» В Башкирии подвели итоги ЕГЭ

По итогам прошедшей экзаменационной кампании в Башкирии насчитывается 127 стобалльных работ по ЕГЭ, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Всего единые госэкзамены в этом году сдали 17,9 тысяч выпускников, а общая явка составила 94 процента. Больше всего работ на «отлично» по химии – 35. 25 выпускников набрали высший балл по русскому языку, и еще по 20 – по физике и информатике.

Учителя получат денежные премии за каждого из отличившихся выпускников – размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Предварительно, премии получат 106 педагогов. На эти цели понадобиться примерно 5,5 млн рублей. Эти средства планируют изыскать за счет экономии, поскольку ОГЭ в этом году не проводились.