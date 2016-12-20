

Время итогов и прогнозов





Основой реального сектора экономики остаются крупные и средние предприятия, которые с начала года отгрузили продукции почти на 800 миллиардов рублей. Индекс промпроизводства за январь-ноябрь 2016 года составил 100,5 процента. Очень неплохо обстоят дела в сфере привлечения инвестиций, объем которых по итогам года может превысить 152 миллиарда рублей, что на 5,6 миллиарда рублей больше, чем в 2015-м. Инвестиции в основной капитал по средним и крупным предприятиям за 9 месяцев 2016 года составили 69,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 8,8 процента превышает аналогичный уровень 2015 года. Реализуется 121 инвестпроект общей стоимостью около 164 миллиардов рублей. Значительный вклад в прирост инвестиций вносит строительный сектор. Объем работ в январе-сентябре 2016 года в столице республики превысил 80 миллиардов рублей, и по сравнению с предыдущим годом увеличился более чем на 6 процентов. В 2016 году планируется возвести около 760 тысяч квадратных метров жилья, из которых две трети (514,7 тыс. кв. м) составляют дома, возведенные индустриальным способом.

Среди наиболее крупных реализованных в уходящем году инфраструктурных проектов – пуск в эксплуатацию второго Затонского моста и завершение строительства первой очереди набережной реки Белой. Большой объем работ выполнен по новым социальным объектам, прежде всего сферы образования.

- Впервые ведется одновременное строительство четырех школ в районах, наиболее нуждающихся в общеобразовательных учреждениях, - заявил глава администрации Уфы Ирек Ялалов. – Это школы в селе Нагаево на 825, в микрорайоне Колгуевский на 550 учебных мест и в микрорайоне Дема-8 на 825. В Инорс-4 строится многофункциональный образовательный центр, в состав которого войдут школа, детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, разработаны проекты реконструкции школ №№115 и 1.

Многие уфимцы успели оценить масштабную работу по благоустройству городских территорий и созданию новых мест для прогулок и отдыха. За четыре последних года создано 17 новых и благоустроено 28 существующих зон отдыха. Сейчас в разработке столичных дизайнеров – около 70 проектов будущих зон притяжения. В перспективе, в рамках реализации концепции «Город в парке», планируется покрыть весь город «сетью» малых и больших точек притяжения. Все они будут связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками, общей протяженностью в сотни километров.

Что касается прогнозов, то исходя из сценариев развития российской экономики, прогноз социально-экономического развития Уфы на перспективу 2017-2019 годов разработан в трех вариантах (консервативный, базовый и целевой). Все они предусматривают развитие экономики в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, применения к России санкционного режима, поддерживающего жесткие ограничения доступа российских компаний к мировому рынку капитала и ответных экономических мер.

За основу принят базовый вариант развития экономики.

- В нашем прогнозе снижение основных показателей мы допускаем практически только в консервативном варианте в течение 2017-2018 годов, с выходом на 100-процентный уровень к 2019-му, - заявил заместитель главы администрации Уфы Ильдар Хасанов. - В базовом и целевом вариантах по основным социально-экономическим показателям прогнозируется стабилизация в 2017-2018 годах достигнутого уровня предыдущих лет и последующий их рост в пределах от 1 до 4 процентов в 2019 году по разным видам показателей.

Ожидается, что уровень регистрируемой безработицы на протяжении всего прогнозируемого периода не превысит 1,1 процента. Численность населения в перспективе трех ближайших лет будет расти в основном благодаря естественному приросту (3-5 тысяч человек ежегодно).

- В свою очередь, нам необходимо приложить максимальные усилия к реализации мер антикризисной поддержки, - подчеркнул Ильдар Хасанов. - Эффективное использование бюджетных средств будет достигнуто за счет снижения непроизводительных расходов, проведения мероприятий по энергосбережению, повышению производительности труда.

По мнению главы уфимской администрации, завершая 2016 год с хорошими социально-экономическими показателями, столица республики имеет все возможности для роста и развития в будущем.

- Мы считаем, что 2016 год был успешным, - резюмировал Ирек Ялалов. - И верим, что и 2017 год нам удастся пройти стабильно, продолжая поступательное развитие Уфы как города удобного и комфортного для жизни людей. Канун Нового года – традиционное время подведения итогов и составления планов. В уходящем году экономика и социальный сектор Уфы смотрелись весьма неплохо, обеспечив поступательное развитие города. Прогнозы на 2017-й и 2018-2019 годы также обещают стабилизацию достигнутых показателей и пусть небольшой, но устойчивый рост, основываясь, прежде всего, на том, что уфимцы приспособились к жизни в условиях серьезно изменившихся за последнее время экономических реалий.Основой реального сектора экономики остаются крупные и средние предприятия, которые с начала года отгрузили продукции почти на 800 миллиардов рублей. Индекс промпроизводства за январь-ноябрь 2016 года составил 100,5 процента. Очень неплохо обстоят дела в сфере привлечения инвестиций, объем которых по итогам года может превысить 152 миллиарда рублей, что на 5,6 миллиарда рублей больше, чем в 2015-м. Инвестиции в основной капитал по средним и крупным предприятиям за 9 месяцев 2016 года составили 69,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 8,8 процента превышает аналогичный уровень 2015 года. Реализуется 121 инвестпроект общей стоимостью около 164 миллиардов рублей. Значительный вклад в прирост инвестиций вносит строительный сектор. Объем работ в январе-сентябре 2016 года в столице республики превысил 80 миллиардов рублей, и по сравнению с предыдущим годом увеличился более чем на 6 процентов. В 2016 году планируется возвести около 760 тысяч квадратных метров жилья, из которых две трети (514,7 тыс. кв. м) составляют дома, возведенные индустриальным способом.Среди наиболее крупных реализованных в уходящем году инфраструктурных проектов – пуск в эксплуатацию второго Затонского моста и завершение строительства первой очереди набережной реки Белой. Большой объем работ выполнен по новым социальным объектам, прежде всего сферы образования.- Впервые ведется одновременное строительство четырех школ в районах, наиболее нуждающихся в общеобразовательных учреждениях, - заявил глава администрации Уфы Ирек Ялалов. – Это школы в селе Нагаево на 825, в микрорайоне Колгуевский на 550 учебных мест и в микрорайоне Дема-8 на 825. В Инорс-4 строится многофункциональный образовательный центр, в состав которого войдут школа, детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, разработаны проекты реконструкции школ №№115 и 1.Многие уфимцы успели оценить масштабную работу по благоустройству городских территорий и созданию новых мест для прогулок и отдыха. За четыре последних года создано 17 новых и благоустроено 28 существующих зон отдыха. Сейчас в разработке столичных дизайнеров – около 70 проектов будущих зон притяжения. В перспективе, в рамках реализации концепции «Город в парке», планируется покрыть весь город «сетью» малых и больших точек притяжения. Все они будут связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками, общей протяженностью в сотни километров.Что касается прогнозов, то исходя из сценариев развития российской экономики, прогноз социально-экономического развития Уфы на перспективу 2017-2019 годов разработан в трех вариантах (консервативный, базовый и целевой). Все они предусматривают развитие экономики в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, применения к России санкционного режима, поддерживающего жесткие ограничения доступа российских компаний к мировому рынку капитала и ответных экономических мер.За основу принят базовый вариант развития экономики.- В нашем прогнозе снижение основных показателей мы допускаем практически только в консервативном варианте в течение 2017-2018 годов, с выходом на 100-процентный уровень к 2019-му, - заявил заместитель главы администрации Уфы Ильдар Хасанов. - В базовом и целевом вариантах по основным социально-экономическим показателям прогнозируется стабилизация в 2017-2018 годах достигнутого уровня предыдущих лет и последующий их рост в пределах от 1 до 4 процентов в 2019 году по разным видам показателей.Ожидается, что уровень регистрируемой безработицы на протяжении всего прогнозируемого периода не превысит 1,1 процента. Численность населения в перспективе трех ближайших лет будет расти в основном благодаря естественному приросту (3-5 тысяч человек ежегодно).- В свою очередь, нам необходимо приложить максимальные усилия к реализации мер антикризисной поддержки, - подчеркнул Ильдар Хасанов. - Эффективное использование бюджетных средств будет достигнуто за счет снижения непроизводительных расходов, проведения мероприятий по энергосбережению, повышению производительности труда.По мнению главы уфимской администрации, завершая 2016 год с хорошими социально-экономическими показателями, столица республики имеет все возможности для роста и развития в будущем.- Мы считаем, что 2016 год был успешным, - резюмировал Ирек Ялалов. - И верим, что и 2017 год нам удастся пройти стабильно, продолжая поступательное развитие Уфы как города удобного и комфортного для жизни людей.

Автор: Алексей ФАТЫХОВ

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №94 (3724) от 29.12.2016









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



