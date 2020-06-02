17 июня футбольный клуб «Уфа» запустил продажу билетов на матч с «Тамбовом», сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». В кассы стадиона «Нефтяник» из-за ограничений поступило 200 билетов, которые были раскуплены за 15 минут. Онлайн-продажу билетов клуб отменил. Также действовало ограничение для покупки — два билета в одни руки. Для детей до 6 лет вход свободный (если не занимают отдельного места), болельщикам категории 65+ посещение матча запрещено в связи с указом главы Башкирии.

«Роспотребнадзор согласовал присутствие зрителей на играх с заполняемостью арены на 10%. Для уфимского стадиона это 1,5 тысячи человек, в которые войдут владельцы абонементов, сектора активной поддержки (фанаты, «20-й сектор», «Женский сектор»), а также в рамках акции «Спасибо врачам» 100 билетов будут отданы работникам медицинских учреждений. Таким образом, в свободной продаже остается всего 200 билетов», — сообщили в пресс-службе «Уфы».

Матч 23 тура чемпионата РПЛ состоится в воскресенье, 21 июня. Начало в 17.00.