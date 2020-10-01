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Всё «золото» чемпионата России по теннису на колясках – у спортсменов из Башкортостана.

Автор: juliapahomova от Сегодня, 11:24

Паралимпийцы Марат Юсупов и Иван Андреев вновь оказались сильнейшими в одиночном и парном разрядах среди мужчин, подтвердив «первые места» прошлого года, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Семнадцатилетний Вячеслав Макаров, занял призовое третье место в парном разряде.


Чемпионат России по теннису на колясках, в котором приняли участие 18 спортсменов с инвалидностью из Москвы, Московской области, Республики Башкортостан и Пермской области, проходил с 8 по 14 октября в городе Дмитрове Московской области.


Кстати, на чемпионате России производился отбор спортсменов в сборную России для выступления на командном Кубке мира.

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