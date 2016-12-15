

Болезнь курильщика и не только



- Раньше болезнь в нашей стране обозначалась как бронхит, хронический обструктивный бронхит. Как оказалось, она поражает не только систему легких, но и другие жизненно важные органы, в частности, усугубляет течение сахарного диабета, артериальной гипертонии и иных сердечно-сосудистых заболеваний, - рассказывает Шамиль Зарифович. - Основными симптомами заболевания являются кашель, выделение мокроты и одышка. Если у вас часто наблюдается изжога, также стоит побеспокоиться. Это проявление гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, вовлекая в патологический процесс и дыхательную систему. Изжога встречается у 40 процентов населения, и она может спровоцировать развитие ХОБЛ.

- Заболевание – не инфекционное?

- Хроническая обструктивная болезнь легких – воспалительный процесс, который затрагивает верхние и нижние отделы органов дыхания. Наиболее частыми причинами обострений оказываются вирусные и бактериальные инфекции. Болезнь неуклонно прогрессирует, но если ее выявить на ранних этапах, лечение не очень сложно. В нашей практике встречается как гиподиагностика, так и гипердиагностика, которая наблюдается у нас в республике в сельских районах. Первая связана с тем, что больные не обращаются на ранних стадиях, а только тогда, когда значительно нарастают все симптомы, в частности, одышка, кашель и выделение большого количества мокроты. Что многие просто называют «кашлем курильщика», на самом же деле наступает обструкция дыхательных путей. Сужается бронхиальное дерево, то есть воздух с большим трудом поступает в легкие. Для детализации наличия и степени нарушения бронхиальной проходимости необходимы дополнительные методы исследования: спирография, а также – рентгенография и компьютерная томография грудной клетки.

- Выявит флюорография этот недуг?

- При помощи исследования можно выявить неспецифические болезни легких, туберкулез и онкологию, в том числе и ХОБЛ. Но следует помнить, что это уже - запущенные заболевания. А для ХОБЛ необходимо проведение таких дополнительных исследований, как спирография. Метод носит характер скрининга для лиц, которые имеют факторы риска. В 2016-ом году по приказу Минздрава республики при содействии БГМУ была проведена Неделя борьбы с ХОБЛ, инициированная ВОЗ. На базе поликлиник №№ 44 и 2 в ноябре пульмонологи обследовали более 120 человек. У 30 процентов выявлены и признаки ХОБЛ. Из них 15 процентов не знали, что у них имеется заболевание легких. - Летом мы все стремимся на юг, чтобы в холода не заболеть. На личном опыте убедилась, что если пропустить такой отпуск, всю зиму ребенок будет болеть…

- В самом деле хороший метод укрепления здоровья и профилактики как респираторных заболеваний, так и ХОБЛ. Морской климат, инсоляции солью улучшают отхождение мокроты. Спелеотерапия с имитацией благотворного воздействия морского климата на органы дыхания проводится и в наших здравницах (Юматово, Янган-Тау, Красноусольск), и в ряде поликлиник Уфы.

- Скажите, а дети также подвержены ХОБЛ?

- В основном она встречается у людей среднего и пожилого возраста. Когда начинают проявляться факторы риска, в частности – курение. Однако в редких случаях болеют подростки. Вирусные инфекции: ОРВИ и грипп часто вызывают обострение, В связи с чем рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа. Есть прививка и против пневмококка – микроба, который вызывает развитие пневмонии и обострение ХОБЛ. Вводится она один раз в 5 лет. И включена в календарь прививок для детей, а также рекомендуется лицам с факторами риска и больным ХОБЛ, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другой патологией.

- Где можно ее сделать?

- Надо обратиться к участковому врачу. Я сам вакцинировался против пневмококка в клинике аллергологии.

- В последнее время в СМИ высказывают довольно неоднозначное мнение о прививках. Врачи – советуют, а независимые эксперты – отговаривают. А вы как считаете?

- При гриппе вирусологами и другими специалистами ежегодно подбираются вакцины против тех штаммов, которые будут актуальны именно в этом сезоне. Вакцина безвредна, позволяет либо избежать заболевания, либо облегчить его течение.

- Чем отличается бронхиальная астма от ХОБЛ?

- Для первого заболевания характерны обратимые приступы удушья, а для ХОБЛ – кашель, мокрота, практически постоянная нарастающая одышка. Есть определенные отличия и в подходах к лечению. Иногда возникают трудности в дифференцированной диагностике. Если это - бронхиальная астма, необходимо исследование у аллерголога с дополнительным исследованием так называемых кожных проб и других маркеров. При лечении астмы в первую очередь применяются ингаляционные глюкокортикоиды.

- Ваши советы, чтобы не «попасться на удочку» коварному недугу?

- Не запускать бронхиты, трахеиты. Вылечивать респираторные заболевания до конца. Исключить курение, так как первые симптомы появляются только через 5-10 лет. То есть, вы уже больны, но об этом не знаете. Если в вашей жизни существуют другие факторы риска, но исключить их полностью нельзя – больше двигайтесь, занимайтесь физкультурой и спортом, делайте дыхательную гимнастику, берегитесь простуд.



КОРЗИНКА



В 2015 году показатель смертности от заболеваний этого профиля в республике был выше среднероссийского уровня. Однако в этом году удалось несколько улучшить ситуацию. За 9 месяцев этого года по республике удалось сохранить более 340 жизней от болезней органов дыхания.

КОРЗИНКА

Основные факторы риска при ХОБЛ:

- курение;

- загрязнение атмосферного воздуха;

- неблагоприятные жилищные условия;

- вдыхание продуктов горения и задымленность;

- профессиональные поллютанты;

- вирусные и бактериальные инфекции дыхательных путей. Кашель. Такой привычный и не пугающий. Мы уверены: что-то не так, но со временем пройдет. Однако может быть симптомом такого заболевания, как ХОБЛ. О хронической обструктивной болезни легких мы узнаем от главного внештатного пульмонолога Минздрава РБ, профессора Шамиля Загидуллина.- Раньше болезнь в нашей стране обозначалась как бронхит, хронический обструктивный бронхит. Как оказалось, она поражает не только систему легких, но и другие жизненно важные органы, в частности, усугубляет течение сахарного диабета, артериальной гипертонии и иных сердечно-сосудистых заболеваний, - рассказывает Шамиль Зарифович. - Основными симптомами заболевания являются кашель, выделение мокроты и одышка. Если у вас часто наблюдается изжога, также стоит побеспокоиться. Это проявление гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, вовлекая в патологический процесс и дыхательную систему. Изжога встречается у 40 процентов населения, и она может спровоцировать развитие ХОБЛ.- Заболевание – не инфекционное?- Хроническая обструктивная болезнь легких – воспалительный процесс, который затрагивает верхние и нижние отделы органов дыхания. Наиболее частыми причинами обострений оказываются вирусные и бактериальные инфекции. Болезнь неуклонно прогрессирует, но если ее выявить на ранних этапах, лечение не очень сложно. В нашей практике встречается как гиподиагностика, так и гипердиагностика, которая наблюдается у нас в республике в сельских районах. Первая связана с тем, что больные не обращаются на ранних стадиях, а только тогда, когда значительно нарастают все симптомы, в частности, одышка, кашель и выделение большого количества мокроты. Что многие просто называют «кашлем курильщика», на самом же деле наступает обструкция дыхательных путей. Сужается бронхиальное дерево, то есть воздух с большим трудом поступает в легкие. Для детализации наличия и степени нарушения бронхиальной проходимости необходимы дополнительные методы исследования: спирография, а также – рентгенография и компьютерная томография грудной клетки.- Выявит флюорография этот недуг?- При помощи исследования можно выявить неспецифические болезни легких, туберкулез и онкологию, в том числе и ХОБЛ. Но следует помнить, что это уже - запущенные заболевания. А для ХОБЛ необходимо проведение таких дополнительных исследований, как спирография. Метод носит характер скрининга для лиц, которые имеют факторы риска. В 2016-ом году по приказу Минздрава республики при содействии БГМУ была проведена Неделя борьбы с ХОБЛ, инициированная ВОЗ. На базе поликлиник №№ 44 и 2 в ноябре пульмонологи обследовали более 120 человек. У 30 процентов выявлены и признаки ХОБЛ. Из них 15 процентов не знали, что у них имеется заболевание легких. - Летом мы все стремимся на юг, чтобы в холода не заболеть. На личном опыте убедилась, что если пропустить такой отпуск, всю зиму ребенок будет болеть…- В самом деле хороший метод укрепления здоровья и профилактики как респираторных заболеваний, так и ХОБЛ. Морской климат, инсоляции солью улучшают отхождение мокроты. Спелеотерапия с имитацией благотворного воздействия морского климата на органы дыхания проводится и в наших здравницах (Юматово, Янган-Тау, Красноусольск), и в ряде поликлиник Уфы.- Скажите, а дети также подвержены ХОБЛ?- В основном она встречается у людей среднего и пожилого возраста. Когда начинают проявляться факторы риска, в частности – курение. Однако в редких случаях болеют подростки. Вирусные инфекции: ОРВИ и грипп часто вызывают обострение, В связи с чем рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа. Есть прививка и против пневмококка – микроба, который вызывает развитие пневмонии и обострение ХОБЛ. Вводится она один раз в 5 лет. И включена в календарь прививок для детей, а также рекомендуется лицам с факторами риска и больным ХОБЛ, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другой патологией.- Где можно ее сделать?- Надо обратиться к участковому врачу. Я сам вакцинировался против пневмококка в клинике аллергологии.- В последнее время в СМИ высказывают довольно неоднозначное мнение о прививках. Врачи – советуют, а независимые эксперты – отговаривают. А вы как считаете?- При гриппе вирусологами и другими специалистами ежегодно подбираются вакцины против тех штаммов, которые будут актуальны именно в этом сезоне. Вакцина безвредна, позволяет либо избежать заболевания, либо облегчить его течение.- Чем отличается бронхиальная астма от ХОБЛ?- Для первого заболевания характерны обратимые приступы удушья, а для ХОБЛ – кашель, мокрота, практически постоянная нарастающая одышка. Есть определенные отличия и в подходах к лечению. Иногда возникают трудности в дифференцированной диагностике. Если это - бронхиальная астма, необходимо исследование у аллерголога с дополнительным исследованием так называемых кожных проб и других маркеров. При лечении астмы в первую очередь применяются ингаляционные глюкокортикоиды.- Ваши советы, чтобы не «попасться на удочку» коварному недугу?- Не запускать бронхиты, трахеиты. Вылечивать респираторные заболевания до конца. Исключить курение, так как первые симптомы появляются только через 5-10 лет. То есть, вы уже больны, но об этом не знаете. Если в вашей жизни существуют другие факторы риска, но исключить их полностью нельзя – больше двигайтесь, занимайтесь физкультурой и спортом, делайте дыхательную гимнастику, берегитесь простуд.КОРЗИНКАВ 2015 году показатель смертности от заболеваний этого профиля в республике был выше среднероссийского уровня. Однако в этом году удалось несколько улучшить ситуацию. За 9 месяцев этого года по республике удалось сохранить более 340 жизней от болезней органов дыхания.КОРЗИНКАОсновные факторы риска при ХОБЛ:- курение;- загрязнение атмосферного воздуха;- неблагоприятные жилищные условия;- вдыхание продуктов горения и задымленность;- профессиональные поллютанты;- вирусные и бактериальные инфекции дыхательных путей.

Автор: Беседовала Ирина ШИПУНОВА

Фото: Беседовала Ирина ШИПУНОВА

Номер газеты: №92 (3722) от 15.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №92 (3722) от 15.12.2016









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