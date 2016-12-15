

Жестокость под прикрытием

Обычно инспекторы по делам несовершеннолетних имеют дело с неблагополучными семьями, где родители ведут асоциальный образ жизни, а их дети растут предоставленные сами себе. Поэтому если ЧП случаются в семьях, не состоящих на учете, это воспринимается как нечто чрезвычайное вдвойне…

Родитель-мучитель

Недавний случай. Десятиклассница упала в обморок прямо на уроке. Перепуганная учительница сразу же вызвала «скорую», у девочки диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Дежурному врачу рассказала, что давно не ела, а вообще-то в семье большие проблемы. Она живет с парализованной бабушкой и с братом, который младше ее на год. Ребята общий язык не нашли, и агрессивный мальчишка позволяет себе поднимать руку на сестру. «У девочки проскальзывают суицидальные мысли, депрессия», - понял врач.

Такие сведения, конечно же, проходят проверку. Сейчас с семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних Калининского района.

Девятиклассница Диана, проживала в двухэтажном коттедже в полной семье. Со стороны казалось, что у них все хорошо. Однако с отчимом отношения у девочки не сложились. Он считал, что удел женщины – во всем слушаться сначала отца, затем и мужа. Поскольку падчерица – старшая в семье, то и спрос с нее особый. Мама – домохозяйка, не смела перечить мужу: взял замуж с двумя детьми, обеспечил.

- В первый раз он избил меня, когда мне было одиннадцать, за то, что взяла его компьютер, - рассказывает Диана. – Потом заметил, как я в телефоне переписывалась с мальчиком – и тоже досталось. В больницу не обращалась, хотя побои были сильными.

В середине октября она пришла из школы на час позже.

На вопрос «где была» слукавила – мол, вместо пяти уроков поставили еще один. Подозрительный мужчина позвонил классному руководителю. Узнав, что девочка обманула, рассвирепел.

- Он завел меня в комнату, схватил за волосы и начал таскать из угла в угол. Бил кулаками. Все это происходило при матери, которая даже не пыталась заступиться.

Если бы не просигнализировали о жестоком обращении с несовершеннолетней учителя и отдел опеки, скорее всего, рукоприкладство продолжилось. Девочка сама попросила поместить ее в приют. Сейчас она живет там и возвращаться домой не собирается. В отношении отчима проводится проверка, решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности. Но мужчина не чувствует своей вины. Считает, что никто не должен вмешиваться в семью.

Обыкновенная жестокость

Еще один недавний случай потряс уфимцев. Дошколята из вполне благополучной семьи выбросили кота с 17-го этажа.

Мучителями оказались шестилетние двойняшки Марат и Муслим с их общим другом Кириллом. Отец отлучился по делам, мать была на работе. Дети воспитывались в обычной семье, где не было жестокости, родители нигде на учете не состояли. Причем ранее в квартире проживала кошка, и дети с ней отлично ладили. Вот как объясняет свой поступок Марат:

- Этот черно-белый кот живет у нас во дворе. Однажды я его кормил и даже приносил домой, чтобы оставить его, но мама не разрешила. А в тот день я увидел кота у подъезда. Один раз подкинул его и пнул в живот.

Дальше мальчик начинает хитрить:

- Брат остался внизу, а мы с Кириллом поднялись на 17-й этаж, чтобы погулять с котом. Я держал его на руках, а потом он выскользнул и упал вниз на козырек. Как это получилось, сам не знаю. Кота мне очень жалко, так как он умер, и я по нему скучаю.

Как отреагировали родители? Ровно так, как и должны были. Когда горемыка летел с высоты вниз, отец дошколят как раз подходил к дому. Тут же позвонил супруге и рассказал обо всем. Сыновей отругал, а котейку достал и похоронил в лесу. Рассказывает мама двойняшек:

- Я вернулась с работы поздно, поэтому поговорить с мальчишками смогла только утром. Дети стали валить вину друг на друга. Я с ними провела беседу, однако, на мой взгляд, совершенного проступка они не осознали. Ребята по характеру разные. Муслим более спокойный, открыто говорит правду. Марат - общительный и активный, может слукавить, но потом всегда сознается.

- Такой факт – явный звоночек к тому, что что-то упущено в воспитании, - комментирует психиатр Юрий Анохин. – Если даже учесть, что в этом возрасте дети подвержены в большей степени инфантилизму, очевидные вещи они должны понимать. Например, что животные – живые существа. Им также больно, и они могут умереть. Я бы посоветовал родителям больше времени проводить с детьми. Читать хорошие, добрые книжки, смотреть старые мультфильмы. Для начала все вместе прочтите «Серую шейку». Останавливайтесь и объясняйте, как ей было холодно и одиноко на замерзающем пруду, как она боялась лисы. Нельзя упускать детей. Иначе из маленькой проблемы вырастет большая беда.



Комментарий в тему:

- Порой родители, занятые работой или какими-то своими интересами, недодают заботы и внимания, - считает помощник прокурора Калининского района Уфы Ирина Сибагатуллина. – Сознайтесь, что порой есть все необходимое, но вы гонитесь за новыми шубой, мебелью, автомобилем. Это драгоценное время вы отнимаете у своих ребят. Так у вполне благополучных родителей вырастают совсем не те дети.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Номер газеты: №92 (3722) от 15.12.2016

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