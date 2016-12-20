

За «пятерку» - в Кремль



В числе кремлевских гостей и семиклассница Анастасия Кобызева. Она проявила способности в обществознании и истории, а в прошлом году заняла первое место в республиканской олимпиаде по башкирскому языку (хотя воспитывается в русскоязычной семье). Круг ее интересов довольно широк, сегодня Настю интересуют свойства ньютоновских жидкостей, секреты мыловарения и личность Софьи Палеолог (жены Ивана III). Многим своим знаниям она старается найти практическое применение.

- Даже не могу сказать, какой предмет в школе нравится больше – все интересно. Единственно, тяжело даются физкультура и биология, - рассказывает девочка. – Но я и не думала, что попаду в Кремль. Раньше никогда не летала на самолете, не была в Москве, поэтому впечатлений – море. Это самый неожиданный и лучший подарок на Новый год.

Для третьеклассника Никиты Кутдусова поездка превратилась в настоящее путешествие без родителей в компании таких же мальчиков и девочек. Никита признается, что немного страшновато было.

В дневнике – у него одни пятерки. С малых лет он занимается спортивными бальными танцами, регулярно участвует в соревнованиях и конкурсах. Потому и оказался в числе счастливчиков, попавших на главную елку страны.

- Всегда хотел увидеть столицу нашей Родины. Мы были в Измайловском дворце, гуляли по Красной площади, - делится впечатлениями Никита. - Нам показалимюзикл «Баллада о маленьком сердце». Подарили подарки, я даже думал, что не смогу их все с собой увезти.

- Скучать было некогда: каждый день дискотеки и мюзиклы. На трех этажах Кремлевского дворца работало несколько площадок и сцен, где можно было поучаствовать в играх или выступитьпо желанию, - рассказывает педагог дополнительного образования МарсельАкбиров, сопровождавший детей на елку.



КОРЗИНКА:

Из Уфы на Кремлевской елке побывали:

Александра Бершак (школа №131), Влада Алькова (школа №125), Анастасия Кобызева (школа №41), Никита Кутдусов (школа №18), Софья Шкица (школа №36), Маргарита Хакимова (лицей №58), Азалия Даушева (лицей №123), Карина Шамилова (ДЮЦ «Салям»), Амир Галиуллин (гимназия №47), Эльвина Нурмухаметова (лицей №46), Артем Биткулов (гимназия №115). Уфимские школьники вернулись с Кремлевской елки. Под сенью самой главной зеленой красавицы страны в этом году собрались ребята со всей России, среди них 11 человек из столицы Башкортостана.В числе кремлевских гостей и семиклассница Анастасия Кобызева. Она проявила способности в обществознании и истории, а в прошлом году заняла первое место в республиканской олимпиаде по башкирскому языку (хотя воспитывается в русскоязычной семье). Круг ее интересов довольно широк, сегодня Настю интересуют свойства ньютоновских жидкостей, секреты мыловарения и личность Софьи Палеолог (жены Ивана III). Многим своим знаниям она старается найти практическое применение.- Даже не могу сказать, какой предмет в школе нравится больше – все интересно. Единственно, тяжело даются физкультура и биология, - рассказывает девочка. – Но я и не думала, что попаду в Кремль. Раньше никогда не летала на самолете, не была в Москве, поэтому впечатлений – море. Это самый неожиданный и лучший подарок на Новый год.Для третьеклассника Никиты Кутдусова поездка превратилась в настоящее путешествие без родителей в компании таких же мальчиков и девочек. Никита признается, что немного страшновато было.В дневнике – у него одни пятерки. С малых лет он занимается спортивными бальными танцами, регулярно участвует в соревнованиях и конкурсах. Потому и оказался в числе счастливчиков, попавших на главную елку страны.- Всегда хотел увидеть столицу нашей Родины. Мы были в Измайловском дворце, гуляли по Красной площади, - делится впечатлениями Никита. - Нам показалимюзикл «Баллада о маленьком сердце». Подарили подарки, я даже думал, что не смогу их все с собой увезти.- Скучать было некогда: каждый день дискотеки и мюзиклы. На трех этажах Кремлевского дворца работало несколько площадок и сцен, где можно было поучаствовать в играх или выступитьпо желанию, - рассказывает педагог дополнительного образования МарсельАкбиров, сопровождавший детей на елку.КОРЗИНКА:Из Уфы на Кремлевской елке побывали:Александра Бершак (школа №131), Влада Алькова (школа №125), Анастасия Кобызева (школа №41), Никита Кутдусов (школа №18), Софья Шкица (школа №36), Маргарита Хакимова (лицей №58), Азалия Даушева (лицей №123), Карина Шамилова (ДЮЦ «Салям»), Амир Галиуллин (гимназия №47), Эльвина Нурмухаметова (лицей №46), Артем Биткулов (гимназия №115).

Автор: Анастасия ЛИСТКОВА

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

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