Всё «золото» чемпионата России по теннису на колясках – у спортсменов из Башкортостана.

Паралимпийцы Марат Юсупов и Иван Андреев вновь оказались сильнейшими в одиночном и парном разрядах среди мужчин, подтвердив «первые места» прошлого года, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Семнадцатилетний Вячеслав Макаров, занял призовое третье место в парном разряде.



Чемпионат России по теннису на колясках, в котором приняли участие 18 спортсменов с инвалидностью из Москвы, Московской области, Республики Башкортостан и Пермской области, проходил с 8 по 14 октября в городе Дмитрове Московской области.



Кстати, на чемпионате России производился отбор спортсменов в сборную России для выступления на командном Кубке мира.