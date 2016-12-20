

Кого клюнет жареный петух?



Вообще-то вышеозначенный петух нас уже клюнул, и произошло это не вчера, а почти десятилетие назад. Но будем надеяться, что один и тот же кризис не будет попадать дважды в ту же воронку. К тому же в последнее время нефтяной рынок, причуды которого стали одной из наиболее существенных причин для российского кризиса, стал демонстрировать некоторое оживление.

Робкий оптимизм

Но даже не это станет определяющим. Более важную роль сыграют иные два фактора: объем санкций, который будет действовать в следующем году, и степень диверсификации российской экономики. И прогнозы по ним действительно внушают экспертам осторожный оптимизм.

Изменения на мировой политической сцене, где на место оголтелого воинствующего глобализма стали приходить идеи экономической изоляции, предполагают смягчение санкционного режима. Да и степень диверсификации российской экономики в нынешнем году показала хорошие цифры, а ненефтегазовые доходы решительно превысили достижения сырьевого сегмента.

Поэтому в недрах Минэкономразвития сложилось мнение, что в 2017 году ВВП вырастет на 1,9%, а в 2018 - на 2,4%. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что самая глубокая точка кризиса уже пройдена в конце 2016 года. А роста следует ожидать, начиная с 2018 года.

Кстати, примерно такого же мнения придерживаются и иностранные эксперты. Так, Всемирный Банк устами своих экспертов рассчитывает на рост России в 2017 году в пределах 1,3%. А агентство Morgan Stanley предполагает, что он будет равен 0,9%, что уже можно назвать положительной ситуацией. К тому же специалисты агентства уверены, что и инфляция в будущем году в России упадет до относительно нормальных значений (6-8%). Не случайно и глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз рейтинга страны с «негативного» до «стабильного».

Где искать точки роста?

Какие подводные рифы и незапланированные бонусы могут ожидать нас в следующем году? Эксперты заявляют, что точек роста в следующем году станет намного больше, но вместе с тем и уровень внешнеполитических рисков будет оставаться столь же высоким. По мнению замдиректора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой, «при укреплении рубля возможности в первую очередь открываются для обрабатывающей промышленности, машиностроения, химии, нефтехимии, текстильной промышленности. А также для отраслей, работающих на внутренний рынок: розничная торговля, телекоммуникации, электроэнергетика, инновационные и технологические отрасли». Кстати, именно те отрасли, которыми всегда славилась экономика Башкортостана, а значит, мы и сами вскоре станем участниками точек роста.

Кроме того, в следующем году мы станем свидетелями замедления оттока капитала из России, а к концу года, возможно, начнется даже его приток, так как цены на нефть с высокой вероятностью восстановят рост до $60 за баррель. Во время недавней пресс-конференции Владимир Путин высказал предположение, что в следующем году прекратится падение ВВП, и мы выйдем на нулевой уровень роста. Насколько реальны эти перспективы? «Уфимские ведомости» вместе с экспертами решили разобраться в этом вопросе.Вообще-то вышеозначенный петух нас уже клюнул, и произошло это не вчера, а почти десятилетие назад. Но будем надеяться, что один и тот же кризис не будет попадать дважды в ту же воронку. К тому же в последнее время нефтяной рынок, причуды которого стали одной из наиболее существенных причин для российского кризиса, стал демонстрировать некоторое оживление.Робкий оптимизмНо даже не это станет определяющим. Более важную роль сыграют иные два фактора: объем санкций, который будет действовать в следующем году, и степень диверсификации российской экономики. И прогнозы по ним действительно внушают экспертам осторожный оптимизм.Изменения на мировой политической сцене, где на место оголтелого воинствующего глобализма стали приходить идеи экономической изоляции, предполагают смягчение санкционного режима. Да и степень диверсификации российской экономики в нынешнем году показала хорошие цифры, а ненефтегазовые доходы решительно превысили достижения сырьевого сегмента.Поэтому в недрах Минэкономразвития сложилось мнение, что в 2017 году ВВП вырастет на 1,9%, а в 2018 - на 2,4%. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что самая глубокая точка кризиса уже пройдена в конце 2016 года. А роста следует ожидать, начиная с 2018 года.Кстати, примерно такого же мнения придерживаются и иностранные эксперты. Так, Всемирный Банк устами своих экспертов рассчитывает на рост России в 2017 году в пределах 1,3%. А агентство Morgan Stanley предполагает, что он будет равен 0,9%, что уже можно назвать положительной ситуацией. К тому же специалисты агентства уверены, что и инфляция в будущем году в России упадет до относительно нормальных значений (6-8%). Не случайно и глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз рейтинга страны с «негативного» до «стабильного».Где искать точки роста?Какие подводные рифы и незапланированные бонусы могут ожидать нас в следующем году? Эксперты заявляют, что точек роста в следующем году станет намного больше, но вместе с тем и уровень внешнеполитических рисков будет оставаться столь же высоким. По мнению замдиректора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой, «при укреплении рубля возможности в первую очередь открываются для обрабатывающей промышленности, машиностроения, химии, нефтехимии, текстильной промышленности. А также для отраслей, работающих на внутренний рынок: розничная торговля, телекоммуникации, электроэнергетика, инновационные и технологические отрасли». Кстати, именно те отрасли, которыми всегда славилась экономика Башкортостана, а значит, мы и сами вскоре станем участниками точек роста.Кроме того, в следующем году мы станем свидетелями замедления оттока капитала из России, а к концу года, возможно, начнется даже его приток, так как цены на нефть с высокой вероятностью восстановят рост до $60 за баррель.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №94 (3724) от 29.12.2016









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



