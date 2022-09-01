Посвящаем в шаймуратовцы

В этот класс в башкирском лицее №48 мечтали попасть многие, ведь он носит имя легендарного комдива 112-й кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. Сегодня в нем учатся 18 ребят, из них четыре – девочки.

- Открытие шаймуратовского класса стало большим событием в жизни школы, - говорит директор Оксана Мухаметжанова. – Наше юное поколение не разочаровало, ребята воспитываются в семьях, где сильны нравственно-духовные традиции, ведется здоровый образ жизни, формируется активная гражданская позиция. За этими высокими словами каждодневный труд и родителей, и педагогов.

Попасть в патриотический класс смогли не все, а только те, кто хорошо учится, занимается спортом, имеет достижения в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

Камилла и Камиль Музафаровы – погодки, брат пошел в школу на год раньше сестры, так они оказались в одном классе. А когда объявили набор в шаймуратовский 5 «А» загорелись желанием попасть туда.

- Патриотизм – понятие не абстрактное, а вполне конкретное. Если правильно воспитывать детей: учить их родному языку, чтить обычаи и традиции своего края, тогда и слов высоких не надо, все сложится само собой, - считает их мама Гульнур. – Наши корни в Баймакском районе, мы каждый год ездим туда. Наш прадед защищал родину во время Великой Отечественной войны. Поэтому мои дети и я гордимся своей историей, подвигами генерала Шаймуратова.

Камилла и Камиль учатся на четверки и пятерки, не раз занимали первые места в различных конкурсах, а в прошлом победили на республиканском этапе «Здравствуй, сказка!». Дети ходят в фольклорный кружок. Камиль занимается игрой на курае, брат и сестра записались в баскетбольную секцию.

Недавняя победа в летних играх на кубок Героя России Минигали Шаймуратова подтвердила, что в классе действительно собрались лучшие из лучших. Ребята приняли участие в военно-спортивной игре с прохождением полосы препятствий.

- Дети продемонстрировали знания по истории и культуре республики, - рассказывает завуч по воспитательной работе, классный руководитель 5 «А» Гульназ Кутлугужина. – Учитывались спортивные достижения ребят. После второго этапа мы оказались в десятке лучших. Класс очень сплоченный, дети понимают, что на них смотрит вся школа.

Командиром отряда избрали Раифа Хаширова. И неспроста. Мальчишка интересуется историей, изучил биографию легендарного генерала и знает о нем практически все.

- В нашей семье и со стороны мамы, и со стороны папы прадедушки воевали на фронте, каждый год 9 Мая мы с родителями ходим на шествие «Бессмертного полка», - поделился Раиф. – В этом году меня записали на греко-римскую борьбу, хочу стать сильным, ведь командир должен быть таким.

Шаймуратовскому классу доверили еженедельное торжественное поднятие флагов России и Башкортостана, а 11 октября на Советской площади состоится торжественная церемония посвящения в «шаймуратовцы». На нее приглашены 20 лучших команд со всей республики, в их числе и ребята из 48-го лицея.

Светлана ЯНОВА.