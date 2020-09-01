» В Уфе открылась выставка "Память поколений"

Масштабная мультимедийная выставка «Память Поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» откроется 6 сентября в мультимедийном парке «Россия – Моя история», сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Экспозиция объединяет собрания произведений искусства из 45 музеев России, в том числе Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея. Будут представлены и работы из фондов Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова. Посетители смогут увидеть полотна А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, В. Мухиной, И. Глазунова и многих других.

Выставка разместится в восьми залах мультимедийного парка по темам: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970–1980-е», «Во имя жизни. 1990–2010-е» и проработает до 8 ноября. Помимо картин и скульптур в каждом зале будут транслироваться обзорные видеоролики, фильмы, кадры фото- и видеохроники, «ожившие» произведения живописи.