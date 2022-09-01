Частная история

«Водитель требует оплатить наличными», «Пробил и швырнул мне карту на пол», «Проезжают остановки»… Эти и подобные комментарии мы видим чуть ли не каждый день на страницах соцсетей. И все о водителях машин частных перевозщиков. Но, как известно, у медали две стороны, и мы решили посмотреть на ситуацию с точки зрения «частника».

Я не стала раскрывать истинную цель своей поездки, а подсев на переднее сиденье, разговорилась с водителем 218-го маршрута Александром.

– Что-то долго теперь приходится вас ждать – почти полчаса прошло. С каким интервалом вы ездите? – начала я издалека.

218-й – один из самых продолжительных в городе, его протяженность почти 25 км и он единственный, соединяющий северную и южную части столицы. Обслуживает его перевозчик «СКД-Альянс».

– Машин нет: если 4 года назад под этим номером «ходили» 35 автобусов, то этим летом в одно время осталось пять, – говорит мой собеседник. – Водителей и так не хватает, желающих работать нет, и те летом уходят на межгород – Соль-Илецк, Казань, Екатеринбург.

Основная причина – малая прибыль. Казалось бы, народ не стал меньше пользоваться общественным транспортом, да и цены за проезд периодически повышают, в чем же причина недовольства водителей?

Александр за баранкой без малого четверть века – работал таксистом, водителем на предприятии, а лет 15 назад купил подержанный, но в хорошем состоянии «Мерседес-Спринтер» и решил заняться частным извозом. Некоторое время дальнобоем возил «вахтовиков» в Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, но когда женился, устроился по договору в «СКД-Альянс», который запускал новый маршрут.

Раскрутился так, что со временем купил еще две машины, которые ездили по тому же маршруту в аренде. Прибыль ежедневная – около четырех тысяч рублей «чистыми», а для 2018 года, когда бензин стоил 40-43 рубля за литр – это было немало.

– Ежедневно ездил три круга, а если хотел заработать больше, то четыре, порой и пять, за маршрут-то перевозчику все равно одна цена, – объясняет Александр.

Все изменилось, когда ввели обязательное наличие терминалов, а после и оплату по карте «Алга». Первое время деньги не могли вывести из оборота – почти полгода водители жили тем, что получали наличными. Заработок упал в разы – пассажирам стало удобнее приложить карту, чем отсчитывать мелочь. Тогда-то и покинули маршрут почти половина автобусов... Сейчас деньги поступают на счет, но с учетом обслуживания терминала и вычета налогов. Последнее, казалось бы, справедливо – ведь все мы платим проценты с доходов.

– Но ведь у всех дети, кормить и одевать надо, а мы в день приносили на 800 рублей! Тогда и начали развешивать объявления о переводе. Люди разные, характеры тоже – может, кто-то и реагирует негативно и ругается на оплату картой, но я отношусь к этому сдержанно. У нас, между прочим, с такими жесткий разговор – могут и маршрутного листа лишить! – рассказывает водитель.

Кстати, у оплаты переводом есть и негативный момент: поскольку водителей немного, постоянные пассажиры запоминают их и на выходе показывают ранее оплаченный чек. Есть и такие, которые переводят за одного, а выходят трое. Ну не оставлять же автобус с пассажирами и пускаться вдогонку за ними!

Но, надо сказать, на другом маршруте данного перевозчика пару лет назад случился подобный инцидент, когда водитель пустился вдогонку за недоплатившим молодым человеком и избил его. Он брал машину в аренду и в тот же день расторгли с ним договор и уволили.

Я прокатилась с Александром с начальной остановки до конечной. Практически половина пассажиров действительно делают онлай-перевод, я и сама так делаю – очень удобно. Немало и передающих наличные. За полтора часа всего лишь два человека оплатили картой «Алга» и человек 10 банковской картой. Сколько водитель перевез пассажиров, посчитать не удалось – на тридцати отвлеклась на разговор с водителем и сбилась. Но, по его словам, обычно человек в 50-60 в часы пик и около сорока в дневное время. Очень много школьников, которые то «забывают» деньги, то не могут найти их в кармане или вовсе потеряли. К таким уже привыкли и реагируют спокойно: у большинства водителей свои дети такого же возраста и учатся в этой же школе.

– Может быть, кто-то и пользуется нашим добрым отношением и на эти деньги покупает «доширак» или семечки, пусть это будет гостинцем, – говорит он и вспоминает историю. – Однажды звонит мне бригадир маршрута и спрашивает, не я ли проехал минут 10 назад остановку «Байрам», где вышли мальчик и девочка лет десяти. Оказывается, ребята забыли взять с собой деньги и вспомнили об этом только в автобусе. Когда рассказали матери, она позвонила по тому номеру, по которому накануне переводила оплату, чтобы выяснить водителя и перевести деньги за проезд. Добро всегда отзывается добром, поэтому хотелось бы бы, чтобы не только водители, но и пассажиры были доброжелательнее...

Алина ГАРИПОВА.

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