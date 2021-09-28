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Минздрав отметил особенности нового штамма коронавируса

Автор: juliapahomova от 28-09-2021, 16:09

У пандемии коронавируса уже давно отметили одну особенность: новые штаммы представляют для детей намного больше опасности, чем ранние версии вируса, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».  И эта тенденция усиливается. На 27 сентября выявили случаи заболевания коронавирусом в 542 школах, 120 детских садах и 52 учреждениях профессионального образования Башкирии.


«В 730 детских организациях выявлены случаи заболевания. В тех организациях, где более пяти случаев заболевания, классы уводятся на карантин. Карантин введен в 279 школах – это 768 классов», - сообщила Руководитель Роспотребнадзора Анна Казак.

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