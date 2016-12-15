

Материнство как искусство. И бизнес





Приучу к горшку. Дорого

Страх не оправдать ожидания общества и стать недостаточно хорошей мамой свойственен многим. А главным источником знаний для молодых родителей остается Интернет, - бабушкины средства уже потеряли доверие как морально устаревшие. Можно прислушаться к более опытной подруге, но если таковой нет – на помощь придут сертифицированные консультанты по родительству. Они научат, как правильно вводить прикорм, расскажут о тонкостях грудного вскармливания и даже помогут приучить малыша к горшку.

Найти консультанта, обучающего малыша туалетной гигиене, в Уфе не удалось. Но не стоит отчаиваться – услугу можно получить в режиме онлайн. В ходе двух-четырех часовой трансляции вам расскажут о тонкостях столь деликатной проблемы за 3000 - 4000 рублей. Результат не гарантируют.

Почему вообще такая проблема возникла? Ведь нашим мамам и в голову не пришло бы вызывать «горшечных дел мастера»?

- Все дело в том, что дети приучены к подгузникам, и отказываться от них сложно как малышам, так и родителям. Тогда и пригождаются «современные» подходы, о которых мы рассказываем, - объясняет московский коуч Юлия Доброва. – К тому же обучение горшку может пройти довольно компактно по времени, если знать, как это сделать, и маме не придется тратить время на «замывание луж» и стирку штанишек.

Часто, начитавшись «умных» статей, мамы и папы слишком увлекаются естественным родительством, а потом испытывают многочисленные сложности и вынуждены обращаться за помощью. «Переселить» малыша в свою кроватку после многих месяцев совместного сна бывает совсем непросто, как и ввести режим после «кормления по требованию». А между тем каждый пятый ребенок в нашей стране имеет избыточный вес. Причин тому много, и одной из них является привычка «заедать» стресс.

Безусловно, все это можно освоить и самостоятельно, бесплатный совет даст и участковый педиатр. Но тем не менее спрос на такие услуги есть, а значит, есть и предложение.

- Мы живем в очень динамичное время,- комментирует психолог Виктория Кучина. – С огромным потоком информации сложно справляться даже в привычной для нас обстановке, что уж говорить о молодых мамах, которые переживают период осознания себя в новом статусе. Помните: не существует идеальных родителей, как нет и идеальных детей. Воспитание – трудный процесс, и этот путь невозможно пройти без ошибок. К слову, почти 30 процентов работающих женщин и 50 процентов мужчин признаются, что «сидеть дома» с детьми гораздо тяжелее, чем ходить на работу.



Все свое ношу с собой

Чуть более десяти лет назад нашу страну захватила слингомания. Женщины решили разрушить стереотип, закрепившийся за молодыми матерями: «домохозяйка, которая только и мечтает о том дне, когда она вернется в офис и снова почувствует себя человеком. Или не вернется и посветят всю себя детям, оставшись навеки уставшей женщиной с испорченной фигурой и помятым внешним видом». «Новые мамы» с фанатичным блеском в глазах стали доказывать, что отдавать себя всецело материнству, но при этом развиваться как личность и жить активной жизнью вполне реально. Главное только – освоить технику завязывания широкого полотнища, и в голове тут же щелкнет переключатель. Молодая слингомать начнет посещать выставки, музеи, отправится путешествовать, начнет успевать по хозяйству, и вполне возможно, что выйдет на работу. Хотя, вероятнее всего, откроет собственное дело: например, начнет шить, вязать или обучать других быть идеальной мамой. Тем более что консультация по слингоношению в среднем по Уфе стоит 1400. Само «устройство» обойдется еще в 1500 – 3000 рублей.

- На мой взгляд, это отличное подспорье для мамы, - считает главный врач родильного дома №3 Зухра Гурова. - Малыш занимает естественное положение и при этом прижат к матери. Перемещаться без коляски удобно и в любой момент можно покормить грудью. Но при этом он требует определенной сноровки: если завязать слинг неправильно, вес ребенка будет давить на нижний отдел позвоночника, ребенку не будет хватать кислорода, да и возможно его выпадение «из гнезда». Но если мама и малыш действительно чувствуют себя комфортно, то, наверно, это замечательно.

В этом году был организован Первый Российский фестиваль осознанного родительства, в рамках которого за звание «лучшей» боролись и слингомамы. К слову, представительница Башкирии Валентина Чекрыжева вышла в финал конкурса, получив титул «Слингомама Звезда-2016»

Безусловно, слинг при определенных условиях может стать помощником молодой маме: нужно только принять эту философию и получать удовольствие от материнства.





Близко к сердцу

Современные мамы словно отвоевывают право самой кормить малыша и постоянно борются с какими-то стереотипами. Кто-то недоволен кормящими в общественных местах, другие ругают мам за то, что те кормят слишком долго или слишком мало. Третьи возмущены чрезмерной активностью адептов грудного вскармливания… Но не является ли данная проблема надуманной?

- По моим наблюдениям, процент мам, которые хотят и пытаются кормить своих новорожденных деток грудью, близится к 100 процентам, - говорит консультант по грудному вскармливанию Таисия Кинстлер. - Только часто столкнувшись с первыми трудностями и непонятными ситуациями, мамы вводят в рацион ребенка смеси. По данным Росстата, средний возраст прекращения грудного вскармливания в нашей стране – четыре месяца. Но справедливости ради отмечу, что растет число женщин, которые кормят грудью до двух лет и дольше, как рекомендует ВОЗ. Только положительное отношение к естественному вскармливанию поддерживают и в уфимских родильных домах.

- Грудное молоко славится своими полезными свойствами и благотворным влиянием на здоровье и иммунитет растущего ребенка, - говорит Зухра Гурова. - Молозиво как «иммунный сок» содержит готовые иммуноглобулины, а это защита малыша от инфекций, вирусов и аллергии, психологический контакт между мамой и ребенком, это большое количество микроэлементов и витаминов, необходимых для развития центральной нервной системы.

Как правильно прикладывать малыша, каким должен быть захват и на многие другие вопросы могут ответить сотрудники роддома, но если проблемы возникли уже дома – на помощь придет участковый педиатр или приглашенный консультант. Выезд специалиста на дом, конечно же, оплачивается. Стоимость зависит от сложности вопроса и места проживания, в среднем в Уфе консультация стоит 1500-2000 рублей, в Москве за совет возьмут вдвое больше. Ну и, конечно, невозможно по телефону отработать практические навыки, такие как правильное и удобное прикладывание, сцеживание груди.

Чтобы стать консультантом по грудному вскармливанию, не обязательно иметь медицинское образование, главным условием обычно является опыт грудного вскармливания и наличие теоретического курса подготовки «Консультирование по грудному вскармливанию», разработанного ВОЗ/ЮНИСЕФ или аналогичной российской организаций АКЕВ-Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию. По окончании обучения специалист получает соответствующий сертификат.

- Грудное вскармливание – не медицинская категория, это женское искусство. Такое же, как умение вкусно готовить, например. Этому учатся у более опытных женщин (у мамы, бабушки, старшей сестры) или на специальных курсах, у обученных людей. Медицинское образование обязательным условием не является, - говорит Кинстлер.

Почему же не обратиться за советами к старшим родственникам? Наши мамы и бабушки обходились без особых рефлексий на тему «плохая - хорошая мать». Стране нужны были рабочие, и родившая женщина быстро возвращалась в коллектив, как и ребенок: детский сад с трех-пяти месяцев был обычным явлением.

Цена детского питания сегодня в среднем достигает 600 рублей, а в месяц «искусственник» выпивает до девяти банок. Поэтому даже при возникновении проблем с лактацией отказываться от этого дара природы не стоит.

- Свою задачу я вижу в том, чтобы помочь женщине, маме организовать грудное вскармливание так, чтобы оно доставляло радость и не доставляло неудобств. В одних случаях для этого нужно объяснить, что все происходящее нормально, просто успокоить маму, - говорит Таисия Кинстлер. - Бывают случаи, когда женщина устала от неудобного, обременительного грудного вскармливания и ее начинают посещать мысли о его завершении и переводе малыша на искусственное питание. В таких ситуациях обычно удается маму переубедить. За каждой консультацией стоит своя история, много необычных случаев. Но больше всего, пожалуй, восхитила история женщины, которая прикладывала к своей груди усыновленного малыша и в ответ на сосание начало вырабатываться молоко.

В эпоху детоцентризма бизнес на малышах может оказаться прекрасной инвестицией. Поддаваться на уловки рекламы, следовать ли стереотипам – каждый решает сам. Меняются идеалы и образы, ценности и традиции, одно должно оставаться неизменным – материнская любовь.



КОРЗИНКА1



Столицу захватила еще одна модная тенденция: на роды теперь зовут не любимых мужчин, а платную помощницу – доулу. Основная ее задача создать – благоприятную обстановку во время родов.

- В Уфе и в практике нашего родильного дома опыта работы с помощником доулой, к сожалению, еще не было, - комментирует главный врач родильного дома №3 Зухра Гурова. – Считаю, что психологическое сопровождение в родах очень важно, как для женщины так и для членов семьи. У нас имеется большой опыт работы «партнерских» родов, где психологическую и эмоциональную поддержку оказывают супруг или близкий родственник.



Корзинка2

Любящие родители хотят дать своему чадо все самое лучшее и не жалеют на это денег. Но оказывается, все самое ценное можно получить абсолютно бесплатно. А вот мама «искусственников» придется изыскивать дополнительно немалую сумму. Ведь в первые полгода (до начала прикорма) малыш в среднем съедает 54 банки молочной смеси. Стоимость одной 400-700 рублей, то есть родители потратят более 30 тысяч рублей. А кормление грудью- бесценно и бесплатно.



Корзинка3

Первое упоминание о кормилицах на Руси встречается еще в Русской Правде: тому, кто обидит «мамушку», полагался штраф вдвое больший, чем за урон, нанесенный простой холопке. К XVI веку иметь кормилицу стало нормой для знатной семьи. К царским детям приставляли до 4 «мамушек», в боярских, дворянских и купеческих семьях обычно обходились одной.

Получить место кормилицы считалось большой удачей. Повзрослев, воспитанники нередко выплачивали пенсион своим «мамушкам» или брали их к себе в дом. Как правило, в кормилицы шли замужние крестьянки, солдатки и матери незаконных детей. Редкие семьи соглашались принять «мамушку» вместе с ее ребенком — обычно искали тех, у кого дети умерли, отданы были в приют или к родственникам. К концу XIX века педиатры и акушерки организовали целую сеть контор и приютов для кормилиц, где женщин осматривали, делали анализы молока и крови, обеспечивали присмотр за младенцами. Малышу все равно, хорошая его мама или нет, он любит ее безусловно. Но какой образ матери транслирует общество сегодня? Главные творцы иллюзий – социальные сети и женские журналы рисуют нам красивую, подтянутую даму с идеальным макияжем, строящую карьеру без отрыва от вечно улыбающегося малыша в слинге. Этакая «стэпфордская жена» образца 2016 года. Несоответствие этому идеальному образу порождает у реальных мам два очень опасных чувства: «вину и сомнение». А избавить от них готовы многочисленные специалисты и консультанты.Приучу к горшку. ДорогоСтрах не оправдать ожидания общества и стать недостаточно хорошей мамой свойственен многим. А главным источником знаний для молодых родителей остается Интернет, - бабушкины средства уже потеряли доверие как морально устаревшие. Можно прислушаться к более опытной подруге, но если таковой нет – на помощь придут сертифицированные консультанты по родительству. Они научат, как правильно вводить прикорм, расскажут о тонкостях грудного вскармливания и даже помогут приучить малыша к горшку.Найти консультанта, обучающего малыша туалетной гигиене, в Уфе не удалось. Но не стоит отчаиваться – услугу можно получить в режиме онлайн. В ходе двух-четырех часовой трансляции вам расскажут о тонкостях столь деликатной проблемы за 3000 - 4000 рублей. Результат не гарантируют.Почему вообще такая проблема возникла? Ведь нашим мамам и в голову не пришло бы вызывать «горшечных дел мастера»?- Все дело в том, что дети приучены к подгузникам, и отказываться от них сложно как малышам, так и родителям. Тогда и пригождаются «современные» подходы, о которых мы рассказываем, - объясняет московский коуч Юлия Доброва. – К тому же обучение горшку может пройти довольно компактно по времени, если знать, как это сделать, и маме не придется тратить время на «замывание луж» и стирку штанишек.Часто, начитавшись «умных» статей, мамы и папы слишком увлекаются естественным родительством, а потом испытывают многочисленные сложности и вынуждены обращаться за помощью. «Переселить» малыша в свою кроватку после многих месяцев совместного сна бывает совсем непросто, как и ввести режим после «кормления по требованию». А между тем каждый пятый ребенок в нашей стране имеет избыточный вес. Причин тому много, и одной из них является привычка «заедать» стресс.Безусловно, все это можно освоить и самостоятельно, бесплатный совет даст и участковый педиатр. Но тем не менее спрос на такие услуги есть, а значит, есть и предложение.- Мы живем в очень динамичное время,- комментирует психолог Виктория Кучина. – С огромным потоком информации сложно справляться даже в привычной для нас обстановке, что уж говорить о молодых мамах, которые переживают период осознания себя в новом статусе. Помните: не существует идеальных родителей, как нет и идеальных детей. Воспитание – трудный процесс, и этот путь невозможно пройти без ошибок. К слову, почти 30 процентов работающих женщин и 50 процентов мужчин признаются, что «сидеть дома» с детьми гораздо тяжелее, чем ходить на работу.Все свое ношу с собойЧуть более десяти лет назад нашу страну захватила слингомания. Женщины решили разрушить стереотип, закрепившийся за молодыми матерями: «домохозяйка, которая только и мечтает о том дне, когда она вернется в офис и снова почувствует себя человеком. Или не вернется и посветят всю себя детям, оставшись навеки уставшей женщиной с испорченной фигурой и помятым внешним видом». «Новые мамы» с фанатичным блеском в глазах стали доказывать, что отдавать себя всецело материнству, но при этом развиваться как личность и жить активной жизнью вполне реально. Главное только – освоить технику завязывания широкого полотнища, и в голове тут же щелкнет переключатель. Молодая слингомать начнет посещать выставки, музеи, отправится путешествовать, начнет успевать по хозяйству, и вполне возможно, что выйдет на работу. Хотя, вероятнее всего, откроет собственное дело: например, начнет шить, вязать или обучать других быть идеальной мамой. Тем более что консультация по слингоношению в среднем по Уфе стоит 1400. Само «устройство» обойдется еще в 1500 – 3000 рублей.- На мой взгляд, это отличное подспорье для мамы, - считает главный врач родильного дома №3 Зухра Гурова. - Малыш занимает естественное положение и при этом прижат к матери. Перемещаться без коляски удобно и в любой момент можно покормить грудью. Но при этом он требует определенной сноровки: если завязать слинг неправильно, вес ребенка будет давить на нижний отдел позвоночника, ребенку не будет хватать кислорода, да и возможно его выпадение «из гнезда». Но если мама и малыш действительно чувствуют себя комфортно, то, наверно, это замечательно.В этом году был организован Первый Российский фестиваль осознанного родительства, в рамках которого за звание «лучшей» боролись и слингомамы. К слову, представительница Башкирии Валентина Чекрыжева вышла в финал конкурса, получив титул «Слингомама Звезда-2016»Безусловно, слинг при определенных условиях может стать помощником молодой маме: нужно только принять эту философию и получать удовольствие от материнства.Близко к сердцуСовременные мамы словно отвоевывают право самой кормить малыша и постоянно борются с какими-то стереотипами. Кто-то недоволен кормящими в общественных местах, другие ругают мам за то, что те кормят слишком долго или слишком мало. Третьи возмущены чрезмерной активностью адептов грудного вскармливания… Но не является ли данная проблема надуманной?- По моим наблюдениям, процент мам, которые хотят и пытаются кормить своих новорожденных деток грудью, близится к 100 процентам, - говорит консультант по грудному вскармливанию Таисия Кинстлер. - Только часто столкнувшись с первыми трудностями и непонятными ситуациями, мамы вводят в рацион ребенка смеси. По данным Росстата, средний возраст прекращения грудного вскармливания в нашей стране – четыре месяца. Но справедливости ради отмечу, что растет число женщин, которые кормят грудью до двух лет и дольше, как рекомендует ВОЗ. Только положительное отношение к естественному вскармливанию поддерживают и в уфимских родильных домах.- Грудное молоко славится своими полезными свойствами и благотворным влиянием на здоровье и иммунитет растущего ребенка, - говорит Зухра Гурова. - Молозиво как «иммунный сок» содержит готовые иммуноглобулины, а это защита малыша от инфекций, вирусов и аллергии, психологический контакт между мамой и ребенком, это большое количество микроэлементов и витаминов, необходимых для развития центральной нервной системы.Как правильно прикладывать малыша, каким должен быть захват и на многие другие вопросы могут ответить сотрудники роддома, но если проблемы возникли уже дома – на помощь придет участковый педиатр или приглашенный консультант. Выезд специалиста на дом, конечно же, оплачивается. Стоимость зависит от сложности вопроса и места проживания, в среднем в Уфе консультация стоит 1500-2000 рублей, в Москве за совет возьмут вдвое больше. Ну и, конечно, невозможно по телефону отработать практические навыки, такие как правильное и удобное прикладывание, сцеживание груди.Чтобы стать консультантом по грудному вскармливанию, не обязательно иметь медицинское образование, главным условием обычно является опыт грудного вскармливания и наличие теоретического курса подготовки «Консультирование по грудному вскармливанию», разработанного ВОЗ/ЮНИСЕФ или аналогичной российской организаций АКЕВ-Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию. По окончании обучения специалист получает соответствующий сертификат.- Грудное вскармливание – не медицинская категория, это женское искусство. Такое же, как умение вкусно готовить, например. Этому учатся у более опытных женщин (у мамы, бабушки, старшей сестры) или на специальных курсах, у обученных людей. Медицинское образование обязательным условием не является, - говорит Кинстлер.Почему же не обратиться за советами к старшим родственникам? Наши мамы и бабушки обходились без особых рефлексий на тему «плохая - хорошая мать». Стране нужны были рабочие, и родившая женщина быстро возвращалась в коллектив, как и ребенок: детский сад с трех-пяти месяцев был обычным явлением.Цена детского питания сегодня в среднем достигает 600 рублей, а в месяц «искусственник» выпивает до девяти банок. Поэтому даже при возникновении проблем с лактацией отказываться от этого дара природы не стоит.- Свою задачу я вижу в том, чтобы помочь женщине, маме организовать грудное вскармливание так, чтобы оно доставляло радость и не доставляло неудобств. В одних случаях для этого нужно объяснить, что все происходящее нормально, просто успокоить маму, - говорит Таисия Кинстлер. - Бывают случаи, когда женщина устала от неудобного, обременительного грудного вскармливания и ее начинают посещать мысли о его завершении и переводе малыша на искусственное питание. В таких ситуациях обычно удается маму переубедить. За каждой консультацией стоит своя история, много необычных случаев. Но больше всего, пожалуй, восхитила история женщины, которая прикладывала к своей груди усыновленного малыша и в ответ на сосание начало вырабатываться молоко.В эпоху детоцентризма бизнес на малышах может оказаться прекрасной инвестицией. Поддаваться на уловки рекламы, следовать ли стереотипам – каждый решает сам. Меняются идеалы и образы, ценности и традиции, одно должно оставаться неизменным – материнская любовь.КОРЗИНКА1Столицу захватила еще одна модная тенденция: на роды теперь зовут не любимых мужчин, а платную помощницу – доулу. Основная ее задача создать – благоприятную обстановку во время родов.- В Уфе и в практике нашего родильного дома опыта работы с помощником доулой, к сожалению, еще не было, - комментирует главный врач родильного дома №3 Зухра Гурова. – Считаю, что психологическое сопровождение в родах очень важно, как для женщины так и для членов семьи. У нас имеется большой опыт работы «партнерских» родов, где психологическую и эмоциональную поддержку оказывают супруг или близкий родственник.Корзинка2Любящие родители хотят дать своему чадо все самое лучшее и не жалеют на это денег. Но оказывается, все самое ценное можно получить абсолютно бесплатно. А вот мама «искусственников» придется изыскивать дополнительно немалую сумму. Ведь в первые полгода (до начала прикорма) малыш в среднем съедает 54 банки молочной смеси. Стоимость одной 400-700 рублей, то есть родители потратят более 30 тысяч рублей. А кормление грудью- бесценно и бесплатно.Корзинка3Первое упоминание о кормилицах на Руси встречается еще в Русской Правде: тому, кто обидит «мамушку», полагался штраф вдвое больший, чем за урон, нанесенный простой холопке. К XVI веку иметь кормилицу стало нормой для знатной семьи. К царским детям приставляли до 4 «мамушек», в боярских, дворянских и купеческих семьях обычно обходились одной.Получить место кормилицы считалось большой удачей. Повзрослев, воспитанники нередко выплачивали пенсион своим «мамушкам» или брали их к себе в дом. Как правило, в кормилицы шли замужние крестьянки, солдатки и матери незаконных детей. Редкие семьи соглашались принять «мамушку» вместе с ее ребенком — обычно искали тех, у кого дети умерли, отданы были в приют или к родственникам. К концу XIX века педиатры и акушерки организовали целую сеть контор и приютов для кормилиц, где женщин осматривали, делали анализы молока и крови, обеспечивали присмотр за младенцами.

Автор: Екатерина МАРКОВА

Номер газеты: №92 (3722) от 15.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №92 (3722) от 15.12.2016









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