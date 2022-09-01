Агрегаты для «Суперджета»

В центре Уфы находится один из старейших заводов города - «Гидравлика». В годы СССР детали произведенные здесь устанавливали на знаменитые автомобили марки «Москвич», а без уникальных гидравлических проводов и шлангов не взлетали самолеты. С какими проблемами сегодня сталкивается предприятие, какие возможности открываются?

- АО «Гидравлика» специализируется на выпуске продукции для авиастроения, также наши изделия применяются в транспортном машиностроении и в нефтегазовой отрасли, - сообщил генеральный директор Виктор Новиков, выступая на оперативном совещании в ЦУР с участием главы региона.

Предприятие входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. В структуре выпускаемой продукции выделяется три основных направления – фильтры, фильтроэлементы, агрегаты и рукава-компенсаторы, также вспомогательные газотурбинные установки необходимые для запуска и работы воздушного судна. Данная продукция применяется в самолетах отечественного производства. Основные заказчики – ОДК, «Вертолеты России» и не только.

УАП «Гидравлика» включилось в программу импортозамещения еще в марте 2015 года. В 2017-2018 годах налажено серийное производство 29 новых изделий. И к 2021- году объем реализации по этим наименованиям увеличился до 400 млн рублей и продолжает нарастать.

- Но на этом мы не останавливаемся. Тема импортозамещения связана с изготовлением насосных станций и центробежных насосов. Дано было поручение по освоению комплектующих для гражданских авиалайнеров SuperJet и МС-21. По Мс-21 заключен договор на поставку серийных образцов и послепродажное обслуживание модулей фильтров и рукавов. Один самолетокомплект состоит из 114 изделий. В сентябре уже отгружен первый летный комплект для проведения сертификационных испытаний самого воздушного судна, - пояснил Виктор Новиков.

Также предприятие задействовано в глобальном проекте для SuperJet – «Гидравлика» выиграла конкурс по проектированию и изготовлению агрегатов гидравлической системы. Дело в том, что ее целиком в России никто не проектировал. Такой проект выполняется впервые.

- Поэтому работа выполняется очень серьезная, привлекли УГАТУ, Московский авиационный институт, ООО «АВИААГРЕГАТ-комплект-холдинг». В этом году мы должны закончить опытно-конструкторские работы и поставить образцы для наземных, а на следующий год - два серийных образца для проведения летных испытаний. Один самолето-комплект из 11 агрегатов. Сразу скажу, проект очень сложный, не все сразу получается, приходится по несколько раз переделывать, чтобы добиться нужного результата, - уточнил Виктор Новиков.

По-прежнему остро стоит проблема с рабочими кадрами, на предприятии вынуждены перепрофилировать специалистов, переводить их в другие подразделения, где позволяет их квалификация. Завод работает и во вторую смену, и в выходные. На сегодняшний день необходимо принять порядка 400 человек.

Не случайно «Гидравлика» запустила акцию по привлечению специалистов. Работник предприятия имеет право получить денежную премию в размере 10 тысяч рублей в случае, если по его рекомендации трудоустроится высококвалифицированный рабочий 4-6 разрядов. Заводу требуются токари, шлифовщики, наладчики станков с ЧПУ, слесари механосборочных работ. Стоит отметить, что в рамках акции такую премию получили уже 50 человек.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Из архивов

«Гидравлика» ведет свою историю с Ржевского завода по производству уплотнительных материлов. Его открыли в мае 1939 года. В конце марта 1942 года предприятие эвакуировали в Уфу. Ему выделили помещения, принадлежащие типографии уфимской газеты «Октябрьский натиск». В конце 1944 года на завод поступает техдокументация на пластинчатый фильтр для грубой очистки авиационных масел, а в 1945-м первые фильтры уже пошли в серию. С этого времени профиль завода изменился: из штамповочно-прокладочного он постепенно превращался в агрегатный, выпуская сложные изделия высокой точности и чистоты обработки.

В конце 1945 года заводу выделили трофейное немецкое оборудование, благодаря чему в 1948 году на предприятии начали выпускать специальные гибкие металлические трубопроводы, которые были предназначены для защиты бортовой сети от радиопомех.