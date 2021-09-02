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В Уфе прошел международный марафон

Автор: juliapahomova от Вчера, 11:05

12 сентября седьмой раз состоялся Уфимский международный марафон, сообщает телеграм-канал "Башкирский домовой".  В нем приняло участие больше четырех тысяч человек, принявших участие в забегах на 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Марафон получился по-настоящему международный – на старт вышли представители 18 стран, а российские участники приехали из 34 регионов и 229 городов страны.
Победителем на марафонской дистанции среди мужчин стал Алексей Патраков из Пермского края, среди женщин – Антонина Юшина из Златоуста.

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