 Наш земляк, покоривший Эверест

В каком-то смысле Сергей Белкин – обычный уфимский бизнесмен. В его внешности нет героических черт. О спортивных достижениях он не мечтал большую часть жизни. Но именно этот человек стал первым жителем Башкирии, покоривши высочайшую точку планеты – гору Эверест.

Начало пути

Из гималайской экспедиции он вернулся несколько дней назад и дал небольшую пресс-конференцию. Оказалось, что к восхождению всей жизни он готовился всего три года.

- К природе и жизни в палатке я привык с детства. Каждое лето с родителями проводил на Павловке. Плюс к этому уже во взрослом возрасте много раз сплавлялся по нашим башкирским рекам, в том числе горным. Но опыта в альпинизме изначально не было никакого, - рассказал Сергей.

Что точно было – так это желание открывать новые горизонты в жизни. Успешный бизнес стал лишь одним из них. Мечта завоевывать неизведанные ранее высоты однажды вылилась в неожиданную мысль: почему бы не покорить гору Эльбрус? Еще бы: высочайшая точка России, 5642 метра!

На вопрос, что это было – мечта или цель, Сергей Белкин ответил просто: для него первое практически сразу становится вторым. Идея покорить жемчужину Кавказа поспособствовало вхождению в новую сферу деятельности – горный туризм. Готовился к восхождению Сергей вместе с друзьями, на просторах Южного Урала.

- В Башкирии есть горные хребты с достойной сложностью прохождения, также пики, имеющие отвесные стены. Мы готовились под руководством опытных инструкторов, в том числе в холодное время года. Зимние восхождения, когда камень покрыт снегом и льдом – дело особенное. Так или иначе, а наши родные горы дали хорошую подготовку, - рассказывает восходитель.

Если друг оказался вдруг…

В бизнес-кругах он известен как крупный ресторатор. Казалось бы, параллелей между увлечениями – никаких. Но сам Сергей проводит их легко. Здоровый азарт, желание сделать дело максимально качественно, поиск новых идей и их реализация – вот то, что объединяет. А еще горы – это отличное место для перезагрузки и освобождения ума для чего-то нового. Однозначно и бизнес, и альпинизм – это про отношения с людьми. Без умения их строить достичь успеха не получится.

- Элементарный пример. Отправляясь на восхождение, ты рассчитываешь свои силы. Не для того, чтобы просто доползти до вершины, едва дыша. Даже не только с целью прожить этот момент на все сто в эмоциональном плане. Но и чтобы при необходимости помочь товарищу, получившему травму.

На Эльбрус команда пошла по не самому простому маршруту, со стороны Осетии. Благодаря серьезной подготовке и грамотной акклиматизации все прошло без происшествий. Спустившись на землю, вдохновленный успехом Сергей в шутку подумал: а что если Эверест?

Взгляд на «крышу мира»

- Это была просто мысль. Наверное, спустя год она обрела форму и стала превращаться в цель. Безусловно, очень серьезную, даже рискованную. Чего-чего, а бахвальства горы не прощают. Тем более восьмитысячники, – поделился альпинист.

Всего вершин-побратимов Эвереста четырнадцать, все они находятся в Гималаях. В качестве промежуточной цели к высочайшей точке планеты Сергей выбрал Манаслу, высотой в 8163 метра. Чтобы ее покорить, понадобилась помощь шерпов. Это – народность, проживающая в долинах Непала. Ее представители выносливы, отлично знают горы и поэтому незаменимы для любой экспедиции.

Новым было все: климат, местность, люди вокруг. Но Сергей знал, на что шел. Рядом находились как профессиональные альпинисты, так и те, кто только набирал опыт. Одной из важнейших заповедей в этих условиях стало простое правило: умей остановиться, если ты на пределе.

- Готовились мы очень серьезно. С одной стороны, понимали, что риски высоки. С другой, я для себя должен был понять, что могу это сделать. А после, с соответствующим настроем и опытом – уже смотреть на Эверест.

В переводе с санскрита название Манаслу переводится, как «гора духов». С этой точки зрения не удивительно, что альпинисты – народ суеверный. Еще Высоцкий спел: «и молимся, чтобы страховка не подвела». Например, плохой приметой считается поздравлять друг друга с восхождением прямо на вершине. Как пояснил наш собеседник, больше половины смертельных случаев происходит как раз на спуске. Но Манаслу отпустила своих покорителей сравнительно легко.

Рывок к мечте

Спустя несколько месяцев Сергей вновь оказался в Гималаях. На этот раз – для покорения Эвереста. В общей сложности экспедиция заняла полтора месяца. Перелет до Катманду, затем - пеший марш-бросок до базового лагеря. Пятидесяти-километровый путь по горам занял целую неделю. Для понимания: высота стартовой точки штурма – 5300 метров.

- Попасть на гору не так просто, нужно заплатить за пропускной документ правительству Непала. Цена может достигать 11000 долларов. Но без него отправляться в путь опасно: вас могут задержать прямо на горе. Либо уже после не пустить в страну. Вообще, с учетом покупки снаряжения, провианта, проживания в лагере и услуг шерпов-носильщиков покорение обходится не меньше, чем 20000 долларов на человека.

От базового лагеря до вершины команда прошла еще три перевалочные точки на разных высотах. Туда альпинисты поднимались для акклиматизации и вновь спускались к стартовой отметке. Так, шаг за шагом, они готовились к решающему броску, с высоты 7900 метров.

- Сложностей было очень много, вплоть до того, что стоял вопрос о возвращении обратно с полпути. Недостаток кислорода, холод, отсутствие ровной поверхности – все это испытывало на прочность. Прямо на горе расположен ледник Кхумбу. Это огромный массив из сотен, тысяч глыб, который движется на один метр каждые сутки. Только представьте трещины глубиной в десятки метров, которые нужно преодолевать. При этом их рельеф и положение постоянно меняются, - поделился впечатлениями альпинист.

Тем не менее мечта сбылась. Оказавшись на вершине мира, Сергей Белкин водрузил на ней башкирский флаг. И не смог удержаться от еще одного вызова самому себе. Сняв видео и фото, снял кислородную маску – проверить, сколько продержится без нее. Не без гордости отметил: около 20 минут.

На вопрос о планах на будущее уфимец ответил с осторожностью: точно знаю, что буду ходить в горы. И пояснил, что любое озвученное обещание будет обязан выполнить. А потому, как настоящий альпинист, не бросается словами. Но трезво обдумывает каждое решение.

Иван БЕГМА.