» Уфимская команда КВН прошла в полуфинал Премьер-лиги.

«Лица столицы» можно будет увидеть в эфире Первого канала, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».

В третьей игре четвертьфинала соревновались команды из Кемерово, Москвы, Новосибирска, Нарьян-Мара, Таганрога и Уфы. Квнщикам из Башкирии выпало выйти на сцену первыми. Полное выступление можно будет посмотреть только после премьеры, но известно, что их видеономер был посвящён башкирской озвучке спортивных новостей.

По итогам игры «Лица столицы» не прошли в полуфинал, но они попали в добор: жюри дало им шанс и они всё-таки выступят в 1/2 финала Премьер-лиги.