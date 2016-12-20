

Ждем важную птицу



Расследование выявило, что постоянную «прописку» и «трудоустройство» в Уфе имеют как минимум два петуха: один - приезжий из Аургазинского района по имени Йорик - благодаря природному обаянию устроился в Башкирский театр драмы и играет в новогодних утренниках. Другой прописался на ветеринарном факультете и дает изучать себя студентам. Однако нас интересовал Петя, ведущий естественную жизнь в подведомственном курятнике. И такого мы в конце концов нашли.

Айнур Акчурин с детства любит птиц. А знания, полученные им в Аграрном университете, помогают как на работе - в магазине комбикормов для животных - так и в свободное время, когда он занимается курами. Живет наш герой в частном доме в Нижегородке, где есть даже несколько инкубаторов!

- Кур и петухов у меня штук сорок. Я собираю инкубационное яйцо и вывожу их здесь, в том числе на продажу, - рассказывает он. - Но основное стадо - за 200 голов - и самые красивые, чистопородные экземпляры (а также гуси, утки, индюки) обитают у родителей в Зианчуринском районе. Я их регулярно навещаю. На птицефабриках сегодня обитают кроссы промышленных пород, дающие мясо или яйцо, но не потомство, которое может наследовать качества родителей. Таких у меня много, но настоящая страсть профессионалов - декоративные куры. На то, чтобы добиться впечатляющего экстерьера и нужной окраски, уходит немало усилий.

Мы отправляемся в поселок Лебяжий: цель нашего путешествия обитает на садовом участке друга, которого Айнур тоже «подсадил» на свое увлечение.

Дверь сарая открывается. Крупные, пушистые и очень красивые птицы не понимают, зачем их отлучили от тепла, но немедленно поддаются хозяйственному инстинкту - начинают что-то клевать. Петухи - черный, белый, серый - прохаживаются с флангов, куры жмутся к двери.

- С перьями на ногах - кохинхины, с бородкой - фавероли, черный петух - орпингтон, - поясняет Айнур. - У меня есть еще минорки, брама, орловские куры (не путать с юрловскими - другой русской породой, у которой главное - не внешний вид, а певческие качества).

- Говорят, в стаде всегда есть главный петух - самый сильный и задиристый. Который из них?

- Белый. Вообще-то их здесь больше, но остальные со своими курами квартируют на втором этаже: когда их много, они начинают драться. «Главный» петух не подпускает других к своим курам. Бывают такие злые, что и к кормушке не подпустят, и даже с насеста спуститься не дадут.

- Несладкая жизнь у кандидатов на главный насест. А у его обладателя - беспокойная.

- «Подчиненные», если чувствуют в себе силы, обязательно попытаются оспорить его авторитет. Так что дольше 4-6 лет обыкновенного петуха не держат: с возрастом соперники все равно его свергнут. В природе довольно частое явление. Причем некоторые птицы, если чувствуют, что силы неравны, убегают, а есть и такие, которые бьются до конца, невзирая ни на что - это и есть главное качество бойцовского петуха. Их тоже держат, хотя петушиные бои, которые когда-то были распространенным, в цивилизованных странах запрещены: слишком жестокое зрелище. Хотя когда-то человек приручил кур как раз ради этого.

А мы, селекционеры, даем шанс всем Петям: весной, когда выводят потомство, пускаем к курам (своей породы, конечно) то одного, то другого, чтобы получить разнообразное потомство. Они сначала побаиваются, потом привыкают.

Айнур берет петуха и сажает на жердочку, другого - на руки, для фотосессии.

- Ваши ведут себя удивительно воспитанно, даже флегматично. - У породистых птиц и характер немного другой, к тому же это тяжелые, мясные куры. Петухи легких (яичных) пород бывают очень агрессивными: набрасываются, пытаются клюнуть, причем на голову они запрыгивают спокойно. Иного приходится взять за шкирку и хорошенько потрясти. А что делать? Им ведь не объяснишь, это инстинкт - защищать своих кур от чужака.

Хороший петух просыпается раньше всего стада, а засыпает последним и активно ухаживает за курами. Но бывают и ленивые: наелся - и на насест.

- Неужели вот этот Людовик XIV затрудняет себя ухаживанием?

- Конечно. Ходит вокруг нее, делает жесты крыльями - словом, это надо видеть. Он же потом и показывает ей, куда нести яйца. Кстати, очень редко, но бывает, что у повелителя есть любимая курочка.

Словом, у кур мужчина должен обустроить квартиру и детскую.

- А если петуха нет? Для получения яиц он постоянно не нужен…

- Куры не жалуются, но без него могут разбрестись. Если же двор обнесен высоким забором - верховодить будет самая сильная. Коллектива без руководителя не бывает.

- Наверное, сегодня в Уфе их не встретишь: квартира ли, частный дом - все живут в сумасшедшем городском темпе…

- А вот и нет. Ко мне немало людей за комбикормом приезжают, в том числе из города. Есть клиентки, у которых дома живет одна курочка, и она действительно как кошка: и гладят ее, и гостинцы покупают. Но одного петуха держать невозможно: он будет постоянно кукарекать, пытаясь сообщить сородичам: «Я здесь, я отвечаю за эту территорию!» И ждать, что на зов явятся либо куры, либо соперники.

Напоследок мы все-таки решили навестить знаменитого артиста Йорика в Башдрамтеатре. Величественный ярко-рыжий петух сидел на крышке сундука в подсобном помещении, время от времени поворачивая голову и что-то негромко говоря, и был похож на монарха в изгнании. А услышав свой собственный голос, записанный на телефон, встрепенулся и принялся оповещать окрестности о своем присутствии - так, что слышно было на четвертом этаже.

Оказывается, на нем «завязан» весь сюжет новогодней сказки: злобные пираты похищают его и хотят съесть, но птица-то оказывается волшебная - и прямо в казане превращается в актера Айнура Ситдикова.

- Он хороший артист - очень спокойный, другой петух в такой обстановке начал бы бить крыльями, клеваться. А Йорик относится к своему жребию философски. Правда, берет его на руки всегда только один актер - Мурат Рафиков. Каждый раз, когда он появляется на сцене, дети приходят в восторг! - рассказал актер Фиргат Гарипов, который и нашел Йорика в Аургазинском районе. - Так что мы не обманываем своего зрителя. Когда же новогодние представления закончатся, заслуженная птица будет подарена одному из актеров для домашнего хозяйства.

Заключение простое: петух - самоуверенный, храбрый, горластый, любящий все контролировать - тот самый зверь, которому, как говорится, «больше всех надо». А без таких особей и в человеческом социуме скучновато. Так что у символа наступающего года есть чему поучиться. Ну и где же найти этого петуха? Подготовка статьи о символе наступающего года угрожала затянуться. Секретарь птицефабрики напомнила неспециалистам, что там водятся только несушки, а согревать их мужским вниманием для производства не нужно. В сохранившихся уголках частной застройки столицы куры (в отличие от злых собак) нам не встречались.Расследование выявило, что постоянную «прописку» и «трудоустройство» в Уфе имеют как минимум два петуха: один - приезжий из Аургазинского района по имени Йорик - благодаря природному обаянию устроился в Башкирский театр драмы и играет в новогодних утренниках. Другой прописался на ветеринарном факультете и дает изучать себя студентам. Однако нас интересовал Петя, ведущий естественную жизнь в подведомственном курятнике. И такого мы в конце концов нашли.Айнур Акчурин с детства любит птиц. А знания, полученные им в Аграрном университете, помогают как на работе - в магазине комбикормов для животных - так и в свободное время, когда он занимается курами. Живет наш герой в частном доме в Нижегородке, где есть даже несколько инкубаторов!- Кур и петухов у меня штук сорок. Я собираю инкубационное яйцо и вывожу их здесь, в том числе на продажу, - рассказывает он. - Но основное стадо - за 200 голов - и самые красивые, чистопородные экземпляры (а также гуси, утки, индюки) обитают у родителей в Зианчуринском районе. Я их регулярно навещаю. На птицефабриках сегодня обитают кроссы промышленных пород, дающие мясо или яйцо, но не потомство, которое может наследовать качества родителей. Таких у меня много, но настоящая страсть профессионалов - декоративные куры. На то, чтобы добиться впечатляющего экстерьера и нужной окраски, уходит немало усилий.Мы отправляемся в поселок Лебяжий: цель нашего путешествия обитает на садовом участке друга, которого Айнур тоже «подсадил» на свое увлечение.Дверь сарая открывается. Крупные, пушистые и очень красивые птицы не понимают, зачем их отлучили от тепла, но немедленно поддаются хозяйственному инстинкту - начинают что-то клевать. Петухи - черный, белый, серый - прохаживаются с флангов, куры жмутся к двери.- С перьями на ногах - кохинхины, с бородкой - фавероли, черный петух - орпингтон, - поясняет Айнур. - У меня есть еще минорки, брама, орловские куры (не путать с юрловскими - другой русской породой, у которой главное - не внешний вид, а певческие качества).- Говорят, в стаде всегда есть главный петух - самый сильный и задиристый. Который из них?- Белый. Вообще-то их здесь больше, но остальные со своими курами квартируют на втором этаже: когда их много, они начинают драться. «Главный» петух не подпускает других к своим курам. Бывают такие злые, что и к кормушке не подпустят, и даже с насеста спуститься не дадут.- Несладкая жизнь у кандидатов на главный насест. А у его обладателя - беспокойная.- «Подчиненные», если чувствуют в себе силы, обязательно попытаются оспорить его авторитет. Так что дольше 4-6 лет обыкновенного петуха не держат: с возрастом соперники все равно его свергнут. В природе довольно частое явление. Причем некоторые птицы, если чувствуют, что силы неравны, убегают, а есть и такие, которые бьются до конца, невзирая ни на что - это и есть главное качество бойцовского петуха. Их тоже держат, хотя петушиные бои, которые когда-то были распространенным, в цивилизованных странах запрещены: слишком жестокое зрелище. Хотя когда-то человек приручил кур как раз ради этого.А мы, селекционеры, даем шанс всем Петям: весной, когда выводят потомство, пускаем к курам (своей породы, конечно) то одного, то другого, чтобы получить разнообразное потомство. Они сначала побаиваются, потом привыкают.Айнур берет петуха и сажает на жердочку, другого - на руки, для фотосессии.- Ваши ведут себя удивительно воспитанно, даже флегматично. - У породистых птиц и характер немного другой, к тому же это тяжелые, мясные куры. Петухи легких (яичных) пород бывают очень агрессивными: набрасываются, пытаются клюнуть, причем на голову они запрыгивают спокойно. Иного приходится взять за шкирку и хорошенько потрясти. А что делать? Им ведь не объяснишь, это инстинкт - защищать своих кур от чужака.Хороший петух просыпается раньше всего стада, а засыпает последним и активно ухаживает за курами. Но бывают и ленивые: наелся - и на насест.- Неужели вот этот Людовик XIV затрудняет себя ухаживанием?- Конечно. Ходит вокруг нее, делает жесты крыльями - словом, это надо видеть. Он же потом и показывает ей, куда нести яйца. Кстати, очень редко, но бывает, что у повелителя есть любимая курочка.Словом, у кур мужчина должен обустроить квартиру и детскую.- А если петуха нет? Для получения яиц он постоянно не нужен…- Куры не жалуются, но без него могут разбрестись. Если же двор обнесен высоким забором - верховодить будет самая сильная. Коллектива без руководителя не бывает.- Наверное, сегодня в Уфе их не встретишь: квартира ли, частный дом - все живут в сумасшедшем городском темпе…- А вот и нет. Ко мне немало людей за комбикормом приезжают, в том числе из города. Есть клиентки, у которых дома живет одна курочка, и она действительно как кошка: и гладят ее, и гостинцы покупают. Но одного петуха держать невозможно: он будет постоянно кукарекать, пытаясь сообщить сородичам: «Я здесь, я отвечаю за эту территорию!» И ждать, что на зов явятся либо куры, либо соперники.Напоследок мы все-таки решили навестить знаменитого артиста Йорика в Башдрамтеатре. Величественный ярко-рыжий петух сидел на крышке сундука в подсобном помещении, время от времени поворачивая голову и что-то негромко говоря, и был похож на монарха в изгнании. А услышав свой собственный голос, записанный на телефон, встрепенулся и принялся оповещать окрестности о своем присутствии - так, что слышно было на четвертом этаже.Оказывается, на нем «завязан» весь сюжет новогодней сказки: злобные пираты похищают его и хотят съесть, но птица-то оказывается волшебная - и прямо в казане превращается в актера Айнура Ситдикова.- Он хороший артист - очень спокойный, другой петух в такой обстановке начал бы бить крыльями, клеваться. А Йорик относится к своему жребию философски. Правда, берет его на руки всегда только один актер - Мурат Рафиков. Каждый раз, когда он появляется на сцене, дети приходят в восторг! - рассказал актер Фиргат Гарипов, который и нашел Йорика в Аургазинском районе. - Так что мы не обманываем своего зрителя. Когда же новогодние представления закончатся, заслуженная птица будет подарена одному из актеров для домашнего хозяйства.Заключение простое: петух - самоуверенный, храбрый, горластый, любящий все контролировать - тот самый зверь, которому, как говорится, «больше всех надо». А без таких особей и в человеческом социуме скучновато. Так что у символа наступающего года есть чему поучиться.

Автор: Екатерина КЛИМОВИЧ

Фото: Екатерина КЛИМОВИЧ

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

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