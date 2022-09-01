В сад по асфальту

Движение по дороге, ведущей в Демский кордон, замедлилось. Водитель начал недовольно ворчать и беспрестанно сигналить. Ему, как и многим пассажирам, невдомек, что вскоре здесь появится новая дорога...

Пару месяцев назад, приезжая сюда к друзьям, долго не могла вызвать такси. Таксист потом объяснил – здесь так можно заехать в яму, что потом ремонт авто обойдется дороже… Поэтому водители петляют, чтобы объехать колдобины, и скорость часто такова, что пешком быстрее дойти.

– Живу на Российской, езжу на автобусе. В межсезонье приходится в пакете резиновые сапоги или калоши носить, чтобы на остановке переобуться, – говорит житель СНТ «Буровик-1» Магнави Мансуров.

О том, чтобы дороги к садам Демского кордона отремонтировали, жители мечтали давно. Много раз обращались в администрации района, города. Конечно, после зимы Служба по благоустройству латала это направление ямочным ремонтом, но до капитального финансы не доходили. Весной, когда на форуме «Смарт-садовод» глава республики пообещал выделить 50 млн рублей на ремонт дорог в сады, у демчан появилась надежда.

– Когда узнали, что попали в эту программу, обрадовались, район бы своими силами не справился. Предполагалась только отсыпка, но нам удалось добиться асфальтирования, ведь для многих это постоянное место жительства, – говорит глава администрации района Айдар Базгудинов. – Договорились с газовиками и до дорожников закончили догазификацию по федеральной программе.

…Вот фреза прошлась по старому асфальту на участке от перекрестка Демского шоссе – это необходимо для устранения колейности. Крошево тут же смели в кучу и быстро погрузили в КамАЗ – пригодится. После фрезеровки старого слоя готовят поверхность к укладке. Основной этап начнется, когда спадет поток машин. К подготовке приступили еще параллельно с газовиками: засыпали ямы щебенкой, залатали выбоины, выровнили оставшуюся еще с весны колею.

– Сложность в том, что эта дорога – единственный доступ к садам, иных объездных путей нет. Следовательно, ограничить движение не можем. Придется работать участками по 100-150 метров. С ГИБДД все согласовали: будем перекрывать половину дороги и пускать реверсивное движение по одной полосе. Будет, конечно, непросто, но справимся, – говорит директор подрядной организации «УКС» Сергей Гайсин.

В связи с новой федеральной программой поддержки садовых товариществ работы в этом году много, а потому трудятся ребята, как и полагается, допоздна.

– Отдохнем зимой, у нас же сезонный труд, – рассуждают дорожники. – Скоро закончим здесь и переедем на следующий участок.

Дорожный рабочий Рамиль Вахитов родом из Оренбургской области. В Башкирию приехал в нулевые, после окончания школы для поступления на физкультурный факультет. Отучился два года, пошел в армию, а вернувшись, устроился на стройку. На дорогах уже пятый год. Несмотря на непростой график и физические нагрузки, профессию свою любит.

– В детстве мечтал, что стану спортсменом. Всерьез увлекался лыжами, бегал марафоны. Имею разряд кандидата в мастера спорта. Тяжелой работы не боюсь, – говорит он.

Асфальт будет в два слоя толщиной 5 см, рассказывает Рамиль. Дабы избежать брака, дорожники каждый раз делают пробное уплотнение асфальтобетона, которое проходит тщательную проверку. Нижний слой относится к типу Б2, а верхний, выравнивающий – к типу А1, являющийся одной из самых дорогих и плотных смесей. Привозят ее с асфальтового завода, проблем с поставкой нет. По оценке специалистов, при таком движении должно хватить лет на 10.

– Всю жизнь прожила на Телецентре, 10 лет назад, когда родилась дочь, мы решили, что на природе ей будет лучше. Уезжать далеко в поселки не хотелось. Решили, что это самое оптимальное место – и от города недалеко, и рядом лес, речка – благодать! Но одно волновало – дороги. Добраться до магазина, речки или остановки было невозможно, – говорит председатель СНТ «Электроаппарат-1» Алина Морозова-Еникеева.

Всего в товариществе 35 участков, из них в 20 проживают постоянно. Весь Демский кордон (лесничество) насчитывает 21 садовое товарищество, и проживают более 800 семей «зимников», а это порядка 2500 человек. Общая протяженность обустраиваемой дороги – 1120 метров при ширине шесть.

Айлина АРСЛАНОВА. Фото автора.