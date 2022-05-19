Башкирия вошла в десятку самых закредитованных регионов страны

Башкирия стала одним из регионов первой российской десятки в плане уровня общей закредитованности за 2021 год. Соотношение сумм долга к размерам годовой заработной платы на территории республики стало 82% на человека. Это больше, чем год назад – к 354 тыс. рублей добавилось еще 65 тыс.

Средние показатели закредитованности граждан РФ в 2021 году увеличился существенно – до 55.6%, ранее было на 6.5% меньше. Объемы задолженности населения по состоянию на 1.02.2022 составили 25 трлн. рублей – это больше, чем год назад, на 23%. Сумма долга на каждого жителя достигла 328 тыс., то есть выросла на 63 тыс.

Что происходит на рынке

А. Антонов сообщает, что уровень закредитованности с указанным соотношением долгов к годовой зарплате в Башкирии в 2022-м расти уже просто после повышения ключевых ставок Центробанка не может. Заемные средства сейчас можно взять на не самых выгодных условиях. По этой причине по итогам первых двух кварталов будут заметны пробелы относительно роста рабочих показателей. На случай медленной стабилизации ситуации в рамках сектора и ради поиска компромисса среди участников рынка вероятны позитивные сдвиги по части оформляемых кредитов.

Даже несмотря на общий уровень закредитованности, население все также оформляет кредиты. Наибольший прирост среди финансовых учреждений заметен в микрофинансовых организациях. Люди более активно стали получать онлайн микрозаймы на карту на небольшие суммы. Это наиболее распространенный метод получения займа, т.к. оформление не требует посещения офисов организаций.

Факт, что кредитование остро необходимо для активного развития экономики, никто не отрицает. Вопрос в другом – банки точно не станут работать в убыток себе. Именно поэтому нужно искать оптимальные решения. В целом уровень закредитованности населения на конец года окажется более низким, чем по итогам 2021. При этом не следует исключать возможность фиксирования растущих случаев оформления физлицами банкротства. Инфляционные риски, рост безработицы уже неизбежны, что не вызывает сомнений.

Параметры закредитованности в рамках исследования оценивались как соотношение средних сумм долга на душу населения по кредитам в банках среди активного в экономическом плане сегмента граждан к уровню годовой зарплаты. Все цифры предоставлены Росстатом и ЦБ РФ. Годовая зарплата, параметры численности населения рассчитывались усредненные за прошедший год. Сведения по кредитам брались по состоянию на 1 февраля 2022-го.

Показатели по регионам

По официальным данным, наиболее закредитованные регионы – это Удмуртия с Тывой и Калмыкией. Также в ТОП-10 попали Тюменский, Новосибирский, Оренбургский, Курганский регионы, Чувашия и Алтайский край. Индикатор долговых нагрузок по Калмыкии достиг 104%, в Тыве он находится на отметке в 90%, а в Удмуртии составляет 83%. Минимальные параметры закредитованности граждан, как и раньше, зафиксированы в Ингушетии. Тут соотношение показателей среднедушевых долгов к доходам – 12%. Второе место досталось Чечне, третье Крыму.

Объемы задолженности достигают 360 тыс. рублей на одного россиянина. При этом в 50 регионах страны средние разметы кредитов находятся в диапазоне от 250 до 400 тыс. рублей, еще в 15 превышает 400 тыс., в 4 субъектах менее 100 тыс. В плане объемов задолженностей перед банками на одного гражданина в число лидеров вышел автономный Ямало-Ненецкий округ, за ним идут Ханты-Мансийский с Югрой. Также в пятерку попали Ненецкий округ и Московская область. Авторы исследования подчеркивают, что среди лидеров по рассматриваемому параметру много северных регионов страны. Это обуславливается высоким уровнем заработных плат в регионе. Минимальные долги жителей перед банками в Дагестане, Чечне, Ингушетии.

Эксперты отмечают рост медианных показателей задолженности в течение года по всем 86 субъектам страны. При этом максимальное увеличение было зафиксировано на Сахалине, где в течение года размеры задолженности на каждого жителя увеличились на 99 тыс. рублей. Минимальный прирост показала Ингушетия – до 10 тыс.

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