» Как будут работать детские сады в Башкирии

На брифинге в Минздраве республики рассказали о том, как будут работать открывающиеся с 1 сентября детские сады.

- Чтобы отвести ребенка в детский сад, достаточно будет справки от педиатра, медосмотр не потребуется, если только речь не идет о вновь прибывших воспитанниках, — сообщила главный врач центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак. — На входе детишек будет встречать дежурный воспитатель, который замерит температуру, внесет данные в специальный журнал и обработает детям руки. Родителей пускать внутрь учреждений не будут. Маски детсадовцам не понадобятся, а вот сотрудники будут работать в них.

Находиться в учреждениях образования без масок смогут дети в возрасте до 17 лет. Для тех, кто старше, ношение защитного атрибута будет обязательным, поясняет телеграм-канал «Башкирский домовой».