и перед тренировкой ребята занялись очисткой льда. Одну игру районного турнира им уже отменили из-за погодных условий. Что ж, тем больше времени на подготовку…
Буре, Малкины и Овечкины тренируются, их старшие товарищи уже пытают спортивную удачу. Так, одной из самых интересных стала встреча двух демских «Локомотивов», старшего и младшего возрастов. Хотя, на мой взгляд, деление это было довольно условным. В обоих командах играли как отцы, так и их дети.
- Такие соревнования проводим не первый год. Раньше все происходило на базе по улице Левитана, где была хорошая «коробка». В этот раз хозяевами стали мы, - рассказывает тренер хоккеистов гимназии № 102 Ридиль Салимьянов.
Несмотря на любительский статус, выглядели спортсмены вполне прилично, как в плане игры, так и в плане экипировки. Но вот звучит свисток. Долгой борьбы за шайбу не получается: почти сразу удачный пас младших переносит игру в опасную близость от ворот соперника. Именно отсюда шансы на успешный бросок особенно высоки. Но второй нападающий замешкался, и атака захлебывается.
- Что такое играть командно? Нужно чувствовать напарника, интуитивно понимать, что он сделает в следующую секунду, - говорит один из болельщиков Виктор Пасков, – можно, конечно, разыгрывать заученные на тренировках схемы. Но механическое мышление на поле очень часто дает сбой.
Основания рассуждать так у него есть: молодость провел в хоккейной дружине своего завода. Играли в чемпионатах республики и страны. Сейчас на каток пришел уже с внуком Сергеем.
Тем временем напряжение растет, как и количество голевых моментов. Последний из них интересен особенно. Выйдя в одиночку против двух обороняющихся, бомбардир всем корпусом подается в лево, угрожая броском. И, дезориентировав защитников, обходит их справа, «пробивая» вратаря. Между тем что-то подобное проделывал Валерий Харламов, обводя прямолинейных канадцев вокруг пальца.