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В июне в Башкирии пройдет форум урбанистов

Автор: juliapahomova от 10-06-2020, 11:06

Столица Башкирии в рамках концепции «Взгляд из сердца Евразии» примет международный форум урбанистов,сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Глава республики Радий Хабиров заявил, что пройдет он в конце июня.
«К нам обратился знаменитый урбанист Сергей Капков и попросил поделиться опытом и показать организацию общественных пространств, скверов, парков», — сказал руководитель региона.


Уфимской администрации Радий Хабиров поручил в ускоренном темпе и до международного форума сдать сквер «Дубки» и фонтан «Журавли». Ранее сообщалось, что новый искусственный объект планировалось открыть в начале июля.

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