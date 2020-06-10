» В июне в Башкирии пройдет форум урбанистов

Столица Башкирии в рамках концепции «Взгляд из сердца Евразии» примет международный форум урбанистов,сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Глава республики Радий Хабиров заявил, что пройдет он в конце июня.

«К нам обратился знаменитый урбанист Сергей Капков и попросил поделиться опытом и показать организацию общественных пространств, скверов, парков», — сказал руководитель региона.



Уфимской администрации Радий Хабиров поручил в ускоренном темпе и до международного форума сдать сквер «Дубки» и фонтан «Журавли». Ранее сообщалось, что новый искусственный объект планировалось открыть в начале июля.