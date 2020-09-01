» Под Уфой появится придорожный комплекс за 135 млн рублей

На сегодняшний день на территории республики расположено 953 объекта придорожного сервиса. В ближайшем будущем под Уфой может появиться еще один, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Директор компании «БашкирБи» Рафаэль Харисов презентовал проект многофункционального комплекса придорожного сервиса стоимостью 135 млн рублей. Построить его предполагают в Архангельском районе, вдоль трассы Уфа–Белорецк. На площадке будут автозаправочная станция, пункт техобслуживания автомобилей, магазин, кафе и гостиница.

Помимо многофункциональных комплексов продолжается развитие отдельных, компактных объектов придорожного сервиса. До конца 2020 года в Башкирии построят восемь таких объектов и еще 150 в следующем году. В соответствии с концепцией развития придорожного сервиса в Башкортостане на 2020-2024 годы объекты придорожного сервиса рекомендуется строить в едином решении с использованием национальной стилистики.