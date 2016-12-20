

Гусь с яблоками или карп запеченный

Перед Новым годом кто-то спешит в магазин сделать покупки, другие – домой, чтобы уже начать подготовку к празднику. А забот немало, и главная из них - собрать стол, он должен быть щедрым и доставить радость домочадцам и гостям.

- Живем за городом, в поселке 8 Марта, - говорит заслуженная артистка республики Миннинур Саитова-Гизатуллина, - и собрать новогодний стол для нас не составит больших проблем. По своему рецепту приготовлю традиционный зурбэлиш. Для начинки использую конину, баранину, говядину, картофель, много лука, и обязательно положу специи - укроп, лавровый лист. Очень важно в этом блюде тесто, которое сдабриваю подсолнечным маслом, майонезом. На нашем столе обязательно будут овощные салаты, винегрет, которые очень любят мои сыновья и муж. Дорого ли встанет? Раскрою секрет, мясо мы приобретаем в Кушнаренковском районе (откуда я сама родом), овощи выращиваем сами, а фрукты - апельсины, мандарины покупаем в магазине. Еще любим готовить рыбу, и в нашем меню - еще и карп, фаршированный шампиньонами. Когда основные продукты со своего приусадебного участка, затраты на стол не такие уж большие. Другое дело, что чтобы вырастить все это, нужно приложить немало сил и средств.

Все готово к встрече 2017-го и в доме ее коллеги - заслуженной артистки РБ Гульназ Мухаммадиевой.

- В нашей семье всегда ждут этого праздника, - говорит она. - И мы стараемся встретить его весело, и особенно не экономим, к тому же 1 января у меня день рождения. Приготовлю гуся по своему фирменному рецепту. Птицу начиню фруктами - дольками яблок, авокадо, лимона, черносливом. Блюдо будет печься в рукаве. Возможно, порадую еще и уткой, предварительно вымоченной в апельсиновом соке. Стол украсит множество фруктов и салатов. Помогать мне его накрывать будет моя семья - муж, сын и пятилетняя дочка София.

В целом на новогоднее пиршество собираемся потратить более 10 тысяч рублей. Гусь обошелся в 1400 рублей. Фрукты и овощи покупаем в сетевых магазинах, выбирая продукты местного производителя. Не скупимся и на подарки – в семейном бюджете на это выделена сумма в 20 тысяч.

- За праздничным столом соберется вся наша семья, близкие, родственники, - рассказывает председатель Федерации фигурного катания Ульяна Тыртышная. - На столе будут салаты - оливье, селедка под шубой, на горячее - запеченный гусь. Птицу нам привозят родственники из деревни, этот деликатес обошелся нынче в 900 рублей. Остальные продукты покупаем в супермаркете - предпочтение отдаем российским, а мясо приобретаем на рынке. Говяжья вырезка обошлась в 400 руб. за кг.

Изюминкой же будет фирменный торт моей свекрови - ни один покупной не сравнится с домашним! А под елкой всех ожидают подарки. Стол, думаю, обойдется примерно в 10 тысяч рублей, столько же потратим на сюрпризы.

- Обычно я запекаю индейку - в духовке, в фольге. Натираю ее всеми специями, под кожу - 1 тонко нарезанный зубчик чеснока, - поделилась приемами создания праздника актриса Молодежного театра, заслуженная артистка РФ Людмила Воротникова. - Внутрь идут яблоки (более диетический вариант) или рис. Если вы ограничены в тратах, можно купить индейку поменьше (молодая птица и готовится быстрее), или вообще не целую, а бедра, например.

Считаю, что блюд на столе должно быть по числу месяцев - 12, включая апельсины и мандарины: не представляю Новый год без их радостного золотого цвета. Когда есть возможность, я пеку торт - все домашние его очень любят. Он называется «Обратная сторона Луны». Печется так: взять 2-3 яйца, стакан сахара, два стакана муки, 2 грамма соды, гашенной уксусом, банку сметаны, полбанки сгущенки. Все взбить, из половины теста выпечь белый корж. В другую половину добавить порошок какао по вкусу и испечь темный корж. Крем: взбить банку сметаны и стакан сахара. Все пропитать кремом. Верхний (темный) корж нарезать и уложить на нижний так, чтобы получилась «поверхность Луны» - горные пики и впадины. Все залить глазурью (1,5 - 2 плитки темного шоколада, 50 граммов масла, от четверти до трети стакана воды).

Главный же ингредиент новогоднего стола - хорошее настроение, именно оно придает празднику вкус!

Автор: Лилия Зимина, Екатерина Климович

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №94 (3724) от 29.12.2016









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



