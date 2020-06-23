На еженедельном оперативном совещании в правительстве РБ, прошедшем в режиме видеоконференции под руководством главы региона Радия Хабирова, обсудили актуальные вопросы.

Про награждения

Радий Хабиров поздравил врачей с прошедшим Днем медицинского работника и поблагодарил их за трудную и очень важную работу, отметив, что торжественные мероприятия в честь профессионального праздника состоятся 26 июня. 82 медика удостоились государственных наград, в том числе вновь учрежденных ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Радий Хабиров перечислил имена награждаемых: среди них врачи, внесшие большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, проявившие самоотверженность и профессионализм при исполнении служебного долга.

Про открытия храмов

Храмы, мечети и другие культовые учреждения в Башкортостане станут доступны для верующих 29 июня. Радий Хабиров сообщил, что с этой просьбой к нему обратились духовные лидеры региона. Посещение будет возможным при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Сразу после этого он отметил, что, несмотря на послабления, поводов для радости нет. Коронавирус по-прежнему не исчезает из региона. Ежедневный суточный прирост заболевших в среднем составляет 60 человек.

Про Уфу

Глава Башкирии похвалил столицу региона за чистоту и порядок.

- Поделюсь с вами впечатлениями: два дня я ездил по Уфе - у меня душа пела. Орджоникидзевский район становится одним из самых чистых районов, - сказал он, поделившись впечатлениями о посещении нового фонтана «Танцующие журавли» в сквере «Дубки». Радий Фаритович напомнил, что скоро состоится большой форум урбанистики. Два федеральных министра и лучшие специалисты России будут оценивать красоту башкирской столицы. Глава республики обратился к мэру города Ульфату Мустафину с просьбой организовать в сквере летнее кафе, чтобы создать еще больше уюта для горожан.

Про промышленность

Индекс промышленного производства в Башкирии по итогам первых пяти месяцев 2020 года составил 99 процентов, что выше среднероссийского показателя. Руководитель региона подчеркнул, что в ряде отраслей экономики региона даже наблюдается некоторый рост, например, в сельском хозяйстве и строительстве.

Про отдых

В Башкирии выделят сертификаты на санаторно-курортное лечение для медиков, волонтеров, соцработников, сотрудников органов внутренних дел, которые заболели коронавирусом в ходе исполнения своих обязанностей. За счет государства можно будет поправить здоровье в течение двух недель, стоимость путевки - 2200 рублей за одни сутки.

- Эта сумма по обязательному медицинскому страхованию покрывает реабилитацию. Люди сами смогут выбрать санаторий, где и когда удобно пройти оздоровительный курс, - сообщила заместитель премьер-министра правительства Башкирии - министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Радий Фаритович отметил, что у людей должна быть возможность пройти медицинские процедуры, поэтому сумму следует увеличить.

Про ремонт

В этом году в республике отремонтируют 3 382 подъезда, расположенных более чем в тысяче домов. Об этом рассказал вице-премьер - министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев. Региональный оператор завершил выбор подрядных организаций и заключил контракты на ремонт 2 185 подъездов. Все работы возобновлены с 8 июня, закончить планируется до 1 октября. Глава Башкортостана распорядился составить план на будущий год и поручил Минфину определить объем средств, которые направят на эти цели.

Про культуру

На финансирование национального проекта «Культура» в Башкортостане в 2020 году выделили почти на полмиллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила министр культуры РБ Амина Шафикова. Всего на реализацию нацпроекта в этом году предусмотрели 1,3 млрд рублей. В рамках реновации проводится капитальный ремонт клубов и библиотек в 13 районах. В этом году распахнут свои двери Сибайская филармония, новый клуб на 300 мест в селе Ябалаково Илишевского района, завершится масштабный ремонт в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури и Башкирском колледже культуры и искусства в Стерлитамаке. В трех районах республики откроются модельные библиотеки. 14 детских школ искусств и три колледжа получают новые музыкальные инструменты. По этим мероприятиям Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.