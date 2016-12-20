

Год – с новых законов

Коллекторы станут вежливее

Теперь они не смогут наносить должнику психический или физический дискомфорт, портить его имущество или применять силу. Также им запрещено взыскивать долги за коммунальные платежи и нарушения жилищного законодательства. Пока взыскатель может звонить должнику сколько угодно, а уже с нового года - всего два раза в неделю. Заниматься возвращением долгов разрешат только коллекторским агентствам, вошедшим в Госреестр. Это значит, если рядовой гражданин занял у кого-то более 50 тысяч рублей, требовать возврата денег лично он не имеет права. За обычное напоминание его могут оштрафовать на крупную сумму.



Болеть можно, но недорого

Врачи начнут выписывать электронные больничные листы. Они будут иметь такую же силу, что и в бумажном виде. Главное, что стоит запомнить обычным гражданам – версия больничного листа будет оформляться благодаря автоматизированной информационной системе и заверят его электронной подписью уполномоченных лиц.

Однако болеть окажется невыгодно, особенно для работников с небольшим стажем. Для оплаты листка временной нетрудоспособности установлена новая формула, по которой средняя зарплата будет начисляться при стаже от 15 лет,

80% – для проработавших не менее восьми лет, 60% - для остальных.



Платежка станет длиннее

Расходы на общедомовые нужды (ОДН) из коммунальных услуг перейдут в жилищные, в статью «Содержание». В этом году правительство Башкортостана приняло решение о заключение договоров поставки ресурса на ОДН между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, что позволило отражать их не в платежках поставщиков ресурсов, а в квитанциях управляющих компаний. Размер платы при этом ограничен нормативом.

Вывоз отходов станет коммунальной услугой, прописанной в квитанциях отдельной строкой. Соответственно, должны быть утверждены тарифы, и общественные активисты опасаются, что они окажутся больше, чем мы платим сейчас. Заниматься вывозом и утилизацией мусора станет региональный оператор.



Автомобиль – не роскошь

Все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны будут продавать электронные полисы, цена которых будет зависеть от числа нарушений, и если последних наберется много, то она увеличится примерно в три раза. Более того, изменится (в большую сторону) стоимость пошлины за выдачу автомобильных прав, зато отменят имущественный налог на наличие транспортных средств для предприятий.

Машино-место, кстати, сегодня признано официальным объектом недвижимости, поэтому за него придется платить соответствующие налоги. Из более приятных новшеств - забрать машину со штрафстоянки сможет не только ее владелец, но и другое лицо, у которого есть документы на право управления этим автомобилем. Запрещено оставлять маленьких детей (младше семи лет) одних в салоне автомобиля. Штраф за подобное нарушение – 500 руб. С 15 января неплательщики, у которых долг превышает 10 тысяч рублей, будут временно лишаться водительских прав.



О приватизации

С 1 марта 2017 года отменяется бесплатная приватизация жилья. После указанной даты оформить право собственности по госпошлине смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

Созданы Единый реестр недвижимости и Учетно-регистрационная система, содержащие исчерпывающую информацию об объектах недвижимости. Преимущества: ускоренные сроки регистрации прав на объект недвижимости, при которых все документы будут оформлены одновременно; подача соответствующего заявления в ближайшем отделении (даже вне места нахождения имущества); доставка готового пакета документов до квартиры по платной услуге.



Материнский капитал

Закон 2007 года изначально был принят на 10 лет и рассчитан на семьи, в которых появились второй и последующий ребенок. В настоящее время принято решение продлить его действие до 31 декабря 2018-го. Изменения коснулись и использования сертификата. Теперь средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе. С нового года документ можно получить на бумаге или в электронном виде. Сумма выплат увеличится до 480 тысяч рублей.



Кому повысят пенсию

Принято решение правительства о выдаче всем пенсионерам в начале 2017-го компенсацию по инфляции - единовременную сумму в размере 5 тысяч рублей.

А вновь начисляемая пенсия будет считаться уже с учетом уровня инфляции. В новом году повышение пенсий намечено по следующему графику:

с 1 января – для сельскохозяйственных работников;

с 1 февраля – по возрасту;

с 1 апреля – социальные выплаты;

с 1 октября – для военнослужащих.

Индексация пенсий для работающих граждан, возможно, проводиться не будет, они получат компенсацию только после увольнения.

Автор: Зиля БАДРИЕВА

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №94 (3724) от 29.12.2016









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