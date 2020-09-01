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«Сильные идеи для нового времени»

Автор: juliapahomova от Вчера, 18:43

Жители республики разместили 546 предложений по перезагрузке и развитию экономики, социальной и технологической сфер на крауд-платформу idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Форум проводят Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс.
В рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» заканчивается сбор перспективных идей для устойчивого развития страны. В тройку регионов, лидирующих по количеству представленных на крауд-платформу решений, по-прежнему входят Московский регион - 1 802 идеи и Нижегородская область - 708 идей. Замыкает ТОП-3 наиболее активных регионов Башкортостан, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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