Минздрав отметил особенности нового штамма коронавируса

У пандемии коронавируса уже давно отметили одну особенность: новые штаммы представляют для детей намного больше опасности, чем ранние версии вируса, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». И эта тенденция усиливается. На 27 сентября выявили случаи заболевания коронавирусом в 542 школах, 120 детских садах и 52 учреждениях профессионального образования Башкирии.



«В 730 детских организациях выявлены случаи заболевания. В тех организациях, где более пяти случаев заболевания, классы уводятся на карантин. Карантин введен в 279 школах – это 768 классов», - сообщила Руководитель Роспотребнадзора Анна Казак.